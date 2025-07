Trump impone aranceles del 50% a Brasil: alega una “caza de brujas” por el juicio a Bolsonaro por golpista

Venganza contra los BRICS. El presidente de EEUU, Donald Trump, publicó este miércoles su carta a Lula en la que le comunica un arancel del 50% a los productos brasileños que entren en Estados Unidos. La medida tiene mucho que ver con el desafío que supone en el sur global representado en los BRICS –Brasil, Rusia, Indica, China y Suráfrica–, a los que ya anunció Trump que impondría un castigo extra del 10%.

En el caso de Brasil, el 2 de abril los aranceles previstos eran del 10%, una cifra muy inferior al 50% actual.

Lo que más molesta a Trump es el proyecto de los BRICS de lanzar una moneda que pueda competir con el dólar como moneda preferente en las transacciones internacionales.

El presidente de EEUU, además, salió recientemente en defensa de Jair Bolsonaro, expresidente brasileño, que está siendo juzgado por intentar un golpe militar tras la victoria electoral de Lula. Así, en su carta a Lula, el presidente de EEUU menciona “el trato desgraciado” que, en su opinión, está sufriendo el expresidente Bolsonaro: “Es una caza de brujas que debe parar inmediatamente”. Trump, además, habla de “persecución a la libertad de expresión y a los derechos de los estadounidenses”, por las causas judiciales en Brasil contra los bulos en las redes sociales.

Lula, por su parte, respondió con la misma moneda: “Ante la declaración pública del presidente estadounidense, Donald Trump, es importante enfatizar: Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán el control de nadie; los procesos legales contra quienes planearon el golpe de Estado son competencia exclusiva de los tribunales brasileños y, por lo tanto, no están sujetos a ningún tipo de interferencia o amenaza que viole la independencia de las instituciones nacionales; en el contexto de las plataformas digitales, la sociedad brasileña rechaza el contenido de odio, el racismo, la pornografía infantil, las estafas, el fraude y los discursos que violan los derechos humanos y las libertades democráticas; en Brasil, la libertad de expresión no debe confundirse con la agresión ni con las prácticas violentas. Para operar en nuestro país, todas las empresas nacionales y extranjeras están sujetas a la legislación brasileña”.

En cuanto a los aranceles, el presidente de Brasil dijo que “las relaciones comerciales entre Brasil y Estados Unidos, sobre el supuesto déficit estadounidense, es falsa. Las estadísticas del propio gobierno estadounidense muestran un superávit de aproximadamente 410.000 millones de dólares en comercio con Brasil en los últimos 15 años. En este sentido, cualquier aumento arancelario unilateral se regirá por la Ley de Reciprocidad Económica de Brasil”.

Trump, además, anunció este miércoles que impondrá aranceles del 20% a las importaciones de Filipinas; un 25 % a Brunei y Moldavia; y a Argelia, Irak y Libia, un 30%.

El presidente de EEUU ya envió el lunes cartas a Japón y Corea del Sur, a los que cobrará un 25% de aranceles. Además, impuso a Laos y Birmania aranceles del 40 %,; un 30 % a Sudáfrica y Bosnia y Herzegovina; un 36% a Camboya y Tailandia; un 35 % para Serbia y Bangladesh; un 32% a Indonesia; mientras que a Malasia, Kazajistán y Túnez se situarían en un 25%.

Además, dijo que gravará con un arancel del 50% al cobre –el mismo que al acero y el aluminio– y avanzó que prevé aranceles de hasta el 200% para los productos farmacéuticos si sus fabricantes no se instalan en EEUU.