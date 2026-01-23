El FMI alerta del impacto de la IA sobre el empleo: “Será un tsunami”

El impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre los mercados laborales puede representar “un tsunami” para el empleo por la rapidez de los avances y su efecto sobre la demanda de habilidades, los salarios y las oportunidades de contratación para los jóvenes, según advirtió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

“Esto es como un tsunami que golpea el mercado laboral”, ha comentado la economista búlgara durante una charla en el marco del Foro Económico Mundial, compartida, entre otros, con Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE); y la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, según relata Europa Press.

En este sentido, Georgieva señaló la transformación masiva de la demanda de habilidades a causa de la IA, cuya implementación en los próximos años se espera que afecte al 60% de los empleos en las economías avanzadas, ya sea para mejorarlos, eliminarlos o transformarlos.

Asimismo, advirtió que, si bien los empleos mejorados con la llegada de la IA reportan salarios más altos a quienes los ocupan, lo que impulsa el consumo y la demanda de empleos menos cualificados, también se observa que la IA contribuye a eliminar empleos de nivel inicial, lo que dificulta la inserción laboral de los jóvenes, mientras que los trabajos que todavía no se han visto afectados pagan menos.

“Así que la clase media inevitablemente se verá afectada”, alertó.

Por otro lado, la directora del FMI expresó también una gran preocupación porque al mismo tiempo que se avanza con gran rapidez en este campo no se han implementado las salvaguardas necesarias.

“Esto avanza muy rápido, y sin embargo, no sabemos cómo hacerlo seguro”, se lamentó.

Redistribución de la riqueza

En este sentido, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló que los propios expertos y actores de la IA reconocen la importancia de tener un debate al respecto y comprender cómo se usa esta nueva tecnología para no perjudicar el tejido social y a la juventud.

Por otro lado, la francesa defendió la necesidad de “ser cuidadosos con la distribución de la riqueza”, ya que si el mundo no presta atención a esto al aumento de la desigualdad “nos encaminamos hacia serios problemas”.

Lagarde, descartó este viernes que el mundo esté atravesando un momento de “ruptura”, sino más bien una transición, en la que IA puede promover el crecimiento o fomentar la desigualdad, según la agencia EFE.

En la jornada de clausura del Foro de Davos, Lagarde replicó a lo afirmado hace pocos días en el mismo encuentro por el primer ministro canadiense, Mark Carney, que habló de “ruptura” del orden establecido y del mundo tal y como lo conocemos.