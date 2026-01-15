Trump amenaza con aplicar la ley contra las insurrecciones en Minnesota por las protestas contra el asesinato del ICE

Como una insurrección. Así es como quiere abordar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las protestas que se están produciendo en Minnesota estos días contra los agentes contra la migración (ICE), recrudecidas tras el asesinato de Renée Nicole Good, el pasado 7 de enero, después de recibir tres disparos de bala por parte de un agente.

La ley contra las insurrecciones le permitiría a Trump desplegar tropas mientras continúan las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

Trump hizo esta amenaza después de que un agente federal disparara a un hombre en la pierna en Minneapolis el miércoles tras ser atacado con una pala y el mango de una escoba.

El incidente aumentó aún más la sensación de miedo y enfado que se extiende por toda la ciudad una semana después del aseainato de Good.

Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con invocar la ley federal, que rara vez se utiliza, para desplegar al ejército estadounidense o federalizar la Guardia Nacional para hacer cumplir la ley nacional, a pesar de las objeciones de los gobernadores estatales, como es el caso de Tim Walz en Minnesota.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la ley contra insurrecciones [Insurrection Act], como han hecho muchos presidentes antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese estado que en su día fue grande”, ha afirmado Donald Trump en un post en Truth Social.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo este miércoles: “Lo que está pasando en Minnesota ahora mismo es increíble. Agentes del ICE armados, enmascarados y sin preparación están yendo casa por casa ordenando a nuevos conciudadanos a señalar las casas en las que viven sus vecinos de color. Actúan en supermercados, paradas de autobús e incluso en escuelas, rompiéndooslos cristales, arrastrando a mujeres embarazadas por la calle, metiendo a las personas en furgonetas sin ninguna identificación, secuestrando a personas inocentes sin previo aviso ni respaldo legal. Es una campaña de brutalidad organizada por nuestro propio gobierno federal. Una campaña que la semana pasada se cobró la vida de Renee Nicole Good. La gente se está movilizando en toda Minnesota para ayudar a sus vecinos que están siendo atacados injusta e ilegalmente”.

“Lleven su teléfono y aprieten grabar para ayudarnos a crear una base de datos de estas atrocidades para que sean juzgadas. Porque la hora de la Justicia va a llegar”, concluyó Walz.

Minnesota y las dos ciudades más grandes del Estado, Minneapolis y Saint Paul, presentaron este lunes una demanda contra la Administración Trump para intentar detener su ofensiva contra la migración que llevó al asesinato de Renée Nicole Good, y que está generando una ola creciente de indignación y protestas en todo el país contra el ICE.

El estado de Minnesota, junto con Minneapolis y St Paul, afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Kristi Noem, está violando la Primera Enmienda –sobre libertad de expresión– y otras protecciones constitucionales. La demanda solicita una orden de restricción temporal para detener la acción de control o limitar la operación.

“Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas de Minnesota [Minneapolis y Saint Paul], y debe detenerse”, ha afirmado el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en una rueda de prensa: “Estos agentes federales, mal entrenados, agresivos y armados, han aterrorizado a Minnesota con una conducta ilegal generalizada”.

El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que enviaría más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota y afirma que ha realizado más de 2.000 detenciones desde diciembre. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha calificado esta ofensiva como su mayor operación de control hasta la fecha.

La demanda de Minnesota acusa a la Administración de Trump de violar los derechos de libertad de expresión al atacar a un estado que es un bastión de los demócratas y acoge migrantes.

“Nos atacan por nuestro aspecto y nuestro acento. Nuestros residentes están asustados. Y como funcionarios locales, tenemos la responsabilidad de actuar”, afirmó el alcalde de St. Paul, Kaohly Her, nacido en Laos.