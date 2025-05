La UE acuerda nuevas sanciones a Rusia y amenaza con más si Putin no acepta el alto el fuego en Ucrania

La UE acordó el 17º paquete de sanciones a Rusia desde que invadió Ucrania en febrero de 2022. A falta de que dos estados miembros den el visto bueno definitivo en sus correspondientes parlamentos nacionales, se espera que los 27 den luz verde a las medidas restrictivas en la reunión de ministros de Exteriores del próximo martes. No obstante, la UE preparar ya más sanciones si Vladímir Putin no da pasos hacia la paz y, en concreto, no acepta la propuesta de alto el fuego de 30 días que tiene sobre la mesa.

Con el nuevo paquete de sanciones, los 27 pretenden cercar la denominada “flota fantasma” con la que Moscú está consiguiendo burlar las restricciones y que sus productos lleguen a los destinatarios. Así, las sanciones se dirigen a 200 buques que están desarrollando esa labor. También se incluye a 30 compañías que están sorteando las medidas restrictivas, sobre todo con la venta de los denominados productos de doble uso con los que Rusia logra fortalecer su maquinaria de guerra con productos que a priori no tienen finalidad militar. También se incluyen 75 personas y entidades vinculadas a la industria militar.

Igualmente, se sanciona a 20 entidades por difundir desinformación y a otras 20 personas (jueces, fiscales, etc.) involucrados en la persecución a los opositores Kara Murza y Alekséi Navalni, que murió encarcelado. El 17º paquete se suma a las cerca de 2.400 personas y entidades sobre las que pesan restricciones, que suponen la prohibición de entrada en la UE, entre otras cosas.

No obstante, la UE se prepara ya para ampliar las restricciones si Putin no acepta el alto el fuego. Así lo dijo en una entrevista televisada el martes por la noche el presidente francés Emmanuel Macron, que aseguró que las medidas podrían tomarse en consonancia con EEUU ante la negativa de Rusia a dar pasos hacia la paz. Según el líder galo, la intención sería incluir servicios financieros, petróleo y vendedores secundarios.

Las palabras de Macron se producen mientras la UE y EEUU aguardan la decisión de Putin sobre una reunión con Zelenski en Turquía este mismo jueves. Inicialmente el presidente ucraniano y la UE condicionaron ese encuentro a que Rusia cumpliera la propuesta de alto el fuego que se ha saltado desde el primer momento. Pero ahora se ha sumado Trump a la presión ofreciéndose a viajar a Estambul si Putin acepta la oferta que por el momento ha esquivado. Lo que esperan fuentes aliadas es que al menos haya un contacto de un segundo nivel.