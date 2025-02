Jenni Hermoso, en el juicio a Rubiales: “Me estaba besando mi jefe y eso no debe ocurrir, me sentí poco respetada”

La futbolista Jenni Hermoso afirmó este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional que juzga a Luis Rubiales que el beso que le dio en la boca el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la entrega de medallas del Mundial, en agosto de 2023, no fue consentido. “Sabía que me estaba besando mi jefe y eso no debe ocurrir en un entorno laboral (...). Me sentí poco respetada. Mancharon uno de los días más felices de mi vida”, declaró la jugadora.

La futbolista fue la primera persona en comparecer como testigo en el juicio en el que el expresidente federativo se enfrenta a una condena de hasta dos años y medio de cárcel por ese beso y la trama que supuestamente urdió después para librarse de un escándalo que dio la vuelta al mundo y puso el foco sobre el machismo en el fútbol femenino.

El juicio se prolongará durante al menos dos semanas. Está previsto que declaren más de una veintena de testigos, incluidos varios cargos de la Federación y jugadoras como Alexia Putellas, Irene Paredes o Laia Codina. Rubiales y los otros tres acusados —el ex director deportivo de la selección masculina, Albert Luque, el exseleccionador Jorge Vilda y el exresponsable de marketing de la Federación, Rubén Rivera— serán interrogados en la fase final, tras la comparecencia de testigos y peritos.

El procedimiento judicial que ahora llega a juicio se inició el 11 septiembre de 2023, tres semanas después de la final de Sidney. Sólo unos días antes del inicio de la investigación y, en medio de una presión creciente, Rubiales había renunciado para defender su “inocencia”. En ese momento se encontraba ya suspendido de sus funciones cautelarmente por la FIFA y la Fiscalía había presentado contra él una querella por delitos de agresión sexual y coacciones tras escuchar a la jugadora. El Ministerio Público acabó pidiendo para él dos años y medio de cárcel como autor de delitos de agresión sexual y coacciones y un año y medio de prisión para el resto de encausados por las coacciones.

En la hemeroteca queda el esperpéntico discurso que Rubiales dio en la sede de la Federación, en el que aseguró que no dimitiría y cargó contra “la lacra del falso feminismo”. Sus palabras fueron aplaudidas por el staff del organismo rector del fútbol en España. Entre ellos, por los subordinados que ahora le acompañarán en el banquillo. Y también por la actual seleccionadora femenina, Montse Tomé, que está llamada a comparecer como testigo en el juicio.

Ese discurso de Rubiales, en el que aseguró que fue Hermoso quien se acercó a él, indignó a la jugadora y a sus compañeras de selección, que renunciaron a volver al equipo nacional hasta que no hubiera cambios en la dirección de la Federación. Poco después de la intervención de Rubiales comenzó un aluvión de reacciones de las jugadoras de la selección en las redes sociales. La primera fue Putellas, dos veces balón de oro: “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo, compañera Jenni Hermoso”.