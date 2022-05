Elon Musk dice que levantará el veto a Trump si se cierra su compra de Twitter

“Daría marcha atrás al veto permanente a Donald Trmp. Pero todavía no soy el propietario de Twitter, así que esto no es algo que vaya a pasar con toda seguridad”, dijo Elon Musk en una entrevista en el marco de la conferencia automovilística que celebra este martes el diario londinense Financial Times. Según el multimillonario consejero delegado de Tesla, cerrar la cuenta del ex presidente republicano fue un “error”. El pasado 28 de marzo, la junta directiva de Twitter aceptó la oferta de adquisición por parte de Musk por 44.000 millones de dólares, a razón de 54,20 dólares por acción, aunque la operación todavía debe ser aprobada por los reguladores.

La coerción impuesta a la libertad de palabra y al derecho de libre expresión, opina Musk, ha alienado de Twitter a una gran parte de la ciudadanía de EEUU. Y además, añadió, si el propósito de la interdicción era volver menos visible y audible a quien fuera en el período 2017-2021 la máxima autoridad ejecutiva de EEUU, ese objetivo estuvo lejos de cumplirse. Porque Trump se siguió comunicando con su electorado, y con toda la ciudadanía norteamericana.

Musk opina que impedirle tuitear para siempre al ex presidente Trump fue una decisión "moralmente equivocada". Al aspirante a gestor efectivo de Twitter le repugna la sola noción de que una red social condene de por vida al silencio a un ser humano.

Musk opinó también dijo que la prohibición, todavía vigente, había sido una decisión “moralmente equivocada”. El aspirante a propietario de Twitter acepta que se cancelen tuits que infrinjan sus reglas de uso, y aun que se suspenda temporariamente a usuarios reincidentes. Sin embargo, le repugna la noción de que existan vetos de por vida y condenas a perpetuidad en una red social para un ser humano usuario.

Trump está vetado desde enero de 2021 de la red social que durante su Presidencia fue su red social favorita. En abril, había declarado a la cadena de televisión Fox que aun si Musk, una vez propietario de la red social, y ya con poder de decisión suficiente, le permitiera volver a Twitter, no tendría intención de hacerlo. Dijo su único canal será Truth, su propia red social, creada ad-hoc para difundir su verdad desde que fuera proscrito de Twitter hasta su muerte.

“Los vetos permanentes deben ser extremadamente raros y reservarse para cuentas gestionadas por robots o que practican publicidad agresiva. Creo que el de Donald Trump no fue el tipo correcto de veto”, explicó Musk en el evento del Financial Times. Muy aficionado a Twitter, el megamagnate de origen sudafricano se gusta ahora presentarse ante todo como un defensor de la “libertad de expresión” en la plataforma.

