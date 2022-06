Elon Musk planea recortar 10.000 empleos de Tesla por un “súper mal presentimiento” con la economía

Elon Musk, cofundador y consejero delegado de Tesla, tiene un “súper mal presentimiento” sobre la economía y planea recortar alrededor del 10% de los puestos de trabajo en el fabricante de coches eléctricos, según un correo electrónico a los ejecutivos al que ha tenido acceso en exclusiva la agencia Reuters. Según su última presentación de resultados anual ante el regulador bursátil de EEUU, Tesla tiene casi 100.000 trabajadores en todo el mundo, por lo que unos 10.000 empleos podrían estar en riesgo.

El email, con asunto “pausa en todas las contrataciones de todo el mundo”, se envió este jueves, dos días después de que el multimillonario diera orden a todo el personal de Tesla que volviera a hacer 40 horas de trabajo presencial o abandonara la compañía. Esta comunicación se produjo a través de una carta a todos los empleados que estos empezaron a compartir a través de las redes sociales, aunque ni Tesla ni Musk han querido confirmar su veracidad.

En la comunicación de fin del teletrabajo filtrada por los trabajadores también se señala que las circunstancias excepcionales que estos pudieran aducir para no acudir a las instalaciones de la compañía serían consideradas y revisadas directamente por Musk. “Además, la 'oficina' debe ser una oficina principal de Tesla, no una sucursal remota que no esté relacionada con las funciones del trabajo”, se puede leer en el correo filtrado.

Las acciones de Tesla han caído casi un 3% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street tras la exclusiva de Reuters. La compañía ha perdido un tercio de su valor bursátil desde abril, coincidiendo con la comunicación por parte de Musk de que pretende hacerse con el 100% de la red social Twitter, sacarla de bolsa y llevar a cabo una serie de cambios en la plataforma. El multimillonario ha presentado una oferta de 40.000 millones de euros para hacerse con ella, respaldados en parte con su paquete accionarial de Tesla.

Musk ha advertido en las últimas semanas sobre el riesgo de una regresión en las ventas del fabricante de coches eléctricos, aunque la demanda de Tesla y otros vehículos eléctricos se ha mantenido fuerte y muchos de los indicadores tradicionales de que podría avecinarse una recesión —como el aumento de los inventarios de los concesionarios y los incentivos en Estados Unidos— no se han materializado. Su correo electrónico ordenando la congelación de la contratación y los recortes de personal ha sido el mensaje más directo y de alto perfil ordenando un giro en la política de la compañía por sus temores económicos.

Antes de la advertencia de Musk, Tesla tenía unas 5.000 ofertas de trabajo en LinkedIn, desde ventas en Tokio e ingenieros en su nueva fábrica de Berlín hasta científicos de datos en Palo Alto (Silicon Valley, California).