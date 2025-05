Trump dispara contra Putin por los últimos bombardeos sobre Kiev y se plantea sanciones: “Se volvió loco, no sé qué demonios le pasa”

A veces parece que Donald Trump se cree con el poder de hacer cambiar el curso de la realidad con el mero hecho de enunciar una realidad paralela. Quizá por eso cambia de nombre las cosas, como el Golfo de México, por ese complejo de ser todopoderoso con la capacidad de dibujar desingios.

Algo así le ocurre con la guerra de Ucrania desde que tomó posesión. Casi siempre que habla de ello culpa a Joe Biden de la invasión rusa de Ucrania y a Volodímir Zelenski de prolongar el conflicto, al tiempo que muestra buena sintonía con Vladímir Putin, que fue quien dio la orden de llevar los tanques de combate hasta Kiev el 24 de febrero de 2022.

Tres años y medio después de aquello, Trump, este domingo por la tarde, de regreso a la Casa Blanca después de un fin de semana jugando al golf en el aeropuerto de Morristown (Nueva Jersey) antes de subir al Air Force One, apuntó contra el presidente ruso: “No me gusta lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente, y no sé qué demonios le pasa. Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre me llevé bien con él, pero está lanzando misiles contra ciudades y matando gente, y eso no me gusta nada. Estamos en plenas conversaciones y él está disparando cohetes contra Kiev y otras ciudades. No me gusta nada”.

El presidente de EEUU, además, no descartó tomar algún tipo de represalia: “Estoy sorprendido, muy sorprendido. Ya veremos qué vamos a hacer. No me gusta lo que está haciendo Putin, ni un poco. Está matando gente. Algo le pasó a ese tipo, y no me gusta”. Y, al ser preguntado sobre si se plantea nuevas sanciones, respondió: “Absolutamente, está matando a mucha gente, no sé qué le pasa. Qué demonios le pasó. Está matando a mucha gente, no estoy contento con eso”.

Además, en su red social, escribió: “Siempre he tenido muy buena relación con Vladímir Putin, pero algo le ha pasado. Se ha vuelto absolutamente LOCO. Está matando innecesariamente a mucha gente, y no me refiero solo a soldados. Se están lanzando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin motivo alguno. Siempre he dicho que quiere TODA Ucrania, no solo una parte de ella, y tal vez eso es lo que está demostrando, pero si lo hace, ¡llevará a la caída de Rusia! Del mismo modo, el presidente Zelenski no le está haciendo ningún favor a su país hablando como habla. Todo lo que sale de su boca causa problemas. No me gusta, y será mejor que se detenga. Esta es una GUERRA que nunca habría comenzado si yo hubiera sido presidente. Esta es la guerra de Zelenski, Putin y Biden, no la de Trump. Yo solo estoy ayudando a apagar los grandes y horribles incendios que se han iniciado por culpa de la incompetencia y el odio”.

Previamente, el general Keith Kellog, asistente del presidente de EEUU y enviado presidencial especial para Ucrania, había expresado su crítica a los bombardeos, sin mencionar específicamente a Rusia o Putin: “Esto es Kiev. La matanza indiscriminada de mujeres y niños por la noche en sus casas es una clara violación de los Protocolos de Paz de Ginebra de 1977, diseñados para proteger a los inocentes. Estos ataques son vergonzosos. Detengan la matanza. Alto el fuego ya”.

Al menos 12 muertos y decenas de heridos

Al menos 12 personas murieron y más de 60 resultaron heridas durante la noche de este sábado después del que fue uno de los mayores ataques aéreos rusos sobre Ucrania desde el inicio del conflicto, según el ministro del Interior ucraniano, Ihor Klimenko. Tres de las víctimas son menores. Los servicios de emergencia ucranianos estuvieron trabajando toda la noche para paliar los efectos de los 298 drones y 69 misiles que, según las Fuerzas Aéreas ucranianas, lanzó Rusia en lo que califican de la mayor ofensiva aérea desde febrero de 2022. El ejército ucraniano asegura que derribó 45 de los misiles y 266 de los drones lanzados por Rusia. “Casi todas las regiones se vieron afectadas por este ataque enemigo”, aseguran.

“Las viviendas civiles fueron el blanco de los ataques: más de 80 edificios residenciales resultaron dañados. Se registraron 27 incendios, y los bomberos siguen extinguiendo las llamas en 3 lugares”, escribió en redes sociales el ministro.

El ataque ruso se centró especialmente en la zona de Kiev. La administración militar de dicha región informó que uno de los drones rusos mató a tres personas, y las explosiones causadas por los ataques aéreos —en los que Rusia usó tanto drones como misiles— hirieron a alrededor de decena. Dos de esos cadáveres se descubrieron durante la extinción de un incendio en el barrio de Obukhiv, y otra persona murió en el distrito de Bucha.