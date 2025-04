Trump cree que Zelenski está dispuesto a ceder Crimea a Putin en las negociaciones de paz

Donald Trump aseguró este domingo que cree que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está dispuesto a ceder Crimea a Rusia, en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania, y también ha afirmado estar “muy decepcionado” con la postura del Kremlin en esas conversaciones.

A bordo del avión presidencial Air Force 1 que lo desplazó de su campo de golf en Nueva Jersey hasta Washington, Trump informó de que habló brevemente con el ucraniano sobre Crimea y que cree que Zelenski está listo para ceder la península invadida por Rusia en 2014 y anexada posteriormente, ya que es algo que “pasó hace 12 años”. El presidente ucraniano insistió en que su país nunca reconocerá como rusos los territorios ocupados.

“Eso fue [culpa] del presidente Obama. La entregaron sin que hubiera que pegar un tiro. Así que no me hablen de Crimea. Que hablen de Crimea con [Barack] Obama y [Joe] Biden”, dijo Trump en referencia a sus dos antecesores en el cargo.

El actual presidente de EEUU, mantuvo una reunión con su homólogo ucraniano el sábado en el Vaticano, donde ambos acudieron al funeral del papa Francisco. Según Trump, Zelenski le dijo que lleva tres años pidiendo más armamento para hacer frente a Rusia y consideró que el encuentro estuvo muy bien y que en los próximos días habrá progresos en las negociaciones a tres bandas para alcanzar un alto el fuego en Ucrania con Rusia.

“Creo que quiere que se llegue a un acuerdo”, dijo Trump, quien afirmó que ve a Zelenski “más calmado”, en un mensaje que contrasta con declaraciones pasadas en las que responsabilizó al mandatario ucraniano de querer seguir prolongando el conflicto y de no querer alcanzar la paz.

“Rusia me ha sorprendido y decepcionado, estoy muy decepcionado por los bombardeos de esos lugares (en Ucrania) después de las negociaciones”, señaló Trump.

Este viernes, el enviado de Trump, Steve Witkoff, visitó Moscú para seguir negociando un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, mientras que Moscú bombardeó Ucrania y Trump urgió a Putin a detener los ataques de inmediato.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró en una entrevista en el programa Meet The Press que la Administración Trump podría abandonar su esfuerzos para mediar en un alto el fuego si Ucrania y Rusia no avanzan en consensos para la paz y añadió: “tiene que pasar pronto. No podemos continuar dedicando tiempo y recursos si no hay frutos”.

Rusia exige el reconocimiento internacional de los territorios ocupados

Entretanto, Moscú no da muestras de ceder ni un milímetro en sus demandas y redobla la apuesta. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, exigió este lunes el reconocimiento internacional como rusas de las regiones ucranianas ocupadas por Moscú, incluida la península de Crimea, como condición para un arreglo pacífico del conflicto.

“Es imperativo el reconocimiento internacional de la pertenencia a Rusia de Crimea, Sebastopol, la república popular de Donetsk, la república popular de Lugansk, Jersón y Zaporiyia”, dice Lavrov en una entrevista con el diario O Globo.

Lavrov reiteró su exigencia de que Ucrania no ingrese en bloques militares como la OTAN y de derogar las leyes que persiguen, dice, “todo lo ruso”. “Todas las obligaciones de Kiev deben ser fijadas jurídicamente y deben tener un mecanismo de supervisión y un carácter indefinido”, ha dicho.

Además, el ministro asegura que permanecen en la agenda “la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, el levantamiento de las sanciones, las denuncias judiciales y las órdenes de arresto, y el retorno de los activos rusos congelados en Occidente”.

“También intentaremos lograr garantías de seguridad fiables para Rusia ante las amenazas que surgen de las actividades hostiles de la OTAN, la Unión Europea y ciertos estados miembros en nuestras fronteras occidentales”, añade.

Lavrov, que se encuentra de visita en Brasil, abordó el domingo por la noche por teléfono dicho asunto con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró dispuesto a negociar directamente la paz con Ucrania, algo que no ocurre desde marzo de 2022, según dijo Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, durante una rueda de prensa telefónica.

Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Moscú espera “señales” de Kiev para reanudar dichas negociaciones, pero ha vuelto a repetir el argumento habitual de que Ucrania debe derogar el decreto promulgado por su presidente, Volodímir Zelenski, que prohíbe conversar directamente con el actual líder ruso.