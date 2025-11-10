Trump indulta a Rudy Giuliani y a otros implicados en el montaje del fraude electoral y tratar de revertir los resultados de 2020

Primero fueron los asaltantes del Capitolio. Y ahora son los implicados en el montaje del fraude electoral. Así, el presidente de EEUU, Donald Trump, indultó a su exabogado personal Rudy Giuliani, a su exjefe de gabinete Mark Meadows y a otros acusados de respaldar las maniobras de Trump por revertir los resultados de las elecciones de 2020, que dieron la victoria a Joe Biden, según informó un miembro del Departamento de Justicia de EEUU.

Ed Martin, abogado del gobierno encargado de los indultos, publicó en redes sociales una proclamación firmada del perdón “pleno, completo e incondicional”, que también incluye a los abogados conservadores Sidney Powell y John Eastman.

El anuncio, publicado en las redes sociales a última hora del domingo por la noche, indica explícitamente que el indulto no se aplica a Trump.

Los indultos presidenciales solo se aplican a delitos federales, y ninguno de los aliados de Trump fue acusado en un caso federal. Sin embargo, esta medida subraya los intentos de Trump por seguir reescribiendo la historia de las elecciones de 2020,.

Además, han sido indultados los republicanos que actuaron como electores falsos de Trump en 2020 y que fueron acusados en causas estatales de presentar certificados falsos que confirmaban su legitimidad como electores, a pesar de la victoria de Biden en esos estados.

La proclamación describe los esfuerzos por juzgar a los involucrados en las tramas electorales de 2020 como “una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense”, y afirma que los indultos tienen como objetivo continuar “el proceso de reconciliación nacional”.