Gisèle Pelicot reapareció y encaró a uno de los hombres condenado por violarla: “¿Cuándo lo reconocerá? Me violó, eso no es una escena de sexo”

En diciembre del año pasado, los juzgados de Francia condenaban a 51 hombres por agredir sexualmente a Gisèle Pelicot con la ayuda de su marido, Dominque Pelicot. Dominique la drogaba, la dejaba inconsciente y buscaba en internet a otros hombres para que, junto a él, la violaran. Grabó muchos de los episodios de violencia. Gisèle decidió plantar cara a su marido y sus violadores en los tribunales, y su valentía y la dureza del caso dieron la vuelta al mundo, convirtiéndola en un icono de la lucha feminista.

Todos los 51 hombres fueron condenados a penas de entre tres y 20 años de cárcel. Más de una decena de ellos recurrieron la sentencia, pero, poco a poco, fueron desistiendo. Husamettin D. es el único que mantuvo el recurso. Niega cualquier prueba en su contra y asegura que él también es una víctima del exmarido de Gisèle, a quien considera el cerebro del plan. “¡Este hombre es un psicópata, caí en su trampa!”, dijo este miércoles durante el juicio.

La resistencia de Husamettin obligó a Gisèle Pelicot a volver a los juzgados y hacer su primera reaparición pública desde ese 19 de diciembre. El acusado, de 44 años, casado y con un hijo, ofreció una declaración totalmente contradictoria en el juicio de apelación de Nimes: primero reconoció a Gisèle como su víctima, luego lo negó; también aseguró que los tres consintieron la práctica sexual, pero admite que la víctima estaba completamente inconsciente.

Husamettin vio y contestó a las preguntas sobre 14 videos de los hechos —de unos 30 minutos de duración en total— que grabó Dominique Pelicot en su domicilio en la noche del 28 al 29 de junio de 2019, cuando el acusado acudió al hogar de la expareja, en un pueblo de 6.000 habitantes llamado Mazan, del sur de Francia. Fue este video, en el que se observa el cuerpo de la víctima en estado inerte y siendo controlada por ambos hombres como si fuera un objeto, lo que sirvió de prueba principal para condenarlo a nueve años de prisión por violación el pasado diciembre.

Gisèle Pelicot se dirigió directamente y por primera vez a Husamettin D: “¿Pero cuándo lo vas a reconocer?” “¡Asumí tus actos!”, le espetó durante el juicio, mirándolo directamente a la cara, según informa EFE.

De pie, vestida con una camisa blanca, un chaleco a rayas y un pantalón negro, la víctima volvió al ojo del huracán, a comparecer ante los medios, a revivir el video de una de sus múltiples violaciones, y lo hizo manteniendo en todo momento un discurso claro y directo. “Me violó, no es una escena de sexo. Estas escenas son horribles, siempre viviré con estas imágenes en mi cabeza”, declaró ante la corte.

Pelicot se sorprendió de que el hombre, casi un año después de la primera condena, siga negando el delito. Husamettin se enfrenta ahora a la pena de 20 años de cárcel, el castigo máximo en Francia.

“La única víctima en esta sala soy yo, usted no. Asuma sus actos de una vez, siento vergüenza por usted”, le dijo, mirándolo directamente a la cara. “Estoy hasta la extenuación de un proceso que dura desde hace cinco años. Sigo afectada, porque esto es desgarrador para mí. El daño está hecho, pero quiero decir que nunca me arrepentí de tomar esta decisión (de denunciar)”, aseguró.

“A las víctimas les digo que nunca deben tener vergüenza de denunciar lo que les hicieron sufrir por la fuerza”, concluyó.