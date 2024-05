Israel asalta otro hospital en el norte de Gaza: “Somos 27 personas bajo asedio”

Las tropas israelíes irrumpieron y ordenaron la evacuación del Hospital Al Awda, en el norte de la Franja de Gaza, después de sitiarlo durante varios días, repitiendo el patrón de otros ataques contra los principales hospitales de la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra.

Sin embargo, algunos de los médicos del hospital se negaron a marcharse, si sus pacientes no pueden ser evacuados por ambulancias. El doctor Mohamed Salha explicó en un mensaje de audio que las fuerzas israelíes irrumpieron en el hospital y expulsaron a médicos, pacientes y sus acompañantes, pero algunos, como él, no se fueron. Otros 13 miembros del personal sanitario permanecen en Al Awda junto a más de una decena de pacientes, entre los que hay niños: “Necesitan cuidados y no voy a evacuarlos sin ambulancias. Me he quedado con ellos junto a mi equipo, somos un total de 27 personas en el hospital bajo asedio”.

Anoche, el Ministerio de Sanidad gazatí informó en un comunicado de que el Ejército israelí contactó con el centro hospitalario a las 15:00 hora local y le dio la orden de evacuación. Poco después las tropas irrumpieron en el hospital, obligando a que salieran 140 pacientes, acompañantes y personal médico. Esas mismas cifras fueron citadas por el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que denunció que el Hospital Al Awda fue “invadido”.

“La OMS llama urgentemente a la protección de los pacientes, sus acompañantes y los trabajadores sanitarios dentro del hospital, y a [ofrecerles] una salida segura para su evacuación”, dijo el director del organismo a través de la red social X.

También Médicos Sin Fronteras denunció que el hospital “ha tenido que a cerrar tras un aterrador asedio de cuatro días”, el último de una “serie de ataques sistemáticos contra la asistencia sanitaria por parte de las fuerzas israelíes”.

El pasado 19 de mayo, Israel empezó a asediar Al Awda, por segunda vez, tras haberlo cercado durante 18 días en diciembre, en los que fueron asesinados tres médicos y otros 12 resultaron heridos. En esta ocasión, tanques israelíes bombardearon los alrededores del hospital, apostándose a unos 30 metros del edificio, según la Agencia EFE. Al Awda es uno de los pocos hospitales que continúan operando en Gaza, donde 24 de los 36 centros hospitalarios están fuera de servicio, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), y los que siguen ofreciendo servicios lo hacen bajo mínimos.