Qué está en juego en las presidenciales colombianas de hoy

Según los últimos sondeos, a pesar de los multitudinarios cierres de campaña que escenificaron tanto Gustavo Petro como su contrincante conservador Federico Gutiérrez, las campañas electorales dejaron descontento al electorado.

En cuanto a los propios porcentajes y chances de ganar, los resultados de las encuestas son más sólidos.

Entre el 16 y 20 de mayo, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) realizó su novena encuesta en Colombia – la primera fue en 2018- relativa a las inmediatas elecciones presidenciales.

El método de sondeo se basó en entrevistas personales cara a cara a 2.174 colombianos y colombianas de la población urbana y rural estratificada por región, departamento y localidad. Se establecieron seis regiones geográficas (Bogotá, Caribe, Centro, Antioquía, Pacífico y Orinoquía). En esas regiones se seleccionaron los 22 departamentos más poblados. Y en esos departamentos se seleccionó una muestra de 45 localidades de distinto tamaño, incluyendo capitales de departamento, las ciudades más pobladas y poblaciones rurales. Bogotá fue dividida en cuatro áreas diferentes (Norte, Oriente, Occidente y Sur).

La encuesta organizada en un cuestionario de cuatro preguntas orientadas dio los siguientes resultados:

Respecto a la primera Compra de votos/ Fraude electoral:

¿Cree que en su municipio habrá compra de votos en la próxima eleccion?

Por SI, 68, 4%; por NO , 19,3%; No sabe/no contesta: 12,4%

Sobre la segunda: Intención de voto

Si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría ud.?

Gustavo Petro: 45,1%; Rodolfo Hernández, 20,4%; Federico Gutiérrez, 20,1%; Sergio Fajardo, 4,9%; otros, 1,3%; en blanco, 3,6%; nulo/ no votaría, 1,4% ; no sabe/ no contesta, 3,2%

La tercera, Intención de voto/Proyección sobre voto válido

Gustavo Petro: 48,0%; Rodolfo Hernández, 21,8%; Federico Gutiérrez, 21,4%; Sergio Fajardo, 5,1%; otros, 1,4%; en blanco, 2,4%.

La cuarta y última sobre Quien cree la gente que será el próximo presidente

Independientemente de a quién vaya a votar ud. ¿quién cree que será el próximo presidente de Colombia?

Gustavo Petro: 53,2%; Rodolfo Hernández, 22,7%; Federico Gutiérrez,13,3%; Sergio Fajardo, 2,6%; Otro, 0,7%; No sabe/no contesta 7,5%.

El resultado más nítido es el desagrado por el actual gobierno de Iván Duque. En las elecciones de 2018, Duque había sido elegudi liderando una coalición uribista, con un voto de “susto”, ante la candidatura del exguerrillero izquierdista Gustavo Petro –considerado por muchos electores atentos a las palabras del expresidente Álvaro Uribe como una amenaza para el país, especialmente en materia de seguridad nacional–.

Petro fue dibujado como aquel candidato que iba a establecer las condiciones políticas y sociales de la vecina Venezuela en Colombia, a aliarse con el “castrochavismo”. Cuatro años más tarde, se siguen utilizando las mismas palabras, pero la resonancia de este estilo de campaña política ha disminuido considerablemente. El movimiento del uribismo ha entrado en un proceso de debilitamiento. Si no para siempre, sí por el momento.

Las emociones, aunque hayan cambiado de signo, siguen articulando las elecciones en 2022, No solamente en cuanto atañe a la votación, sino también en cuanto al comportamiento de los actores políticos en Colombia. Del miedo se ha pasado al odio y al asco, como resultado del 'estallido social' iniciado en abril de 2021, pero también del anterior, contemporáneo del chileno de 2019

Por un lado, entonces, stán aquellos sectores de la población que protagonizaron las manifestaciones y movilizaciones masivas de los años 2019 y 2021, que al final se apagaron sin llevar a soluciones. La política se empeñó en lograr la desmovilización de las protestas, sin considerar que no había erradicado el inconformismo contra un sistema político que no daba respuestas a las inquietudes de la juventud, de los indígenas y otros actores marginados en el país. Una vez más, prevalecía un discurso de seguridad nacional, acentuado por el recurso del presidente Duque a la represión y a las FFAA y de Seguridad.

Por otro lado, entre las capas conservadoras y las elites del país, existe también frustración con la gestión gubernamental en la implementación de los Acuerdos de Paz, especialmente de la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), y con el tratamiento que se le da, en este contexto, a las FFAA, a la Policía y a la inteligencia militar. Se percibe una actitud demasiado condescendiente con la comunidad internacional, que ha impulsado al Gobierno de Duque a cumplir los acuerdos, aunque con pasos pequeños.

El orientador del pasado ha perdido tanto su esplendor de entonces como su olfato político. Álvaro Uribe, al parecer, ya no es capaz de leer los tiempos en los cuales se mueve el país, cansado de los discursos de la fuerza de las armas y de la represión, que no han dado resultado ni en el pasado, ni en el gobierno de Duque.

Ante un régimen que no da respuestas a las reivindicaciones de amplios sectores de la sociedad, este odio se refleja en muchos electores en términos de ruptura, del 'que se vayan todos', del repudio a las elites establecidas. Auienes –aún con un Acuerdo de Paz– no parecen estar dispuestas, sin embargo, a ceder una mínima parte de sus posiciones de poder.

AGB