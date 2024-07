Los observadores del Centro Carter piden al Gobierno de Maduro la publicación “inmediata” de las actas del recuento

La misión de observación electoral de la organización Carter Center, invitada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para seguir los comicios presidenciales, pidió a las autoridades la publicación “inmediata” de “todas las actas de las mesas instaladas durante la jornada electoral celebrada el 28 de julio pasado”.

La declaración se produce horas después de que el mismo Consejo Nacional Electoral venezolano haya otorgado la victoria al presidente Nicolás Maduro con un 51,2% de los votos frente al 44,2% de la principal candidatura de la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia.

La petición de la misión de observación coincide con las lanzadas por gran parte de la comunidad internacional, desde Estados Unidos y la Unión Europea y ocho países Latinoamericanos.

“Nuestra misión técnica, enviada a Venezuela tras la invitación del CNE, tiene como objetivo evaluar la elección presidencial de acuerdo con el marco legal venezolano, así como los estándares regionales e internacionales en materia de elecciones democráticas”, señala el comunicado del Carter Center. “La información de las actas transmitidas al CNE es indispensable para nuestra evaluación y fundamental para el pueblo venezolano”.

Reacciones internacionales

Varios gobiernos progresistas de América Latina se han expresado en la misma línea que el Carter Center, pidiendo una mayor transparencia al recuento que da la victoria a Maduro. El presidente de Chile, Gabriel Boric, advirtió este lunes que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que dan la victoria a Nicolás Maduro “son difíciles de creer” y que su país no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”.

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, señaló que “los resultados electorales de tan importante jornada deben contar con toda la credibilidad y legitimidad posibles para bien de la región y, sobre todo, del pueblo venezolano”. “Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso. Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente”.

En la misma línea, Brasil dijo que aguardará la totalidad de los resultados para pronunciarse. “El Gobierno brasileño saluda el carácter pacífico de la jornada electoral en Venezuela y acompaña con atención el escrutinio”, indica en un comunicado oficial el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. La nota “reafirma” que “el principio de la soberanía popular debe ser observado por medio de la verificación imparcial de los resultados” y añade que Brasil “aguarda, en ese contexto”, la publicación de todos los datos “detallados por mesa de votación”. Ese último requisito, de acuerdo al comunicado, es “un paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado del proceso” electoral.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, mostró “serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad de lo votos ni del pueblo venezolano”. Blinken también ha pedido que se compartan las “tablas detalladas de los votos”.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se expresó en la misma línea, afirmando que es “vital” asegurar “la total transparencia” del proceso electoral en Venezuela, “incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales”.

“Los resultados de las elecciones no han sido verificados y no pueden considerarse representativos de la voluntad popular de Venezuela hasta que se publiquen y verifiquen todas las actas oficiales de los colegios electorales”, ha afirmado Borrell. “Informes creíbles de observadores nacionales e internacionales indican que las elecciones se han visto envueltas en numerosos fallos e irregularidades”, ha añadido, recordando que el Gobierno no ha implementado ninguna de las recomendaciones de la misión electoral de la UE de 2021.