Los mapas de los terremotos de Venezuela: estas son las zonas más afectadas

Dos terremotos consecutivos de una magnitud de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela este miércoles por la tarde y dejaron un primer balance oficial de 32 fallecidos y más de 700 heridos, en un recuento que no incluye los informe del estado de La Guaira, uno de los más afectados, situado junto a Caracas, que fue declarado “zona de desastre”.

El primer terremoto se produjo, según el Servicio Geológico de EE.UU., en la zona de la costa central de Venezuela a las 18:04 y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas.

El segundo, casi inmediatemente posterior, e incluso más potente, afectó la misma zona. El epicentro estuvo cerca del municipio de Yumare, un poco más al norte, y tuvo una magnitud de 7,5.

Dos terremotos en Venezuela en menos de un minuto Intensidad de la sacudida estimada por el USGS (escala de Mercalli). Cuanto más rojo, más fuerte se sintió el temblor. Magnitud 7,2 18:04:33h · el primero Magnitud 7,5 18:05:11h · 38 segundos después Fuente: Servicio Geológico de EE UU (USGS). Horas en hora local de Venezuela

El Servicio Geológico de EE.UU. explicó que los terremotos formaron un fenómeno llamado “doblete sísmico”, un evento en el que se producen dos terremotos diferenciados, no es el más común caso de un sismo que luego es seguido por múltiples réplicas, normalmente de intensidad descendente. En el doblete, los dos terremotos tienen intensidad similar y tienen relación entre ellos.

Zonas más afectadas por el primer terremoto:







Zonas más afectadas del segundo terremoto:







La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que los estados de Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón se vieron afectados por los dos terremotos y las “más de 20 réplicas” que les sucedieron, y declaró estado de emergencia para atender la tragedia.

La Guaira es el principal punto de entrada al país, pues alberga el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, y que registra el mayor número de rutas internacionales, ahora suspendidas.

La mandataria interina declaró el cierre temporal del aeropuerto debido a “graves daños” en su infraestructura, sacudida por los sismos, y de la que se desprendieron partes de paredes y techos, según las imágenes mostradas por el canal estatal VTV.

Indicó asimismo que se activó toda la red de salud pública y privada del país y anunció que no habrá clases “en los siguientes días” de esta semana, así como la suspensión de todas actividades que no sean servicios esenciales.

Además de Donald Trump, presidentes y líderes de Argentina, Brasil, Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, México o Cuba, entre otros, expresaron su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos.