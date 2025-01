Una jueza bloquea la orden de Trump de congelar las ayudas federales

Una jueza federal del Distrito de Columbia bloqueó temporalmente la orden de la administración de Donald Trump de congelar las ayudas federales para revisar si se ajustan con las “prioridades” del presidente. La jueza Loren L. AliKhan publico la decisión minutos antes de que entrara en vigor la orden y como respuesta al recurso legal presentado por Democracy Forward.

El escrito argumenta que la orden emitida por la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, en sus siglas en inglés) viola la primera enmienda y una ley gubernamental sobre como se deben aplicar las órdenes ejecutivas. La jueza suspendio la medida hasta el próximo lunes.

Se trata del segundo revés judicial contra Trump, después que la semana pasada otro juez frenara cautelarmente la orden ejecutiva que revocaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El juez la suspendió por ser “flagrantemente inconstitucional”.

Este mismo martes, los fiscales generales de 22 estados también han anunciado diferentes planes para presentar recursos legales apuntando que la decisión del OMB es inconstitucional, ya que pretende intervenir sobre los poderes del Congreso que, según la carta magna, es quién tiene la principal autoridad a la hora de decidir como se gasta el dinero de los contribuyentes. Probablemente, los numerosos recursos presentados contra la medida del OMB acaben en el Tribunal Supremo y se convierta en uno de los grandes casos judiciales sobre dónde están los límites del poder ejecutivo.

Desde el primer momento en que se había anunciado la orden, ya había dudas sobre si la orden sería aplicable. El memorando incluye ciertas vaguedades, entre ellas que las agencias pausen las subvenciones “en la medida en que lo permita la legislación aplicable”.

Lo que hizo la Oficina de Gestión y Presupuesto se conoce como Impoundment (retención de fondos) y consiste en la negativa de los presidentes a gastar el dinero que el Congreso asignó. Esta práctica tiene una larga historia, pero después de que Richard Nixon la llevara al extremo y cancelara miles de millones de dólares, el Congreso aprobó la Ley de Control de Retención de Fondos. La norma establece que los presidentes solo pueden usar el poder de retención al presentar solicitudes al Congreso sobre los fondos que no desean gastar y luego, los legisladores deben aprobar esas solicitudes dentro de un plazo de 45 días; de lo contrario, los fondos son liberados.

“Las agencias federales deben suspender temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal, y otras actividades pertinentes de la agencia que puedan estar implicadas por las órdenes ejecutivas, incluyendo, pero no limitado a, la asistencia financiera para la ayuda exterior, las organizaciones no gubernamentales, DEI, ideología de género woke, y el nuevo acuerdo verde (the new green deal)”, especifica Matthew Vaeth, director en funciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) en el comunicado enviado el lunes por la noche a las agencias federales.

Caos y confusión

El anuncio por parte del Gobierno Trump desató el caos y la confusión a todos los niveles administrativos, ya que podría afectar a millones de dólares en ayudas estatales y locales, afectando directamente a miles de hogares.

A pesar de que la medida especificaba que los programas de la Seguridad Social y el Medicaid serían las únicas excepciones y no se verían afectados, durante varias horas el martes, las agencias estatales de Medicaid no pudieron acceder a los fondos federales. El programa de seguro de salud cubre a más de 72 millones de estadounidenses con bajos ingresos. No fue hasta mediana tarde cuando los estados empezaron a recuperar el acceso al sistema de financiación.

Durante la rueda de prensa de la Casa Blanca del martes, la secretaria de prensa Karoline Leavitt evitó responder directamente sobre si la financiación del Medicaid se vería afectada por la orden. “No se trata de una suspensión general de la asistencia federal y los programas de subvenciones de la administración Trump”, explico Leavitt.

La secretaria de prensa dijo que la congelación de fondos estaba más enfocada a recortar las prioridades de la anterior administración demócrata que no aplicar recortes generales. “Si consideran que los programas son necesarios y están en línea con la agenda del presidente, entonces la Oficina de Gestión y Presupuesto revisará esas políticas”, ha expuesto Leavitt.

Muchas organizaciones han estado tratando de averiguar cómo se verán afectadas por la medida. Por ejemplo, la organización Meals on Wheels recibe financiación federal de los programas de nutrición de la Older Americans Act. En declaraciones a la CNN, Jenny Young, portavoz de Meals on Wheels America, ha dicho que si el memorando se aplica a esta ley, “esto presumiblemente interrumpiría el servicio a millones de ancianos vulnerables que no tienen otros medios para comprar o preparar comidas”.

Agenda ultra

Durante su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha puesto en el centro de su agenda ultra el desmantelamiento de los programas de diversidad, equidad e inclusión dentro del Gobierno federal que los conservadores ha criticado durante mucho tiempo, tildándolos como discriminatorios e ideas woke (algo así como progre).

Pero el impacto va más allá de los programas de diversidad y el parón podría pausar la financiación para una amplia gama de políticas, que van desde proyectos de infraestructura y energía nacionales hasta programas relacionados con la ayuda exterior. Por ejemplo, se verán afectados todos aquellos programas vinculados con la agenda verde (también conocido como IRA) que desarrolló el expresidente Joe Biden y que Trump ha mandado desmantelar.