Trump prohíbe en las escuelas para hijos de militares un libro de cuentos escrito por Julianne Moore

Donald Trump no descansa en su batalla cultural contra la tolerancia y la diversidad. Su acción más reciente ha sido prohibir el cuento infantil Freckleface Strawberry en las escuelas administradas por el Departamento de Defensa, publicado en 2007 por la actriz Julianne Moore.

Así lo reveló la protagonista de La habitación de al lado mediante un comunicado publicado en Instagram, donde asegura que para ella la prohibición ha resultado “un gran shock”. Seguidamente, Moore pasa a explicar que “Freckleface Strawberry es una historia semiautobiográfica sobre una niña de siete años a la que no le gustan sus pecas, pero que finalmente aprende a vivir con ellas cuando se da cuenta de que es diferente como todos los demás”.

“Es un libro que escribí para mis hijos y para otros niños para recordarles que todos luchamos, pero que estamos unidos por nuestra humanidad y nuestra comunidad”, prosigue la actriz, que aclara que para ella es especialmente dolorosa la prohibición porque ella fue educada precisamente en una escuela operada por Defensa.

Hija de un veterano de Vietnam

“Estoy particularmente sorprendida porque soy una orgullosa graduada de Frankfurt American High School, una escuela del Departamento de Defensa que en su momento funcionó en Frankfurt, Alemania”, escribe Moore, que explica que creció “con un padre que es un veterano de Vietnam y pasó su carrera en el ejército de los Estados Unidos”

“Es irritante para mí darme cuenta de que niños como yo, que crecieron con un padre en el servicio y asisten a una escuela @dodea_edu [operada por el Departamento de Defensa], no tendrán acceso a un libro escrito por alguien cuya experiencia de vida es tan similar a la suya”, lamenta Moore, que termina preguntándose “qué tiene de polémico este libro ilustrado para que el gobierno de Estados Unidos lo prohibiera”. La artista cierra su comunicado asegurando que está “realmente triste” y que nunca pensó que vería “algo así en un país donde la libertad de expresión es un derecho constitucional”.

Moore explicó que se enteró de la prohibición a través de la organización literaria sin fines de lucro Pen America, que defiende los derechos de los autores frente a la represión de los gobiernos. La propia publicación de Pen America en Instagram explica que el libro ilustrado de Kathleen Krull No Truth Without Ruth, sobre la jurista demócrata Ruth Bader Ginsburg, y Becoming Nicole de Ellis Nutt, fueron embargados junto con Freckleface Strawberry.