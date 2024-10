El peor temporal de la historia reciente de España deja ya 158 muertos, la gran mayoría en la provincia de Valencia

Al menos 158 personas han muerto en las devastadoras inundaciones ocurridas estos días en España y que han afectado especialmente a la Comunidad Valenciana, donde están la mayor parte de los fallecidos, Castilla-La Mancha y Andalucía, han informado a la agencia EFE fuentes gubernamentales. Tal y como ha informado el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), desde que se activó el Procedimiento de Múltiples Víctimas, en este momento, y de forma provisional, la cifra de víctimas mortales asciende a 155 personas en la provincia de Valencia y tres más en otras regiones.

A pesar de que desde primeras horas de la mañana del martes, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) advertía del nivel rojo de alerta, con el riesgo que ello suponía, y de que a media mañana la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) alertaba de posibles desbordes de los ríos Magro y Túria, y la rambla del Poyo, por la crecida de los cauces en los municipios de la parte baja, la Generalitat Valenciana no enviaba el sistema de alerta generalizado a los móviles de todos los ciudadanos en la provincia de Valencia hasta las 20.12 horas, cuando ya había centenares de personas atrapadas por el agua en los municipios afectados.

Ayudas directas para los afectados

El president Mazón anunció este jueves que la próxima semana el Consell va a aprobar un mazón para movilizar 250 millones de euros (ampliables) en ayudas para los afectados por el temporal que está asolando el territorio valenciano. Tal y como comunicó el jefe del Consell, se trata de ayudas directas y “exprés, sin burocracia”, compatibles que las que habiliten otras administraciones, para que quien lo necesite puedan contar con 6.000 euros para hacer frente a los daños materiales urgentes.

Además, se ofrecerán deducciones fiscales por la compra y rehabilitación de las casas, mientras el IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) ofrecerá líneas de crédito al 0% y se pondrán en marcha ayudas sociales especialmente dirigidas a dependientes y personas de alta vulnerabilidad, así como también realojos y cambios de residencia.

El presidente del Gobierno visitó en la mañana del martes el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de la Comunitat Valenciana. Sánchez ha reiterado el “máximo compromiso con la Generalitat Valenciana” así como “todos los recursos posibles el tiempo que haga falta”. “Mandamos un mensaje de absoluta colaboración y cooperación. Cualquier recurso más que necesiten, aquí está el Gobierno de España. No vamos a dejar solos a los valencianos. La prioridad es encontrar a los desaparecidos, primero, y poner todos los recursos para la reconstrucción, después”, señaló.

Daños en las infraestructuras viarias y ferroviarias

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó este jueves que gran parte de la red de carreteras de la provincia de Valencia está “seriamente dañada”, unos daños muy importantes que “va a costar mucho tiempo reponer, y no solo económico”. En este sentido, recuperar la circulación en la A-7 puede conllevar “meses”, con 80 kilómetros de la red de carreteras del Estado afectados con “montañas de vehículos”.

En la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia se van a tener que reponer 1,2 kilómetros de infraestructuras, detalló Puente, quien remarcó que todavía no se puede saber “hasta dónde llega el daño”. No obstante, está previsto la que el lunes se reponga la red de alta velocidad, “si no nos encontramos nada más serio”. Otra cosa es la situación de los Cercanías, que el ministro ha calificado de “gravísima”: “De las cinco líneas, tres están desaparecidas, la C1, C2 y C3. No contamos con ellas, en la C3, 45 kilómetros están completamente destrozados”