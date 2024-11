Los republicanos retienen la Cámara de Representantes de EEUU y Trump controlará también todo el Legislativo

Donald Trump asumirá la presidencia de EEUU con un control absoluto sobre el Legislativo. Los republicanos consiguen mantener una mayoría muy ajustada en la Cámara de los Representantes, según afirmó Associated Press este jueves. Los escaños que se están tiñendo de rojo –color del Partido Republicano– en Colorado y Michigan, así como los dos de Pensilvania, ya garantizan superar la mayoría de 218. Al control de la Cámara se suma el que ya han recuperado en el Senado, lo que supone el control del Legislativo al completo.

Por el contrario, los demócratas tan solo tienen 208 asientos asegurados. Aunque los demócratas lograran llevarse todos los que tiene al alcance, tendrían 213 asientos.

La victoria de los republicanos en las dos cámaras –Congreso y Senado– es la última estocada al Partido Demócrata, que desde la semana pasada se ha sumido en una profunda crisis después de ver como Kamala Harris perdió contra Trump en todos los estados clave (incluido el muro azul, como le pasó a Hillary Clinton en 2016), si no también en el voto popular –72,4 millones frente a 75,5–.

El resultado augura dos años muy oscuros para los demócratas, hasta las legislativas de medio mandato en 2026, y el reverso es un Trump con el aparato legislativo a su disposición y un Tribunal Supremo de mayoría conservadora. En el Senado, los republicanos ahora ostentan también una mayoría de 53 diputados, tres más de los 50 mínimos.

Aunque sea por un margen muy estrecho, la victoria en la Cámara de los Representantes aún da más fuerzas al speaker Mike Johnson, quien durante su mandato como presidente de la Cámara Baja se ha enfrentado a los ataques del sector más extremista de la bancada republicana. Cuando decidió llevar adelante la votación del paquete de ayuda militar para Ucrania e Israel, la congresista Marjorie Taylor Greene, una fiel seguidora de Trump, presentó sin éxito una moción para destituirlo.

A pesar de haber sido criticado duramente por parte de los sectores más trumpistas del partido, lo cierto es que Johnson goza de buena relación con Trump. Esta misma mañana, durante una reunión con los legisladores republicanos, el ahora presidente electo ha elogiado a Johnson refiriéndose a él como “un tipo tremendo”. Sin duda, la victoria en la Cámara de los Representantes aún mejorará la concepción que tiene Trump sobre Johnson.

El resultado en el Legislativo se conoce el mismo día que Trump ha visitado la Casa Blanca para reunirse con el presidente saliente, Joe Biden. El demócrata ha restaurado la tradición que el republicano rompió en 2020, cuando perdió contra Biden y se negó a aceptar los resultados. La reunión, que se ha alargado más de dos horas, ha sido “cordial” y ha supuesto un “intercambio de puntos de vista” entre los dos mandatarios, según ha explicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre después.

Paralelamente a la reunión entre Biden y Trump, los senadores republicanos también ha llevado a cabo la votación para elegir el nuevo líder, la mayoría del Senado. Hasta ahora el cargo lo ostentaba el demócrata Chuck Schumer, ya que los demócratas tenían el control de la Cámara.

El senador republicano de Dakota del Sur, John Thune, de 63 años y de perfil moderado, será el nuevo líder de la mayoría. Thune es uno de los pocos nuevos cargos tras la victoria de Trump que no forma parte del sector más acérrimo del ahora presidente electo. De hecho, Thune ha derrotado al candidato trumpista, el senador de Florida Rick Scott.

Ahora bien, que no sea un MAGA de pura cepa no significa que Thune no se encargue de poner el Senado bajo las órdenes de Trump. Recientemente, en el canal Fox defendió la necesidad de llevar a cabo las promesas electorales del magnate para no defraudar a los votantes. “Si no cumplimos con las prioridades del presidente Trump, perderemos su apoyo”, aseguró. “Nos han confiado sus votos. Ahora tenemos que arremangarnos y ponernos a trabajar”, instó.