Piden destituir a un diputado brasileño: viajó a Ucrania y dijo que con la guerra las mujeres ya no se hacen las “difíciles”

Desde Brasil, Arthur do Val viajó rumbo a Ucrania. Llegó el 28 de febrero, y se quedó tres días. Cru Este diputado estadual de San Pablo por el partido centro-derechista Demócratas, militante del Movimento Brasil Libre (MBL) de ideario económico neoliberal thatcherista, YouTuber (con 2,5 millones de seguidores) de ideario social neoconservador reaganiano, empresario y antiguo simpatizante del presidente Jair Messias Bolsonaro, declaraba un elevado propósito humanitario y comunicativo como finalidad de su viaje. Según había dicho en su canal Mamaefalei con su alter ego y camarada de ruta Renan Santos, coordinador del MBL, buscaba vivir una experiencia breve, pero directa, que pudiera narrar y transmitir en primera persona, de las pérdidas y las angustias engendradas al fragor de la violencia de los enfrentamientos y bombardeos.

El 24 de febrero, por orden de Vladimir Putin, las tropas rusas habían iniciado un operativo militar especial en suelo ucraniano. Arthur y Renan querían crear y transmitir conciencia del costo humano de la guerra. Los audios del diario de viaje del político Do Val y el líder social Santos crearon conciencia de otras violencias: su sexismo, su misoginia, su propia violencia de género contra las mujeres.

Renan Santos dijo que donaron miles de dólares, ayudaron a los refugiados a cruzar la frontera y “filmaron la realidad de un país en guerra” . Pero también expresaron por YouTube: “Estas mujeres son difíciles. Este feminismo es duro, te está llenando las pelotas. Y luego te empezás a poner neurótico. Una mentalidad anti hombre”.

En los audios, Do Val ofrece un diario hablado de su derrotero y de sus reacciones ante lo que ve “Acabo de cruzar a pie la frontera entre Ucrania y Eslovaquia. Hermano, te lo juro… Nunca había visto algo así en términos de chicas hermosas. La cola de refugiados... tiene como 200 metros de largo o más de diosas totales... la calidad del material entre las que hacen cola afuera del mejor club nocturno de Brasil... ni de lejos se acerca a la cola de refugiados aquí”. Y además, añade, estas refugiadas ahora son mujeres "fáciles", porque andan "pobres". Después, sobre las mujeres policía en las respectivos puestos fronterizos eslovaco y ucraniano, comenta: "Te lo juro, había doce diosas policías. Y cuatro de esas chicas eran, cómo decirlo, no sé. A ver así: si cagan, vas y les limpiás el culo con la lengua. Apenas termine la guerra, yo vuelvo acá".

El diputado derechista Arthur do Val había partido rumbo al conflicto de Ucrania con la felicitación del juez Sérgio Moro, hoy candidato presidencial. Ante el repudio por los dichos sexistas del viajero, el ex cruzado anticorrupción le retiró su bendición.

El viaje contaba con el auspicio de Sérgio Moro. “Siempre es encomiable cuando ponemos en práctica nuestras palabras”, tuiteó. Como juez anti-corrupción del Lava Jato, en 2018 Moro había condenado al expresidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva en cuatro procesos criminales viciados. Moro fue nombrado después ministro de Justicia por Bolsonaro, quien pudo ganar las elecciones de aquel octubre gracias a la conveniente prisión e inhabilitación de su rival mayor, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT). La actuación de Moro como juez federal y sus sentencias condenatorias contra Lula fueron declaradas nulas en 2021 por el Supremo Tribunal Federal (STF). Hoy Moro es candidato para las presidenciales del 2 de octubre y competirá contra Lula y a Bolsonaro. Ante el repudio institucional y diplomático por los audios del popular diputado y YouTuber, el ex magistrado de Curitiba le retiró su bendición.

El diputado do Val perdió más de 50 mil seguidores en Facebook e Instagram entre el viernes y el lunes según una encuesta de la plataforma MonitoraBR. Pero sus cuentas siguen siendo millonarias en seguidores.

Fabiana Tronenko, la esposa del exembajador de Ucrania en Brasil, publicó un video en Twitter sobre el político calificado de cretino desvergonzado. “Muestra algo de respeto, punk… no tienes idea de lo que está pasando el pueblo ucraniano”.

El encargado de negocios de Ucrania en Brasil, Anatoliy Tkach, calificó los comentarios de “inaceptables”.

“Da náuseas”, tuiteó Gleisi Hoffmann, presidenta del PT. “¡Este es el tipo de persona que eligió Bolsonaro! Debe ser despojado del poder”.

El domingo, 15 diputados de la Asamblea Legislativa de São Paulo firmaron una presentación para la destitución de Do Val por incumplimiento del decoro parlamentario. “La sordidez de los audios es aún más repugnante cuando se contextualiza en el momento que vive Ucrania y su pueblo, en medio de un conflicto armado, que debilita y hace vulnerables a sus mujeres, a sus familias y a todo su pueblo”, dice el documento firmado por parlamentarios transversales al arco partidario.

Para el el Día de la Mujer, al diputado más votado de la historia de San Pablo, como reza su cuenta de Twitter, lo había abandonado su novia, y el YouTuber había abandonado su candidatura a la gobernación del estado más rico de Brasil.

Sin embargo, los comentarios impactantes de Arthur Do Val sólo sorprendieron a quienes no conocían al político y mediático derechista, varias veces denunciado, según registra la Secretaría de la Mujer, por atentado al pudor. O quienes disponían de escasa o sesgada noticia sobre la cosmovisión MBL, que Nina Lemos sintetiza: “La misoginia es una de las bases de MBL”. El resto, podía asombrarse por el exceso de las formas, aunque no por la novedad de la materia. Y la mayoría de sus votantes, de su millonaria fila de seguidores, aun si no pusieron Like, acaso gustaron.

