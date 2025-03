EEUU y Ucrania acercan posturas sobre la guerra tras los choques entre Trump y Zelenski

En una reunión de varias horas de duración en el hotel Ritz Carlton de Yeda, en Arabia Saudí, las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania reanudaron la cooperación entre los dos países en varios campos y plantearon una propuesta de alto el fuego con Rusia, en el marco de las negociaciones que Washington impulsó con Moscú para poner fin al conflicto después de tres años.

La reunión dio comienzo poco después de que Ucrania lanzara el mayor ataque sobre Moscú desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, con más de 300 drones que alcanzaron una decena de regiones de Rusia y dejaron tres muertos.

Precisamente, Ucrania dijo estar dispuesta a aceptar la propuesta de EEUU de un alto el fuego inmediato de 30 días, “que puede ser extendido por mutuo acuerdo entre las partes y que está sujeto a la aceptación y aplicación por parte de Rusia”, según un comunicado conjunto de los negociadores ucranianos y estadounidenses. Por su parte, “Estados Unidos comunicará a Rusia que la reciprocidad rusa es clave para alcanzar la paz”.

“Esperamos que digan que sí, que digan que sí a la paz”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmando que “la pelota está ahora en el tejado de Rusia”.

Rubio encabezaba la delegación estadounidense, integrada por el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el representante de Trump para Oriente Medio, Steve Witfkoff. Del lado ucraniano acudieron el jefe de la oficina presidencial, Andrí Yermak, junto al también asesor del presidente Volodímir Zelenski, Pavló Palisa, y a los ministros de Exteriores y Defensa, Andrí Sibiga y Rustem Umérov.

Desde Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski afirmó en un video que Ucrania acepta la propuesta de tregua y la considera positiva, pero “Rusia debe mostrar si está dispuesta a acabar o continuar la guerra. Es la hora de la verdad”.

En esta primera ronda de conversaciones, Washington acordó que volverá a compartir “inmediatamente” la información de Inteligencia con Ucrania y reanudará la ayuda militar a este país, después de que la Administración estadounidense pausara la asistencia tras el encontronazo entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano el pasado 28 de febrero en la Casa Blanca.

En esa reunión estaba previsto que los dos mandatarios firmaran el acuerdo sobre tierras raras antes de que estallara la bronca. Este martes, las delegaciones de EEUU y Ucrania acordaron que los presidentes de ambos países concluirán “lo antes posible un acuerdo integral para desarrollar los recursos minerales críticos de Ucrania”, en el que está especialmente interesado el presidente Trump.

De esta forma, ambos países ponen fin a la pelea que reflejó el mal momento por el que pasan las relaciones entre Washington y Kiev, el peor desde el inicio de la invasión rusa hace tres años, a medida que el presidente de EEUU se acerca a Moscú. Hasta ahora, la Casa Blanca enmarcó la política de Trump como una destinada a lograr la “paz” en Ucrania lo más rápido posible, pero el mandatario republicano se ha centrado principalmente en presionar a Zelenski y retratar a Rusia como un país “listo para la paz” mientras Moscú mantiene en público sus exigencias maximalistas para poner fin a la guerra.

Por su parte, Arabia Saudí se erigió en un mediador clave en el conflicto ucraniano y reafirmó este martes sus esfuerzos por resolver el conflicto, gracias a sus “relaciones equilibradas” con las diferentes partes, según la agencia de noticias oficial SPA. Sin embargo, su buena relación con Rusia y su cooperación con el país en el marco de la OPEP+ suscita ciertas suspicacias en el bando ucraniano.

Junto a las delegaciones de alto nivel de EEUU y Ucrania, se encontraba sentado en una opulenta sala el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan bin Abdulá, y otro representante de Riad, tal y como se podía ver en las imágenes oficiales del encuentro. Las autoridades del Reino saudí suelen deslumbrar a sus huéspedes con el lujo y los decorados orientalistas, al mismo tiempo que ofrecen discreción para este tipo de reuniones, que tienen lugar siempre a puerta cerrada y rodeadas de gran secretismo.

Ataques y retroceso ucranianos

En el campo de batalla, Ucrania está actualmente perdiendo terreno en la región rusa de Kursk bajo la presión de las tropas rusas, cuya contraofensiva cobró impulso, conquistando decenas de kilómetros cuadrados. Kiev esperaba conservar este territorio para usarlo como moneda de cambio en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Ucrania lanzó este martes su mayor ataque con drones sobre Moscú, que causó tres muertos en la región de la capital y cerca de una veintena de heridos. Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas rusas derribaron 337 drones sobre el territorio de todo el país, incluida la región de la capital. Rusia ataca prácticamente cada noche territorio ucraniano con decenas de drones que tienen entre sus principales objetivos el sistema energético.

Según Ucrania, el ataque masivo es un intento de presionar al Kremlin para que acepte la propuesta de tregua aérea y marítima, ofrecida por Zelenski la semana pasada en un intento de apaciguar a Trump. “Es otra señal a (el presidente ruso Vladímir) Putin de que debe estar interesado en el alto al fuego en el aire”, explicó el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso denunció en un comunicado publicado en su portal oficial que el “ataque de drones fue planificado de antemano y estaba vinculado a la reunión ucraniano-estadounidense sobre la solución del conflicto” en Ucrania. “La junta de Kiev, que sufre todos los días derrotas en el campo de batalla, trata con estos métodos bárbaros demostrar su capacidad de negociar desde posiciones de fuerza”, afirmó el Ministerio.

Antes del encuentro, Yermak –considerado la mano derecha de Zelenski– delineó la posición ucraniana en la reunión: “Defensa de los intereses ucranianos, una visión clara para el final de la guerra”. En una columna de opinión publicada en The Guardian, Yermak señala que “nunca” le “ha parecido tan cercano” un alto el fuego, pero ha subrayado la necesidad de que Kiev obtenga garantías de seguridad “creíbles” para evitar que Rusia vuelva a atacar a Ucrania en el futuro.

Fuentes de seguridad occidentales citadas por Bloomberg este martes decían que Vladímir Putin no tiene intención de ceder en las demandas sobre el territorio, las fuerzas de paz y la neutralidad de Ucrania en cualquier conversación de paz, lo que complica los esfuerzos de Trump. Según esas mismas fuentes, el líder ruso está dispuesto a seguir luchando si no consigue sus objetivos. A juicio de los expertos del think tank Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Rusia “sigue afirmando públicamente que quiere la paz mientras no ofrece ninguna concesión propia, en claro contraste con las concesiones que Ucrania ya ha ofrecido”.

Concesiones

De momento, este martes Ucrania ya ha hecho una primera concesión al aceptar un alto el fuego total, mientras que su propuesta inicial era cesar los ataques por aire y mar, no por tierra.

Por su parte, Trump aseguró que espera que Moscú acepte la propuesta de su Gobierno para cesar las hostilidades. “Ucrania ha aceptado y espero que Rusia también lo acepte”, dijo el presidente a los periodistas después de que su equipo negociador concluyera las conversaciones en Arabia Saudí. Trump también anunció que prevé que haya una reunión el martes o el miércoles con los rusos, informó Antònia Crespí Ferrer.

En su encuentro, Washington se comprometió a discutir las propuestas con representantes de Rusia, mientras que Kiev reiteró que los socios europeos participarán en el proceso de paz, de acuerdo con el comunicado conjunto.

Desde la Unión Europea, dieron la bienvenida al resultado de las conversaciones de Yeda, “incluida la propuesta de un acuerdo de alto el fuego y la reanudación del intercambio de información de inteligencia y la asistencia en materia de seguridad por parte de Estados Unidos”, señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“La pelota está ahora en el tejado de Rusia. La UE está dispuesta a desempeñar plenamente su papel, junto con sus socios, en las próximas negociaciones de paz”, añadió.