Una explosión en un bar de Madrid deja 25 heridos, tres de ellos de gravedad

Una explosión en un bar de Madrid capital dejó un balance de 21 heridos, tres de ellos de gravedad y dos potencialmente graves, después de que la detonación afectara al edificio de viviendas ubicado justo encima del establecimiento.

El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, en torno a las 15.00 horas, según ha informado Emergencias Madrid este sábado.

La explosión fue causada por una “concentración de gases”, según informó un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento.

Al local han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre las que se encuentra la unidad canina, así como varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está trabajando con los drones.

Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro para evitar que alguien pueda permanecer en el interior del edificio. Están desescombrando a mano debido a la inestabilidad del edificio, ya que sería peligroso introducir maquinaria.

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su preocupación en un mensaje a través de su cuenta de X y ha expresado que está “pendiente de la situación”.