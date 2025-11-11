TRUMP, el nuevo partido de extrema derecha en Bélgica que se inspira en el presidente de EE.UU.

¿El apellido de Donald Trump en boletas electorales de un país europeo? Ni en los mejores sueños del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, pronto puede hacerse realidad. La semana pasada se presentó un nuevo partido de extrema derecha de Bélgica bautizado como 'TRUMP', acrónimo de “Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes” (Todos Unidos por la Unión de Movimientos Populistas, en francés), según informó el medio local Bruzz.

El fundador y presidente del nuevo partido francófono se llama Salvatore Nicotra, expresidente del antiguo Frente Nacional belga. Y dejó claro que el hecho de que la formación se llame 'TRUMP' es de todo menos una coincidencia. “Donald Trump es el símbolo del populismo. Encarna inmediatamente lo que defendemos”, declaró al medio, que ilustra la noticia con una fotografía de Nicotra haciendo uno de los gestos característicos con el puño del mandatario estadounidense y un cartel en el que se lee Trump for Belgium [Trump por Bélgica].

Según Bruzz, 'TRUMP' es el sucesor del ultraderechista Chez Nous de Valonia –la región francófona de Bélgica–, que solo obtuvo el 0,9% de los votos en las elecciones federales de 2024, muy por debajo del umbral electoral. Ahora aspira a presentarse a elecciones tanto a nivel federal como a los comicios al Parlamento Europeo de 2029.

De acuerdo con la agencia Belga, el comité ejecutivo incluye a Emanuele Licari, que figuraba en la lista del partido flamenco de extrema derecha Vlaams Belang en la ciudad de Bruselas, pero fue expulsado de dicho partido tras glorificar abiertamente el fascismo. En el nuevo partido, Licari se centrará en las relaciones internacionales con otras formaciones de su espectro político, según Bruzz.

“Somos un partido populista de derecha con una dimensión social. El 40% de nuestro programa coincide con el del PTB (partido de izquierda), el 40% con el del Vlaams Belang y el 20% es único. ¿La mayor diferencia con el Vlaams Belang? Nosotros somos unitarios, ellos son separatistas”, dice Nicotra. El lanzamiento oficial del partido tendrá lugar el 30 de noviembre.

Con información de elDiario.es