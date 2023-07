Qué reveló la audiencia sobre OVNIs en el Congreso de Estados Unidos

En una escena que recordaba a una película de ciencia ficción, el Congreso de Estados Unidos celebró este miércoles una audiencia sobre las quejas de que supuestamente el Gobierno está ocultando lo que sabe sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNIs).

Como era de esperar, la audiencia suscitó un gran interés en Estados Unidos y en el resto del mundo. Uno de los tres testigos clave que participaron fue el ex responsable de la inteligencia estadounidense David Grusch, que aseguró en junio que el Gobierno de Estados Unidos tiene en su poder vehículos extraterrestres “intactos y parcialmente intactos”.

En los últimos años los ovnis se convirtieron en noticias de gran repercusión. El ejército de Estados Unidos dice estar trabajando activamente para investigar el reducido número de avistamientos que carecen de explicación evidente.

En la vista no hubo revelaciones nuevas sobre extraterrestres, pero sí sorprendentes declaraciones de los testigos y la sensación general de que el Gobierno de Estados Unidos está ocultando algo. También hubo escepticismo sobre que esto tenga que ver con extraterrestres. A continuación, los puntos clave de la audiencia.

Denuncias de encubrimiento

Según la declaración de David Grusch, que hasta este año había sido director de análisis de fenómenos anómalos no identificados dentro de una agencia del Departamento de Defensa, el Gobierno estadounidense lleva “varias décadas” desarrollando un programa de recolección de ovnis estrellados para intentar aplicarles lo que se llama ingeniería inversa, es decir, un intento de reproducir lo encontrado siguiendo los pasos de su posible creador.

Grusch, que afirmó que le habían negado el acceso a programas secretos del Gobierno sobre ovnis, dijo que ha sufrido represalias “muy fuertes” debido a sus acusaciones. También, que sabía de “personas que han resultado dañadas o heridas” por las medidas del Gobierno para ocultar información sobre los ovnis.

Insinuaciones de violencia

El congresista Tim Burchett preguntó a Grusch si tenía conocimiento personal de ciudadanos que hubieran resultado dañados o heridos por los intentos de ocultar o encubrir tecnología extraterrestre. “Sí”, contestó.

Burchett también preguntó a Grusch si había oído hablar de alguna persona que hubiera sido asesinada. El antiguo empleado de los servicios de inteligencia respondió: “Dirigí a las personas con ese conocimiento a las autoridades apropiadas”.

Desmentidos del Pentágono

El Pentágono negó las denuncias de encubrimiento hechas por Grusch. Un portavoz del Departamento de Defensa aseguró en un comunicado que los investigadores no habían dado con “ninguna información contrastable que corrobore las afirmaciones de que en el pasado o en la actualidad hayan existido o existan programas relacionados con la posesión o con la ingeniería inversa de materiales extraterrestres”.

Otros testigos, otras acusaciones

El ex comandante de la Armada de Estados Unidos David Fravor fue otro testigo de la audiencia. Dijo haber visto un objeto extraño en el cielo durante una misión de entrenamiento en 2004.

El piloto retirado de la Armada estadounidense Ryan Graves dijo haber visto fenómenos aéreos no identificados frente a la costa atlántica “todos los días durante al menos un par de años”. Graves es el fundador de Americans for Safe Aerospace, una organización sin ánimo de lucro de pilotos dedicada a estos fenómenos.

Los avistamientos no eran “raros ni aislados”, según Graves, y eran señalados por tripulaciones militares y pilotos comerciales “cuyas vidas dependen de hacer identificaciones precisas”.

Graves afirmó que se habían detectado fenómenos no identificados “básicamente en todas las partes del mundo donde hay operaciones de la Armada”. Cuando le preguntaron si los fenómenos mencionados por distintos pilotos tenían alguna característica en común, Graves dijo que los avistamientos eran principalmente de un “cubo gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente”, con “el vértice o las puntas del cubo tocando el interior de la esfera”.

Siguen las dudas

El testimonio de Grusch no convenció a todos. En algunas ocasiones pareció menos comunicativo bajo juramento que durante sus entrevistas a los medios de comunicación.

En la entrevista concedida en junio al canal de televisión NewsNation, Grusch dijo que el Gobierno poseía naves extraterrestres “muy grandes, como del tamaño de un campo de fútbol”. Al periódico francés Le Parisien le dijo que Estados Unidos tenía en su poder una “nave con forma de campana” recuperada en 1933 por el Gobierno de Benito Mussolini en el norte de Italia.

En su declaración del miércoles, Grusch no quiso entrar en detalles sobre esas afirmaciones alegando cuestiones de seguridad.

El periodista e historiador Garrett Graff, autor de la historia más completa sobre Watergate y que ahora está escribiendo un libro sobre ovnis, tuiteó: “Me resulta muy interesante que Dave Grusch no esté dispuesto a declarar y repetir bajo juramento en la audiencia las afirmaciones más explosivas y extrañas que hizo durante la entrevista a NewsNation... Parece estar andando con mucho cuidado para no repetirlas”.

Futuras leyes

En sus palabras para terminar la sesión, el congresista republicano y presidente de la subcomisión de Seguridad Nacional, Fronteras y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes Glenn Grothman describió la audiencia como “esclarecedora” y dijo que cree que se va a legislar sobre el tema. “Claramente, varios de nosotros tenemos ganas de algunas respuestas en un entorno más confidencial, supongo que de esto saldrá alguna legislación”, dijo.

