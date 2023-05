Trump llama “loca” a su denunciante tras ser condenado por abuso sexual y difunde mentiras en su reaparición en televisión

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump rechazó la condena por abuso sexual a la escritora E. Jean Caroll que recibió el martes y la llamó “loca” en medio de aplausos y risas de la audiencia convocada por una de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, la CNN. El exmandatario tendrá que pagarle cinco millones de dólares, dos por el abuso sexual al que la sometió en 1996 y tres por difamación, al haberlo negado en los años posteriores.

Trump califica de “ridícula” la acusación de la columnista E. Jean Carroll por violación

Más

El republicano se burló de la columnista, quien lo acusó de haber abusado de ella en los probadores de una cadena de grandes almacenes de Nueva York, y aseguró que el juicio estaba comprado durante un encuentro con ciudadanos organizado por la cadena CNN. “Juro por mis hijos que no tengo ni idea de quién es esta mujer. Es una historia falsa, inventada”, dijo el exmandatario. También insinuó que no pudo hablar durante el juicio, pero en realidad su defensa eligió no llamar a ningún testigo ni declarar.

El magnate también defendió sus comentarios machistas previos, como cuando dijo que “cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Puedes hacer lo que quieras. (...) Como agarrarles por la vagina. Lo que quieras”. Trump argumentó que no dijo que él las agarrara, sino que ellas se dejan agarrar por hombres influyentes y ricos: “No lo voy a retirar porque es verdad. Es verdad desde hace un millón de años”.

Trump llama “persona desagradable” a la entrevistadora

Trump respondió a preguntas de la periodista Kailtan Collins y de votantes en la audiencia sobre diferentes temas, incluyendo el asalto al Capitolio, las elecciones de 2020 donde fue derrotado por el actual presidente Joe Biden, la guerra en Ucrania y el aborto.

Las interacciones entre Trump y la periodista fueron tensas en varios momentos, con el expresidente llegando inclusive a insultar a Collins, llamándola una “persona desagradable”, lo cual fue recibido con aplausos por parte del público.

El día del asalto al Capitolio: “Un día hermoso e increíble”

El expresidente hizo eco, una vez más, de sus denuncias falsas de fraude electoral en los comicios presidenciales que dieron la victoria a Biden, señalando que fueron unas elecciones “arregladas”. A su vez, defendió sus acciones durante el asalto al Capitolio, objeto de una investigación por parte de un fiscal especial del Departamento de Justicia. Para Trump, el día que cientos de sus seguidores irrumpieron violentamente en el edificio del Congreso y donde murieron 5 personas “fue un día hermoso e increíble”.

El exmandatario dio un paso más allá en su defensa del 6 de enero y aseguró que, de ser elegido presidente, ofrecería un perdón presidencial a gran parte de las personas que fueron condenadas por la Justicia por sus acciones durante el asalto.

A su vez, rechazó las otras investigaciones judiciales que tiene pendiente, entre ellas el caso por el manejo de documentos clasificados y su intento de interferencia en el conteo de votos en Georgia.

La decisión de CNN de transmitir un programa de este formato con Trump fue criticada duramente por algunos políticos demócratas y analistas políticos. “Creo que fue una decisión profundamente irresponsable (...) que puso a una víctima de abuso sexual en riesgo y fue vergonzoso”, señaló la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en una entrevista con la cadena MSNBC. Por su parte, el legislador Daniel Goldman, escribió en su cuenta de Twitter: “¿Por qué CNN ha organizado un mitin de Trump?”.