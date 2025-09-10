Gisèle Pelicot publicará sus memorias el 17 de febrero de 2026 en todo el mundo

Gisèle Pelicot, que renunció al anonimato en el juicio por violación contra su exmarido y otros 50 hombres, publicará sus memorias el 17 de febrero de 2026 de manera simultánea en todo el mundo con el título 'Et la joie de vivre', anunció este miércoles la editorial Flammarion.

Las memorias de Gisèle Pelicot, convertida en un ícono mundial del feminismo y contra la violencia sexual, se publicarán en una veintena de idiomas, según Flammarion. Los derechos en español los tiene la editorial Lumen, que en marzo pasado adelantó que el título en esa lengua será 'Un himno a la vida'.

La mujer, de 72 años, decidió “contar su historia con sus propias palabras”, declaró Flammarion sobre un libro escrito en colaboración con la periodista y novelista Judith Perrignon, y que pone de relieve “la increíble resiliencia de esta mujer reservada”.

Se trata, añadió la editorial, de una historia “aguda y conmovedora”, con la que Gisèle Pelicot “quiere transmitir un mensaje de esperanza a todos aquellos que están pasando por dificultades, así como a quienes la apoyaron durante estas semanas de otoño de 2024”.

Su exmarido y otros cincuenta hombres fueron condenados por violarla durante años

Gisèle Pelicot fue drogada y violada durante años en su casa de Mazan (Vaucluse, sureste de Francia) por su marido y decenas de hombres con los que este contactaba por internet.

Durante el juicio, que se celebró entre septiembre y diciembre del año pasado, renunció a que se celebrase a puerta cerrada para que la “vergüenza”, dijo, cambiase de bando.

Dominique Pelicot, su exmarido, fue condenado a 20 años de prisión, mientras que el medio centenar de los que también se sentaron en el banquillo recibieron penas entre los tres a los 15 años de prisión. Solo uno de ellos ha recurrido la sentencia y el juicio en apelación está previsto que comience el 6 de octubre.

Pelicot fue elegida la persona más destacada del año 2024 en un sondeo de opinión de Francia, eclipsando a líderes mundiales, y fue homenajeada por la revista Time. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, The Independent la nombró la mujer más influyente de 2025.

Una de las hijas de la pareja, Caroline Darian, también denunció a su padre por violación. Durante el juicio, Darian dijo que sospechaba haber sido también una víctima tras la aparición de fotos suyas en ropa interior que no era suya en los discos duros incautados a su padre. También sufrió misteriosos problemas ginecológicos durante años. En enero de 2025 publicó el libro 'Y dejé de llamarte papá'.

A finales del pasado agosto, Darian afirmó en una entrevista para el diario británico The Telegraph que ya no hablaba con su madre porque no se creía que ella también hubiera sido una víctima de Dominique Pelicot: “Me dijo que era incapaz de cometer un acto como ese”, declaró.

“¿Sabés lo que me dijo varias veces durante el juicio? Que dejara de dar el espectáculo”, añadió Darian. “Me soltó la mano en la sala de audiencias (…), me abandonó”.