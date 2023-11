Hay tres argentinas en el grupo de 12 rehenes liberados por Hamas

Un nuevo grupo de 12 rehenes fue puesto en libertad hoy por Hamas y entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y 30 presos palestinos saldrán de cárceles israelíes esta misma noche, en el marco del acuerdo entre Israel y el grupo islamista para cesar las hostilidades en Gaza e intercambiar prisioneros, que este martes cumple cinco días. En el grupo se encuentran tres argentinas y la hija israelí de una de ellas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, anunció la liberación y entrega de diez rehenes, poco después de las 15:00 horas de Argentina, y detalló que son nueve mujeres y un menor, incluida una ciudadana de Austria, otra filipina y tres argentinas, según un comunicado. Por su parte, el Ejército israelí confirmó la entrega de 12 rehenes a representantes de la Cruz Roja y su traslado a través de territorio egipcio “hasta el punto de encuentro con los soldados en (el cruce fronterizo de) Kerem Shalom”.

Los rehenes extranjeros no están incluidos en el acuerdo de intercambio entre Hamas e Israel, sino que sus respectivos países están negociando su liberación por canales paralelos, tal y como ha hecho Tailandia, que ha logrado la puesta en libertad de 17 de sus nacionales en los pasados cuatro días.

Al Ansari ha agregado que 30 palestinos (15 mujeres y 15 menores de edad) serán liberados a cambio de los rehenes, después de la extensión del acuerdo entre Israel y Hamas, que han cesado los ataques y combates por quinto día consecutivo este martes. Las presas palestinas y presos menores serán excarcelados en las próximas horas y, según la agencia palestina Wafa, entre ellas estará la conocida activista Ahed Tamimi, arrestada en Cisjordania durante la actual guerra en Gaza.

Hamas había puesto entre las condiciones del acuerdo que los presos y presas intercambiados por rehenes debían llevar tiempo en la cárcel, para evitar que Israel incluyera a los cientos de detenidos recientemente en la campaña de arrestos lanzada en los territorios ocupados en paralelo con la ofensiva sobre Gaza.

Quinto día de calma

El cese de hostilidades entró en vigor el viernes pasado y ayer, lunes, fue ampliado otros dos días, hasta el jueves por la mañana, gracias a la mediación y a las presiones de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Todos los actores internacionales buscan que el alto el fuego se prolongue, al menos hasta que sean liberados todos los rehenes en manos de los milicianos palestinos –en concreto, en el caso de EEUU porque varios de sus ciudadanos se encuentran secuestrados en Gaza–. El principal mediador, el Gobierno qatarí, aspira a que esta “pausa humanitaria” se convierta en un alto el fuego duradero y ponga fin a la guerra en Gaza.

En los pasados cuatro días han sido liberados 51 rehenes israelíes y 18 extranjeros, por un lado, y 150 presos palestinos, por otro, todos ellos mujeres y niños. Esta martes han quedado en libertad otros 12 rehenes, entre los que no está el bebé argentino de diez meses Kfir Bibas, secuestrado junto con sus padres y hermano, según la familia.

Su tía paterna se lamentó que no haya sido incluido en la lista de rehenes liberados hoy, a pesar de ser el rehén más pequeño que continúa en manos de Hamas: “Todos los demás niños ya han sido liberados. No sabemos dónde están retenidos. Los mantienen bajo tierra. No hay mucha comida para bebés y todo esto hace que estemos muy preocupados por un niño de cuatro años y un bebé de 10 meses que sigue necesitando leche de fórmula como dieta principal. No sabemos nada de su estado”, declaró Ofri Bibas.

Según el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Andraee, la familia fue secuestrada en el kibutz de Nir Oz por los combatientes de Hamas el 7 de octubre, pero después fue transferida a otro grupo armado palestino, que la mantiene en su poder en una zona de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Precisamente, uno de los principales problemas para Hamas es localizar a los rehenes que no están en sus manos para poder intercambiarlos por presos palestinos y prolongar la tregua, con base en las condiciones del acuerdo sellado con Israel –que exige la puesta en libertad de diez rehenes por cada día adicional de pausa en los combates y bombardeos–.

Este martes, el ministro de Exteriores de Tailandia, Parnpree Bahiddha-Nukara, ha podido ver en Tel Aviv a los 17 rehenes tailandeses que han quedado en libertad en tres tandas y tres días diferentes, junto con un secuestrado filipino. Se estima que Hamas secuestró a unos 32 ciudadanos tailandeses durante su ataque del 7 de octubre contra el sur de Israel, donde viven muchos trabajadores de esa nacionalidad y trabajan como jornaleros en las comunidades agrícolas (kibbutzim, en hebreo) de la zona.

“Le prometí a mi amigo, el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, que ayudaríamos a todos los afectados a recuperarse física y mentalmente. Ayudar a los trabajadores extranjeros tailandeses, que para algunos agricultores son familia, no es un gesto de nuestra parte, pero lo consideramos nuestro deber”, señaló su homólogo israelí, Eli Cohen, en un comunicado difundido por su Ministerio y recogido por la Agencia EFE.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en una rueda de prensa que hay avances para la liberación de los dos mexicanos que permanecen en manos de Hamas, identificados por las autoridades como Ilana Gritzewsky y Orión Hernández. “Ya se ha avanzado, no es lo único que se ha hecho; ya hemos avanzado y esperemos que salgan bien las cosas”, aseguró, respondiendo así a los cuestionamientos sobre las gestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para liberar a los dos mexicanos.

Más intercambios, más días de tregua

Tanto Hamas como Israel se mostraron abiertos a extender la tregua de nuevo, siempre y cuando continúen las liberaciones de los rehenes y presos de cada lado. También los mediadores parecen dispuestos a hacer todo lo posible para que el alto el fuego continúe más allá del jueves y este martes se han reunido en Qatar con ese objetivo el director de la CIA estadounidense, William Burns, del servicio de Inteligencia israelí, David Barnea, y de la Inteligencia egipcia, Abás Kamel, según han informado fuentes anónimas a las agencias EFE y AP.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar declaró en una rueda de prensa esta tarde que su país “trabajará intensamente en las próximas 48 horas para alcanzar una prolongación” de la tregua, algo que dependerá de “la confirmación de Hamas sobre la posibilidad de liberar a más rehenes”.

Otro de los aspectos principales del acuerdo es la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde las necesidades son enormes después de semanas de conflicto y de bloqueo israelí. La oficina de comunicación del Gobierno gazatí afirmó que harían falta mil camiones de ayuda cada día para colmar esas necesidades, mientras las agencias de la ONU han repetido en los pasados días que la asistencia que está llegando al enclave palestino durante el cese de hostilidades no es suficiente.

La directora del Programa Mundial de Alimentos para la región de Oriente Medio, África del Norte y Europa Oriental, Corinne Fleischer, afirmó que “seis días no son suficientes para ofrecer todas la asistencia necesaria” y ha relatado que los trabajadores que han distribuido la ayuda desde el comienzo de la tregua han sido testigos de la situación desesperada en la Franja: “Existe el riesgo de hambruna e inanición y, para evitarlo, debemos poder traer alimentos a gran escala y distribuirlos de forma segura”, ha advertido.

Para poder acceder con la cantidad de ayuda suficiente a todos los lugares de Gaza, Naciones Unidas ha pedido que se abran más pasos fronterizos, ya que desde el comienzo de la guerra en la Franja sólo ha podido entrar ayuda humanitaria desde Egipto, a través del cruce de Rafah. “Desde el principio hemos dicho que necesitamos más de un paso”, ha señalado hoy el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, en Ginebra. “Debe explorarse la posibilidad de usar Kerem Shalom, y ese será el tema de discusión en Amán”, la capital de Jordania, adonde viajará mañana, miércoles, para negociar que Israel reabra ese cruce entre su territorio y Gaza.