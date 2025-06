Steve Bannon le pide a Trump “investigar” a Musk y deportarlo “de inmediato” porque es “un inmigrante ilegal”

No es la primera vez que Steve Bannon, asesor de Donald Trump en su primer mandato, carga contra el que parecía nuevo mejor amigo del presidente de EEUU. En el pasado, Bannon ha llamado “racista” a Elon Musk y prometió “acabar con él”. En una entrevista con el periódico 'Corriere della Sera' en Italia, cuyos extractos fueron publicados posteriormente por Breitbart, Bannon criticó la apertura de Musk a algunas formas de inmigración y dijo: “Es un tipo verdaderamente malvado, un tipo muy malo. Me propuse personalmente acabar con este tipo. Antes, porque ponía dinero, estaba dispuesto a tolerarlo: ya no estoy dispuesto a tolerarlo”.

“Él [Musk] debería volver a Sudáfrica”, dijo Bannon. “¿Por qué tenemos sudafricanos blancos, las personas más racistas de la tierra, haciendo cualquier comentario sobre lo que sucede en Estados Unidos?. El único objetivo de Musk es convertirse en trillonario. Tiene la madurez de un niño pequeño. Hará lo que sea para asegurarse de que cualquiera de sus empresas esté protegida o tenga un mejor trato o él gane más dinero. Su acumulación de riqueza y poder: eso es en lo que está centrado”, concluyó el antiguo estratega del presidente electo.

Y ahora, en medio del ruidoso divorcio entre Musk y Trump, Bannon ha vuelto a disparar contra el dueño de Tesla en una conversación con The New York Times, en la que aseguró que le dijo a Trump que debería cancelar los contratos federales de Elon Musk y abrir varias investigaciones contra el hombre más rico del mundo.

“Deberían iniciar una investigación formal sobre su estatus migratorio, porque estoy convencido de que es un inmigrante ilegal y debería ser deportado de inmediato”, dijo Bannon, exasesor principal del presidente Trump y ahora aliado influyente y consejero informal,.

Las empresas de Musk han recibido miles de millones en contratos federales a lo largo de los años, explica el periódico, y en 2023 se les prometieron 3.000 millones de dólares en casi 100 contratos distintos con 17 agencias federales.

Bannon añadió que la administración Trump también debería investigar el consumo de drogas de Musk, tal como informó The New York Times, así como su intento de acceder a un informe clasificado sobre China por parte del Pentágono.