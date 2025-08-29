Trump rechaza y revoca los visados a representantes palestinos de cara a la Asamblea General de la ONU

El Gobierno estadounidense anunció este viernes su decisión de denegar y revocar los visados a los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina (AP) de cara a la Asamblea Nacional de la ONU, cuya sede está Nueva York. El veto se produce ante la celebración el próximo mes de septiembre de la sesión inaugural del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde se espera el anuncio del reconocimiento del Estado palestino por países como Francia, Reino Unido o Australia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió en un comunicado que, “de acuerdo con la ley estadounidense” denegará los visados o revocará los existentes de los miembros de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina (AP), lo que en principio equivale a todos los miembros de la misión diplomática ante Naciones Unidas.

Rubio argumentó esta medida dado que “es de interés nacional [de EEUU] pedir cuentas a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y socavar los esfuerzos de paz”.

“Antes de que la OLP y la AP puedan ser consideradas socios para la paz, deben repudiar de manera sistemática el terrorismo —incluida la masacre del 7 de octubre— y dejar de incitar al terrorismo en la educación”, añade la nota de prensa emitida desde la portavocía del Departamento de Estado.

El gobierno estadounidense también expresó en la nota su rechazo a las causas presentadas por la Autoridad Palestina contra Israel ante la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia. Considera esto, junto a sus esfuerzos por conseguir el reconocimiento unilateral, como medidas que “contribuyen de manera significativa a la negativa de Hamas a liberar a los rehenes y al fracaso de las conversaciones para el alto el fuego”.

La Presidencia palestina pidió este viernes a Estados Unidos “reconsiderar” su decisión de negar y revocar los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.

En un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, el órgano consideró que la decisión “contraviene el derecho internacional”, y aseguró sentirse “estupefacto” por la noticia. “La Presidencia pide al Gobierno de EE.UU. reconsiderar y revertir su decisión de denegar visados de entrada a Nueva York a la delegación palestina”, señaló.

El propio Abás, presidente tanto de la ANP, que gobierna en partes de Cisjordania ocupada, como de la OLP, que representa a Palestina en los organismos internacionales, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra, dijo este viernes el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

Un portavoz del Departamento de Estado explicó por escrito a EFE que la misión diplomática palestina permanente en la ONU “tendrá una exención (de la medida) por el acuerdo con la sede central de la ONU”, pero no se pronunció sobre el caso del presidente Abás.

La Autoridad Palestina cuenta con el apoyo de prácticamente toda la comunidad internacional —incluidas la Liga Árabe y la Unión Europea— para hacerse cargo de la Franja de Gaza una vez que termine la guerra lanzada por Israel, y en el caso de EEUU esa era también la postura con el gobierno de Joe Biden, pero la administración Trump ha marginado a la AP sin dejar claro cuál es su alternativa.

Con información de la agencia EFE