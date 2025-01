Selena Gómez, angustiada por la política migratoria de Donald Trump

La cantante estadounidense de ascendencia mexicana Selena Gómez aseguró estar angustiada por la política migratoria del gobierno de Donald Trump. La cantante y actriz se mostró en sus redes sociales llorando, tras la masiva deportación el mandatario republicano.

“Mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo”, afirmó la artista, quien momentos más tarde compartió una nueva historia, en la que criticó la política migratoria de Trump.

“Solo quería decir que lo siento mucho, toda mi gente está siendo atacada, los niños... no lo entiendo. Lo siento mucho, ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”, dijo Gómez.

La actriz y una de las protagonistas de la galardonada Emilia Pérez tiene ascendencia mexicana por su lado paterno y es oriunda de Grand Prairie, estado de Texas.

El padre de Selena, nació en Estados Unidos poco después de que sus abuelos cruzaran la frontera desde México en la década de 1970. “Tuve que lidiar un poco con el racismo mientras crecía, especialmente con mi padre”, afirmó.

Durante este lunes, cientos de migrantes colmaron las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la frontera sur de México tras las nuevas medidas del presidente Trump.

MM con información de la agencia NA.