Trump abre una nueva fase en su campaña contra Venezuela con ataques de la CIA dentro del país

Nueva fase de las operaciones de Estados Unidos en el Caribe. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en lo que constituye la primera operación estadounidense conocida dentro del país, informó este lunes el New York Times.

Según el diario, el ataque tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones. Las fuentes, bajo anonimato, indican que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales.

La operación de Washington podría aumentar significativamente las tensiones con Caracas. La CNN, que también informa sobre el operativo con drones, cita a una fuente que señala que el ataque tuvo éxito al destruir la instalación y sus embarcaciones, pero lo describe como principalmente simbólico.

La información pública disponible sobre la operación es escasa. El presidente, Donald Trump, confirmó este lunes que Estados Unidos fue responsable del ataque, aunque se negó a detallar cómo se ejecutó, dónde o quién lo llevó a cabo. “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”, dijo el republicano a periodistas en su recinto privado de Florida, Mar-a-Lago.

Todo empezó un poco antes, con una declaración confusa que Trump hizo durante una entrevista con el multimillonario republicano John Catsimatidis, propietario de la emisora de radio WABC en Nueva York. Dijo, sin dar más detalles: “Acabamos de destruir —no sé si lo leiste o lo viste— una gran planta, o una gran instalación, de donde proceden los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos muy fuerte”.

El Gobierno venezolano no comentó directamente la operación, mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones de “acoso, amenazas y ataques”.

Intensificación

La operación marca una intensificación de la campaña de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones supuestamente sospechosas de narcotráfico.

El Pentágono desplegó drones MQ-9 Reaper en la región como parte de esa estrategia, recoge el New York Times.

Trump amplió las facultades de la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela y desde hace varias semanas, había amenazado repetidamente con comenzar a atacar objetivos en tierra en el marco de su campaña de presión contra la Administración de Nicolás Maduro, que implicó la destrucción de una treintena de lanchas que supuestamente cargan drogas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes en lo que se considera una violación del derecho internacional.

EE.UU. mantiene desde mitad de año un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero se interpreta como un intento de propiciar un cambio de régimen. La jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, declaró a Vanity Fair que los ataques a los barcos tienen como objetivo que Maduro se “rinda”.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.