Trump amenaza a Elon Musk con sacarle todos los contratos con su Gobierno

Donald Trump mostró su enojo con las críticas de Elon Musk a su ley económica. Y Musk le replicó que sin él, no habría ganado las elecciones. Pero como toda violencia, aunque sea verbal, tiene su espiral, hasta el punto de que el presidente de EEUU amenaza a Musk en las redes sociales, que critica la política fiscal de Trump por aumentar el déficit y la deuda, con quitarle los contratos con el Gobierno: “La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto —miles y miles de millones de dólares— es poner fin a los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!”

“Elon estaba 'agotando mi paciencia”, dijo Trump en las redes, “le pedí que se fuera, le quité su protección a los vehículos eléctricos que obligaba a todos a comprar coches eléctricos que nadie más quería (¡y que él sabía desde hacía meses que iba a eliminar!), ¡y se volvió completamente loco!”

“Me sorprendió mucho escuchar lo que dijo, es decepcionante”, había dicho previamente el presidente de EEUU en una comparecencia en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz.

“Siempre me cayó bien Elon, así que me sorprendieron mucho las palabras que dijo, es decepcionante. Preferiría que me criticara a mí antes que al proyecto de ley, porque el proyecto de ley es increíble”, continuó Trump: “Es el mayor recorte de la historia de nuestro país. Nunca antes se había recortado así. Son unos 1,6 billones en recortes. Es la mayor reducción de impuestos en la historia”.

Elon Musk, por su parte, reaccionó a las palabras de Trump: “Sin mi ayuda habría perdido las elecciones y la Cámara de Representantes y la mayoría republicana en el Senado sería de 51-49. Qué ingratitud”.

“Él está molesto porque eliminamos la protección sobre los vehículos eléctricos, que significaba muchísimo dinero para ellos”, prosiguió Trump: “Los vehículos eléctricos están teniendo dificultades, y quieren que paguemos miles de millones de dólares en subsidios. Y Elon sabía esto desde el principio. Lo sabía desde hace mucho tiempo. Eso fue así desde el principio, pero sé que eso lo molestó”.

“No es el primero”, declaró Trump: “La gente deja mi administración y nos adora, y después, en algún momento, lo extrañan tanto que algunos la abrazan de nuevo, y otros se vuelven realmente hostiles. No sé qué es. Supongo que lo llaman el 'síndrome de trastorno por Trump', pero también nos pasó con otros. Se van y luego se despiertan por la mañana, y el glamour ya no está, el mundo entero es distinto, y se vuelven hostiles. No sé por qué ocurre”.

Pero Musk no está de acuerdo con eso: “”¡Falso. No me enseñaron este proyecto de ley ni una sola vez y fue aprobado en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!“, dijo en X.

El presidente de EEUU explicó otro motivo del divorcio con Musk: “Él recomendó a alguien que, supongo, conocía muy bien para dirigir la NASA. Y no me pareció apropiado. Resulta que era demócrata, y yo dije: 'Mirá, nosotros ganamos las elecciones, tenemos ciertos privilegios'. Y uno de esos privilegios es nombrar a alguien, la NASA es muy importante y tenemos gente excelente. Él quería a esa persona, una persona en particular, y dijimos que no. Y puedo entender por qué está molesto”.

Así, Trump decidió echar para atrás el nombramiento del magnate tecnológico Jared Isaacman para comandar la NASA tras una “revisión exhaustiva de asociaciones previas”.

“Estuvo aquí [en el Despacho Oval] mucho tiempo”, prosiguió Trump. “Vieron a un hombre muy feliz cuando se puso detrás del escritorio del Despacho Oval, incluso con el ojo morado”.

Trump incluso explicó que le ofreció un poco de maquillaje, cosa que rechazó Musk: “Elon y yo tuvimos una gran relación. No sé si todavía la tenemos. Me sorprendió porque cuando le hicimos una gran despedida y dijo cosas maravillosas sobre mí y llevaba la gorra con el lema 'Trump tenía razón en todo”.

El presidente de EEUU quiso dar más detalles aún: “Estoy muy decepcionado, porque Elon conocía el funcionamiento interno de este proyecto de ley mejor que casi cualquiera de los que están aquí. Lo sabía todo. No tenía ningún problema con él. De repente, tuvo un problema, y solo surgió cuando se enteró de que íbamos a tener que recortar la protección a los vehículos eléctricos, porque eso implica miles y miles de millones de dólares, y realmente es injusto. Queremos tener coches de todo tipo: eléctricos, sí, pero también de combustión a gasolina. Queremos variedad. Queremos tener híbridos. Queremos tener de todo. Queremos poder venderlo todo. Y cuando eso fue recortado la cosa cambió un poco. Y puedo entenderlo. Pero él conocía cada aspecto de este proyecto de ley. Lo conocía mejor que casi nadie, y nunca tuvo un problema… hasta justo después de irse”.

“Dijo cosas preciosas sobre mí, no dijo nada malo sobre mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Estoy muy decepcionado con Elon, le ayudé mucho”, insistió.