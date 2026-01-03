“Ocurrió en segundos”: cómo una fiesta de fin de año en un lujoso complejo de esquí de Suiza acabó en tragedia

La primera hora del nuevo año ya había pasado y la fiesta en Le Constellation estaba en pleno apogeo, con los asistentes bailando al ritmo de la música hip-hop. El amanecer aún estaba lejos y los adolescentes y veinteañeros no tenían prisa por abandonar el bar. Al fin y al cabo, era el día de Año Nuevo.

Afuera, la oscuridad cubría Crans-Montana, una estación de esquí en los Alpes suizos con fama de ser muy lujosa. Le Constellation, sin embargo, no tenía muchas pretensiones: un local cavernoso con pantallas de televisión en la planta superior para ver deportes y un sótano con poca iluminación, música alta y pista de baile.

Atraía a un público joven, incluidos menores de 18 años, principalmente de Suiza y Europa continental, y en la madrugada del jueves cientos de personas se agolparon en el local para recibir el 2026. Muchos no vivirían para ver el amanecer.

Los investigadores siguen investigando la causa de la tragedia que comenzó a la 1:30 de la madrugada.

Dos testigos afirman que un camarero llevó a hombros a una empleada que sostenía una botella de champán con una bengala encendida cerca del techo de madera sobre la zona del bar. Una foto sin verificar publicada en las redes sociales muestra una llama blanca saliendo de una botella magnum de champán. Otros especulan con que podría haberse caído carbón para pipas de shisha.

Un vídeo publicado en las redes sociales parece mostrar el inicio del incendio en Crans-Montana.

Sea cual sea el origen, las llamas comenzaron a extenderse por el techo del bar del sótano. Un video publicado en redes, también sin verificar, muestra a personas, silueteadas por el fuego, apresurándose a salir del local mientras la música seguía sonando. Algunos clientes utilizaron jerséis para intentar apagar las llamas, según un testigo.

El incendio se convirtió en lo que las autoridades suizas denominaron un embrasement généralisé, un término que se utiliza para referirse a un incendio que libera gases combustibles que pueden inflamarse violentamente, provocando lo que se conoce como combustión súbita. Le Constellation se convirtió en un infierno.

“Todo el techo estaba en llamas y el fuego se propagó muy rápido. Ocurrió en cuestión de segundos”, contaron más tarde dos sobrevivientes, identificadas como Emma y Albane, a la cadena francesa BFMTV.

Fue tan repentino que algunos pensaron que se trataba de una explosión. Los gritos y llantos llenaron el sótano mientras la gente intentaba escapar. Muchos se abalanzaron hacia una puerta que daba a una estrecha escalera. Otros rompieron las ventanas, que se volvieron negras y opacas.

Axel Clavier, un joven de 16 años de París, sintió que se asfixiaba. Utilizó una mesa para sacar un panel de plexiglás de su marco, lo que le permitió huir del “caos total”, según contó a Associated Press.

Desde la calle, la gente se apuró a ayudar. “Pensé que mi hermano pequeño estaba dentro, así que vine e intenté romper la ventana para ayudar a la gente a salir”, contaba un hombre a la BBC. Vio a personas “quemándose de pies a cabeza, sin ropa”.

Algunos testigos compararon la escena con una película de terror. Dominic Dubois describió un espectáculo espantoso mientras las llamas envolvían el local. “Se veía el naranja, el naranja, el amarillo, el rojo”, declaró a Reuters.

La policía llegó al lugar a la 1:32 de la madrugada, dos minutos después de recibir los avisos de humo.

Los transeúntes y los primeros en responder trabajaron juntos para sacar a la gente de las temperaturas similares a las de un horno y llevarla al frío exterior, dijo Dubois. “Una de las prioridades era que todos entraran en calor... se utilizaron las cortinas del restaurante”.

Una sucursal del banco UBS abrió sus puertas para ofrecer refugio. “Se apartaron todas las mesas y la gente entró y allí hacía calor, también había más luz, así que el triaje se realizó allí”.

Durante toda la noche, convoyes de camiones de bomberos, vehículos policiales y unas 40 ambulancias se dirigieron a toda velocidad a Crans-Montana, una pintoresca zona de picos nevados y bosques de pinos transformada en lo que podría ser uno de los peores desastres de la historia reciente de Suiza. Unos 10 helicópteros se sumaron a la operación de rescate.

A medida que se difundía la noticia, los padres y otros familiares de las personas que se encontraban dentro del bar se dirigieron al lugar.

“Había gente gritando y luego gente tirada en el suelo, probablemente muerta”, dijo a Reuters Samuel Rapp, de 21 años, un residente local. “Tenían chaquetas sobre la cara”. Rapp dijo que había visto vídeos en los que se veía a los fiesteros pisoteándose unos a otros para escapar. “La gente gritaba: ”Ayúdennos, por favor, ayúdennos“”.

Decenas de heridos, muchos de ellos en estado grave, llenaron rápidamente los hospitales del cantón de Valais. Más de una docena fueron trasladados al hospital universitario de Zúrich, a 240 kilómetros al norte. Un hospital de Lausana que atendió a 22 pacientes dijo que las edades oscilaban entre los 16 y los 26 años. Se espera que los hospitales de los países vecinos atiendan a algunas de las víctimas.

40 personas han fallecido y 115 han resultado heridas, según informó en rueda de prensa el comandante de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, quien añadió que la comunidad estaba devastada.

A la 13, un sol radiante iluminaba escenas incongruentes en el centro de Crans-Montana: renos falsos y decoraciones navideñas entre vehículos de emergencia, carteles de fiestas de Año Nuevo entre grupos de espectadores en silencio.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, visitó el lugar, donde los equipos forenses trabajaban detrás de pantallas blancas. Las familias seguían esperando noticias de sus seres queridos, dijo. “Algunos aún no saben si sus hijos han fallecido”.

Suiza izará las banderas a media asta durante cinco días, dijo Parmelin. “Lo que debía ser un momento de alegría ha convertido el primer día del año en Crans-Montana en un día de luto que afecta a todo el país y más allá”. Muchos de los fallecidos eran jóvenes con “proyectos, esperanzas y sueños”, dijo.

La fiscal general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, descartó el incendio provocado o el terrorismo como causas probables del incendio. “En ningún momento se ha planteado la posibilidad de que se trate de algún tipo de ataque”, declaró a los periodistas. Cuando se le preguntó por las salidas de emergencia del bar, respondió que era demasiado pronto para sacar conclusiones. No se ha detenido a nadie y no hay sospechosos, afirmó.

Cuando la oscuridad cayó sobre Crans-Montana el jueves por la noche, ocultando la vista del monte Matterhorn, la conmoción y la incredulidad se apoderaron de la ciudad.

Le Constellation era toda una institución, un bar que atendía principalmente a los lugareños, no a los turistas. A diferencia de muchos otros bares y discotecas, a menudo no cobraba entrada, por lo que atraía a los jóvenes.

Decenas de adolescentes locales, algunos entre lágrimas, se reunieron junto al cordón policial y depositaron flores. La vigilia improvisada atrajo a Milica Lazic, quien dijo que no había tenido noticias de un amigo que trabajaba en el bar.

Los turistas continuaron comprando, esquiando y comiendo en los restaurantes. “No creo que sea porque no les importe, sino porque no conocen a nadie involucrado”, dijo Ernesto Perila, de 56 años, propietario de una cafetería. “La vida sigue, el mundo continúa. No pienso mal de nadie por eso”.

En el aire frío, los equipos forenses, ocultos por las pantallas, continúan su trabajo.