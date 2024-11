Se perfila el gabinete de Yamandú Orsi: ¿cuáles son los nombres que se manejan?

Por estas horas, luego de la victoria en la segunda vuelta y los festejos, el presidente electo, Yamandú Orsi, está manteniendo reuniones con la dirigencia del Frente Amplio (FA) para definir la conformación del gabinete del próximo gobierno. Antes de la elección del domingo, el único nombre que se formalizó -al igual que en filas de la coalición- fue el del ministro de Economía, que será el economista Gabriel Oddone, por lo que hay 13 ministros sin oficializar.

Según supo la diaria, el exintendente de Canelones convocó este martes a sus equipos a una reunión en su casa en Salinas para tratar el tema. En ese encuentro se comenzaron a “ver opciones” para el armado del gabinete, pero no se hicieron designaciones, afirmaron las fuentes. “La idea es procesar la información y definir caminos”, comentó un informante. Otros integrantes de la fuerza política explicaron que desde el círculo cercano al presidente electo se pidió a los distintos grupos políticos que hicieran llegar posibles nombres para ocupar cargos de tercera línea -como directores de Secretaría-.

Además de los 13 ministros restantes, Orsi tiene que designar a sus respectivos subsecretarios, directores de carteras y a los presidentes de los entes autónomos, como la Administración Nacional de Educación Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado, entre otros cargos públicos de confianza política.

No debilitar la Cámara de Senadores, tener en cuenta eventuales candidaturas a las intendencias en las elecciones departamentales de mayo, cuidar los equilibrios sectoriales y tender a la paridad de género son algunos factores que, según varios dirigentes frenteamplistas consultados por la diaria, influyen en el proceso de selección de los miembros del Ejecutivo que asumirá el 1º de marzo de 2025.

Presidencia, Economía, Interior y Defensa

Hasta ahora, el único nombre confirmado es el de Oddone, uno de los 111 economistas del FA que firmaron para oponerse al plebiscito de la seguridad social. En el pasado integrante del Partido Socialista, pero que abandonó el sector en 2015, trabajó durante 20 años en la consultora privada CPA Ferrere.

Aunque todavía no está oficializado, es prácticamente un hecho que Alejandro Sánchez, jefe de campaña de Orsi y uno de los principales dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP), remplazará al nacionalista Rodrigo Ferrés en la Secretaría de Presidencia.

Para el cargo de prosecretario de la Presidencia, en tanto, a la interna del FA se maneja el nombre de Jorge Díaz, exfiscal de Corte y uno de los asesores en materia de seguridad del presidente electo, al menos hasta que se conforme el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que el FA tiene previsto crear en el próximo período de gobierno, puesto que Díaz suena fuerte para encabezar esa cartera. En el último tiempo, Díaz, que formalmente no pertenece a ningún sector, defendió como abogado a Orsi en el caso de la denuncia falsa en su contra y también a la exvicecanciller Carolina Ache en el marco de la causa por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Para la titularidad del Ministerio del Interior, dirigentes de la fuerza política manejaron, en diálogo con la diaria, el nombre del sociólogo y exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal, quien en 2019 había sido anunciado como eventual ministro del Interior por el candidato frenteamplista Daniel Martínez, antes de la segunda vuelta. En este quinquenio, Leal representó al FA en la mesa interpartidaria sobre seguridad. Posteriormente, fue citado a declarar como testigo en el caso de Alejandro Astesiano a instancias de la fiscal Gabriela Fossati y disminuyó su exposición pública.

Como subsecretaria del Interior se maneja el nombre de Gabriela Valverde, asesora en seguridad de Orsi e integrante de la Vertiente Artiguista. Un dirigente del sector afirmó a la diaria que Valverde podría desempeñarse “perfectamente” como número dos del ministerio y señaló que, tal como “ha sido históricamente”, todos los sectores que tienen representación en el Senado aspiran a tener, por lo menos, “un cargo ministerial”. Con todo, la fuente aseguró que la elección de Orsi “no tiene que ser lineal, ni va a ser lineal, por el estilo de Yamandú, que siempre contempló todas las variantes”.

Algunos dirigentes aseguran que “está cantado” que Sandra Lazo, senadora electa por el MPP, asumirá la titularidad del Ministerio de Defensa Nacional. En la pasada legislatura, Lazo integró la Comisión de Defensa Nacional del Senado y siguió de cerca la gestión del nacionalista Javier García.

Cancillería, Trabajo y Ganadería

Aún no está claro quién asumirá como ministro de Relaciones Exteriores. Algunas fuentes consultadas por este medio señalan al senador electo por el MPP Daniel Caggiani, miembro de la comisión de Asuntos Internacionales del Senado y asesor en estos temas del candidato electo. Según supo la diaria, para tomar esta decisión se sopesa la necesidad de no desarmar el Senado, por su experiencia como legislador. Quien se perfila para integrar el equipo de la cancillería también es el integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio (Carifa) Sebastián Hagobian, perteneciente a Asamblea Uruguay.

Para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las fuentes consultadas coinciden en señalar al secretario del Partido Comunista del Uruguay, Juan Castillo, como eventual jefe de cartera. Sería la primera vez que este ministerio es liderado por un comunista; desde que el FA llegó al gobierno en 2005, ese puesto lo ocuparon Eduardo Bonomi (2005-2009) y Julio Baraibar (2009-2010), ambos del MPP, Eduardo Brenta (2010-2013) y José Bayardi (2013-2015), de la Vertiente Artiguista, y el independiente Ernesto Murro (2015-2020).

Dentro del FA se prevé que Orsi designará como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca a Alfredo Fratti, senador electo por el MPP y exvicepresidente de la Federación Rural. De todos modos, consultado por la diaria, Fratti aseguró que por el momento “no hay nada” confirmado. “Yo por ahora estoy pensando en asumir en el Senado, y después veremos si la fuerza política me pide que esté en otro lado, pero, por ahora, oficialmente no tengo nada”, expresó. Este ministerio siempre fue conducido por el MPP durante los gobiernos del FA: estuvieron José Mujica (2005-2008), Ernesto Agazzi (2008-2009), Andrés Berterreche (2009-2010) y el empresario arrocero Tabaré Aguerre (2010-2020), este último como frenteamplista independiente, pero designado directamente por Mujica.

Educación, Salud, Vivienda

El principal candidato para el Ministerio de Educación y Cultura es José Carlos Mahía, referente de Seregnistas y diputado electo por el departamento de Canelones. Si bien el nombre de Mahía no se ha descartado como posible candidato a la Intendencia de Canelones, la votación de su sector en las elecciones nacionales de octubre ha afectado esa posibilidad. Un dirigente del sector afirmó a la diaria que el nombramiento de Mahía sería “muy razonable” por su trayectoria; Mahía es profesor de Historia, al igual que Orsi.

Según supo la diaria, el nombre de Cristina Lustemberg es uno de los que se consideran para encabezar el Ministerio de Salud Pública. La senadora electa y referente de El Abrazo podría estar acompañada en la cúpula ministerial por los doctores Daniel Borbonet (La Amplia) y Leonel Briozzo (MPP), aunque, según supo este medio, no se ha descartado que su destino sea Desarrollo Social.

La principal candidata para sustituir al cabildante Raúl Lozano en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial es la senadora electa por el MPP y exdirectora nacional de Vivienda (2010-2016) Lucía Etcheverry. Previo al balotaje de 2019, Martínez había anunciado justamente a Etcheverry como ministra de Vivienda de su eventual gobierno.

Turismo y Ambiente

Otro de los nombres de Seregnistas que se manejan para la conformación del próximo gabinete es el de Liliam Kechichian, otra vez como ministra de Turismo, cargo que ocupó entre 2012 y 2020, durante los últimos dos gobiernos frenteamplistas. No obstante, pese a que Kechichian perdió su banca en el Senado en las pasadas elecciones y no tiene ningún cargo asegurado en el próximo gobierno, desde el sector señalaron a la diaria que la exministra ya tuvo un desempeño extenso en la cartera, por lo que no dan por sentado que asuma el puesto si se lo ofrecen.

En tanto, el nombre del exdirector de OSE en representación del FA en este período Edgardo Ortuño se ha manejado como un posible titular para dos carteras: Ambiente e Industria -ministerio del que fue subsecretario en el gobierno de José Mujica-. El dirigente de la Vertiente Artiguista y senador electo tuvo una alta exposición mediática en este quinquenio por la crisis hídrica que atravesó el país en 2023, así como por la discusión en torno a proyectos cuestionados desde la esfera social, como Arazatí y Neptuno.

Esta nota fue publicada originalmente en la diaria.