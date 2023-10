Netanyahu prepara a sus tropas cerca de Gaza tras concluir su ultimátum: “La siguiente fase está cerca”

Tras la expiración del ultimátum de Israel, cuando decenas de miles de civiles se quedaron atrapados en el norte Gaza o resisten en el sur del territorio bajo constantes bombardeos y sin apenas agua potable ni alimentos básicos, las tropas israelíes se acumulan en la frontera con la Franja a la espera de la orden definitiva para iniciar la temida incursión terrestre. “La siguiente fase está cerca”, dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a sus militares a quienes visitó en el sur de Israel.

“Con nuestros combatientes en la Franja de Gaza, en primera línea. Estamos todos listos”, publicó el líder israelí en la red social X (antes Twitter), junto a un video de su encuentro con alguna de las tropas que Israel mantiene aglutinadas en los alrededores del territorio palestino. En las imágenes difundidas, Netanyahu, ataviado con un chaleco antibalas militar, saluda a varios soldados mientras les hace una pregunta: “¿Están preparados?”.

עם הלוחמים שלנו בעוטף עזה, בקו החזית. כולנו מוכנים.



(צילום: אבי אוחיון, לע״מ) pic.twitter.com/TiGzHcWhPK — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 14, 2023

Los temores ante la inminencia de la invasión del norte de Gaza se incrementaron durante las últimas horas. Israel ordenó este viernes el traslado al sur de Gaza de toda la población residente al norte de Wadi Gaza, lo que equivalía a aproximadamente 1,1 millones de personas, la mitad de la población de todo el territorio palestino. En un primer momento el plazo era de 24 horas, pero este sábado un portavoz del Ejército israelí prorrogó el tiempo estimado antes de la intensificación de la ofensiva en el norte de la Franja: las 16:00 horas.

“Me gustaría informarles que las Fuerzas de Defensa de Israel permitirán el movimiento en las calles indicadas sin ningún daño entre las 10.00 y las 16.00 . Por su seguridad, aprovechen el poco tiempo para desplazarse hacia el sur, desde Beit Hanun hasta Jan Yunis. Si se preocupa por usted y sus seres queridos, diríjase hacia el sur según las instrucciones”, escribió el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, a través de la red social X, en un mensaje acompañado de un mapa que marca carreteras específicas.

El fantasma de una incursión terrestre por el norte de Gaza sobrevuela sobre la población palestina desde esta semana. “Comenzamos la ofensiva desde el aire. Más adelante, también vendremos desde tierra”, dijo el ministro de Defensa, Yoav Gallant, a las tropas israelíes esta semana cerca de Gaza. Israel prometió destruir a Hamas, después de que sus combatientes rompieran la valla de alta tecnología que rodea la franja y cometieran un brutal ataque, matando a 1.300 personas, principalmente civiles israelíes, y tomando docenas de rehenes el fin de semana pasado. El país movilizó a 360.000 reservistas, la mayor cantidad de su historia, y acumuló largas hileras de tanques en los alrededores de la frontera con Gaza, donde Hamas estuvo preparando defensas, incluidas redes de túneles, durante años.

En las horas anteriores a la finalización del plazo, las tropas de Israel se prepararon en determinados puntos próximos a la frontera con Gaza, según informó un portavoz militar israelí. Varias imágenes muestran decenas de vehículos militares desplegados en los alrededores de la Franja. “En torno a la Franja de Gaza, los soldados de reserva israelíes en formación se están preparando para la siguiente etapa de operaciones”, dijo el teniente coronel Jonathan Conricus, en una sesión informativa por vídeo a primera hora del sábado. “Están por toda la Franja de Gaza, en el sur, en el centro y en el norte, y se están preparando para cualquier objetivo que encuentren, sea cual sea la tarea”.

Mientras miles de palestinos huyeron el sábado del norte de la Franja de Gaza para evitar un esperado ataque terrestre del país vecino, los constantes bombardeos continuaban azotando a una población que se chocaba con el dilema de abandonar sus hogares en el norte del territorio o desplazarse hacia el sur en una operación calificada por las Naciones Unidas como “simplemente imposible” y “extremadamente peligrosa” en los plazos proporcionados por Israel, que no dejó de bombardear el territorio palestino.

Aunque el Ejército israelí aseguró que mantendría dos caminos abiertos para dejar escapar a la gente, el comité español de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) denunció los constantes ataques sufridos en Gaza durante las últimas 24 horas. “La población que está huyendo está sufriendo impactos de bombardeos isralíes. No hay un lugar en la franja que no esté siendo bombardeado. La situación es caótica, escuchan constantemente los sonidos de las bombas y no se atreven a salir de sus casas”, declaró Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España.

Según Hamás, el ejército israelí mató en las últimas horas a 70 palestinos e hirió a más de 200 mientras intentaban huir de la ciudad de Gaza tras advertir a los residentes de que tenían que marcharse hacia la sección sur de la Franja. El comunicado de Hamás afirma que en el ataque también murieron mujeres y niños, y añade que este suceso ilustra “el alcance de las mentiras y el engaño” de las fuerzas israelíes en su llamamiento a los palestinos para que evacuen a fin de no dañar a inocentes. Desde el inicio de la escalada militar, la cifra de palestinos fallecidos por los bombardeos israelíes en la Franja se ha elevado a 2.215, entre los que se encuentran 724 niños, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Muchos residentes no pudieron encontrar un medio de transporte con el que viajar o no pueden desplazarse porque son ancianos, están enfermos, sufren una discapacidad o temen no tener adónde ir. Sin la opción de cruzar la frontera hacia Egipto, una gran parte de la población de Gaza se estuvo amontonando en el sur en busca de refugio, mientras las existencias de agua potable y alimentos básicos se agotan bajo el bloqueo total impuesto por Israel en el territorio palestino.

Tras la expiración del plazo para la cuestionada orden de desplazamiento masivo, voluntarios de la Media Luna Roja Palestina rechazaron abandonar el norte de Gaza. “Nuestros voluntarios se niegan a marcharse y a abandonar a quienes más los necesitan”, dijo este sábado uno de los máximos responsables del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En las últimas horas la ofensiva contra Hamas continúa en diversos frentes. El ejército israelí anunció haber matado a dos líderes de las fuerzas de Hamás, Murad Abu Murad y Ali Kachi. También aseguran haber atacado decenas de objetivos de Hamas en toda la Franja de Gaza. Según las IDF, Abu Murad “desempeñó un papel importante en la preparación de los terroristas” para el ataque del pasado sábado contra comunidades israelíes cerca de la frontera de Gaza. También Ali Kachi era uno de los comandantes de Hamás “que dirigió el ataque” que terminó con la vida de 1.400 israelíes el pasado sábado. Las fuerzas armadas de Israel también declararon este sábado que confirmaron que Hamás mantiene cautivos a más de 120 civiles.

A ello se suman las tensiones despertadas en la frontera de Líbano con Israel. Este sábado, un grupo de milicianos intentó atravesarla y soldados del Ejército israelí mataron a varios de ellos, según informó un portavoz castrense a la agencia Efe. “Soldados del Ejército identificaron una célula terrorista que intentó infiltrarse desde el Líbano en territorio israelí. Un dron de las fuerzas israelíes apuntó a la célula terrorista y mató a varios de los terroristas”, indicó el militar israelí, sin dar un número preciso.

Las instrucciones emitidas por las autoridades israelíes para que los habitantes de la ciudad de Gaza abandonen de inmediato sus hogares se añaden al cerco completo que los deja sin alimentos, agua y electricidad en un territorio en el que la situación humanitaria ya era muy difícil tras 16 años de bloqueo. Más de 423.000 personas ya tuvieron que abandonar sus casas por la fuerza a causa de la violencia en la última semana. El paso fronterizo de Ráfah –al sur– con Egipto permaneció cerrado a la circulación de personas y mercancías.

El bloqueo agravó la situación humanitaria de Gaza en las últimas horas. La UNRWA alertó este sábado de que más de dos millones de personas se están quedando sin agua potable ante el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel. “Se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Es un deber: Es necesario entregar combustible ahora a Gaza para que haya agua disponible para 2 millones de personas”, advirtió en un comunicado el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini. El Ministerio de Salud de Gaza exigió este sábado la apertura urgente de los cruces fronterizos para sacar a los enfermos y heridos, con el objetivo de que reciban tratamiento en el extranjero debido a las grandes dificultades para ser atendidos tras el corte de energía ligado a la intervención israelí.

Preparándose para un esperada incursión israelí sobre Gaza y un posible intento de éxodo masivo de la población, Egipto comenzó este sábado a colocar bloques de cemento alrededor de la frontera con Gaza para impedir la entrada en el cruce de desplazados palestinos desde la Franja, según informaron a EFE fuentes de seguridad egipcias. “Hay medidas adicionales que se tomaron, como la colocación de bloques de cemento para impedir la entrada en el cruce de los palestinos desplazados hacia el sur, cuyo número se estima en alrededor de un millón de personas”, afirmaron.

A medida que la situación humanitaria empeora, un gran número de desplazados podría dirigirse al paso para cruzar a Egipto a medida que “la situación humanitaria en la Franja de Gaza empeora”.

Numerosas voces advirtieron que un desplazamiento masivo en medio de las hostilidades como este pone en peligro inmediato las vidas de los enfermos y heridos. El sistema de salud de Gaza ya está al borde del colapso y los hospitales del sur de la Franja están al límite de su capacidad. Los dos hospitales del Ministerio de Sanidad en el norte de Gaza que siguen funcionando superaron con creces su capacidad combinada de 760 camas, con un grave hacinamiento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pidió que se revoque inmediatamente la orden, entre los pacientes vulnerables se encuentran los que están gravemente heridos o dependen de respiración asistida. La premura del plazo, la compleja logística del transporte, las carreteras dañadas y, sobre todo, la falta de atención de apoyo durante el transporte, se suman a la dificultad de trasladar a los enfermos, dice la OMS. La Media Luna Roja Palestina explicó que no tiene los medios para evacuar a los enfermos y heridos de sus hospitales, ni a las personas ancianas y con discapacidad. “No hay zonas seguras en toda la Franja de Gaza”, asegura.

“Trasladar a más de un millón de personas a través de una zona de guerra densamente poblada a un lugar sin alimentos, agua ni alojamiento, cuando todo el territorio está sitiado, es extremadamente peligroso y, en algunos casos, simplemente imposible”, dijo este viernes el secretario general de la ONU, António Guterres, quien alertó de que la situación en Gaza alcanzó “un nuevo y peligroso mínimo”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) asegura que la orden israelí no es compatible con el derecho internacional humanitario. “Cuando las potencias militares ordenan a los habitantes que abandonen sus hogares, deben adoptar todas las medidas posibles para que la población tenga acceso a los bienes básicos, como la comida y el agua, y para que los miembros de una misma familia no sean separados”, subraya en un comunicado. “Gaza es una zona cerrada, de tamaño y recursos limitados. Para los habitantes de Gaza, hoy es imposible saber qué zonas serán atacadas”.