Noruega e Irlanda reconocerán a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo

En una acción conjunta casi simultánea con España, Noruega e Irlanda anunciaron este miércoles que formalizarán el reconocimiento del Estado de Palestina el mismo día, el próximo 28 de mayo. La decisión fue aplaudida por la Autoridad Nacional Palestina, mientras que Israel reaccionó llamando a consultas a sus embajadores en los tres países europeos, a los que acusa de “recompensar a Hamas”.

El primer país en confirmar el reconocimiento de Palestina como Estado este miércoles por la mañana fue Noruega. “No puede haber paz en Oriente Medio sin que Israel y Palestina tengan su propio Estado, es la única solución real al conflicto”, ha señalado en una rueda de prensa en Oslo el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, quien aseguró que Palestina tiene un derecho “fundamental” a su propio Estado y que tanto israelíes como palestinos tienen derecho “a vivir en paz en sus respectivos estados”. “La evolución en Oriente Medio no solo ha ido en la dirección equivocada, simplemente es catastrófica. La confianza entre las partes se encuentra en su punto más bajo. Hay que detener esa espiral negativa”, ha apuntado en la misma comparecencia el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

Minutos después, el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, también declaró que su país reconocerá formalmente el Estado palestino el próximo martes. “Este es un día histórico e importante para Irlanda y para Palestina”, dijo junto a sus dos socios en la coalición de democristianos, centristas y verdes. “Estoy seguro de que más países se unirán a nosotros para dar este paso” para hacer “lo correcto”. Harris ha reiterado que una Palestina “independiente” y “libre” contribuirá a mantener con vida la solución de los dos Estados, la “única vía”, sostiene, para abordar un proceso negociador que desemboque en “una paz permanente”.

Casi al mismo tiempo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, intervino en el pleno del Congreso de los Diputados y confirmó que España reconocerá formalmente el Estado de Palestina el próximo 28 de mayo. El presidente español justificó el paso dado por España por la necesidad de buscar “la paz, la justicia y la coherencia”. “Solo hay una garantía de paz: la existencia de dos estados que convivan con garantías mutuas de seguridad como hacen otras naciones en otros muchos lugares del mundo. Para llegar a la solución de los dos estados es necesario que las dos partes se sienten a negociar en igualdad”, ha añadido.

El presidente palestino, Mahmud Abás, aplaudió el paso dado por España, Irlanda y Noruega este miércoles. La presidencia de la Autoridad Nacional Palestina afirmó en un comunicado que la decisión contribuye a la “consagración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación en su tierra y a la adopción de medidas reales para apoyar la implementación de la solución de dos Estados”. “La presidencia considera que este paso refleja la voluntad de España de apoyar al pueblo palestino y sus derechos inalienables y legítimos a su tierra y a su patria”, indica sobre el anuncio de Pedro Sánchez. De Irlanda y Noruega ha alabado que ambos países han “apoyado firmemente los derechos del pueblo palestino en los últimos años y votó a favor de estos derechos en los foros internacionales”.

Israel reacción con furia al anuncio de los tres países europeos, llamando a consultas a sus embajadores en Irlanda, Noruega y España. En tono similar al adoptado en estos últimos meses de guerra en Gaza, el ministro iausraelí de Exteriores, Israel Katz, ha afirmado que reconocer a Palestina equivaldría a “recompensar a Hamás”. “Israel no permanecerá en silencio ante quienes socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad”, ha dicho en la red social X. “El desfile de estupideces irlandés-noruego no nos disuade, estamos decididos a lograr nuestros objetivos: restablecer la seguridad de nuestros ciudadanos con la eliminación de Hamás y el regreso de los secuestrados. No hay objetivos más justos que estos”.

Se llevaba tiempo especulando con la fecha del reconocimiento de Palestina por parte de estos países, después de que sus líderes anunciaran su intención de llevarlo a cabo de forma conjunta. Los gobiernos de España, Irlanda, Eslovenia y Malta ya expresaron en marzo su voluntad de reconocer al Estado palestino, en un contexto marcado por la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza y, ahora, con la reciente orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu solicitada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Además, España e Irlanda han liderado una iniciativa paralela dentro de la Unión Europea para plantear la revisión del acuerdo de asociación con Israel, y en abril acordaron dar el paso del reconocimiento de Palestina “en breve”.

Eslovenia ha comenzado ya los trámites. El 9 de mayo lanzó la propuesta y el 13 de junio la retomará el Gobierno, aunque requiere una validación posterior en el Parlamento. “En los próximos días estaré también con numerosos colegas de los Estados miembros que aún no han reconocido Palestina a la espera de que se unan a nuestro proceso de reconocimiento en un futuro próximo”, señaló el primer ministro, el liberal Robert Golob, según recoge la agencia STA.

Malta, por el contrario, mantiene su declaración de intenciones a pesar de la carta que suscribió junto a España, Eslovenia e Irlanda. “Malta ha afirmado recientemente su disposición a reconocer a Palestina, cuando dicho reconocimiento pueda suponer una contribución positiva y se den las circunstancias adecuadas. A este respecto, el Gobierno sigue de cerca la evolución de la situación en Oriente Medio, con el fin de determinar lo antes posible los plazos óptimos para este importante acontecimiento”, señalan fuentes diplomáticas de ese país.

Noruega se sumó oficialmente a la lista de países dispuestos a dar este paso durante una visita de Sánchez a Oslo en abril, tras la que ambos gobiernos, el noruego y el español, emitieron un comunicado en el que hablaban de este reconocimiento como vía a “la paz y la estabilidad de la región”. “Es una condición para la implementación de la solución de los dos estados, en línea con el plan de partición de las Naciones Unidas de 1947”, apuntaron en ese texto conjunto. “Enfatizamos la responsabilidad de Israel”, decían además en ese comunicado respecto al bloqueo de la ayuda humanitaria en Gaza, por lo que exigían a Netanyahu “hacer mucho más”.

Mientras que el jefe de gobierno irlandés indicó que el anuncio se haría a finales de este mes de mayo, Sánchez había evitado hasta ahora poner fecha al reconocimiento de Palestina, y tras el último Consejo Europeo, a mediados de abril, volvió a señalar que el Consejo de Ministros daría el paso “cuando se den las circunstancias”.

“El reconocimiento es un paso tangible hacia una vía política viable que conduzca a la autodeterminación palestina y un requisito previo para garantizar la aceptación árabe. Pero para tener un impacto, el reconocimiento de Palestina debe ir acompañado de medidas tangibles para contrarrestar la anexión y los asentamientos israelíes en los territorios palestinos”, dice Hugh Lovatt, investigador del programa de Oriente Medio y Norte de África del think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Al menos 140 países han reconocido hasta la fecha el Estado de Palestina, según las cifras que maneja la ONU. El Gobierno israelí, por su parte, considera que cualquier tipo de aval político a los palestinos equivaldría a una “recompensa” al terrorismo de Hamás. De hecho, minutos después del anuncio por parte del primer ministro noruego, Israel ha informado de que retirará de forma temporal todo su personal diplomático en Noruega.

“Somos un amigo de Israel y seguiremos siéndolo, fuimos de los primeros en reconocerlo en 1948”, ha dicho por su parte el ministro noruego Barth Eide, que ha resaltado que Oslo mantendrá sus relaciones diplomáticas con Israel, si bien ha reconocido sus diferencias con el actual gobierno de Tel Aviv.