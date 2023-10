La UE condena el ataque al hospital en Gaza: “Los hechos deben esclarecerse y los responsables, rendir cuentas”

La Unión Europea condena el ataque a un hospital en Gaza que dejó cientos de muertos civiles. “Los hechos deben esclarecerse y los responsables deben rendir cuentas”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, nada más comenzar su intervención en el Parlamento Europeo, donde el debate sobre el conflicto en Oriente Medio es el plato fuerte este miércoles. La alemana evitó pronunciarse este martes por la noche en una rueda de prensa tras una videoconferencia con los 27 bajo la premisa de que no tenía información. “Un ataque contra infraestructura civil no está en línea con el derecho internacional”, advirtió el presidente del Consejo Europeo. El ejército israelí niega estar detrás de la masacre y sostiene que las instalaciones fueron alcanzadas por un lanzamiento fallido de un cohete palestino.

Sobre esas palabras, “derecho internacional”, ha pivotado la división en el seno de la UE en los últimos días dado que Von der Leyen evitó pronunciarlas hasta el fin de semana, incluso en su viaje a Israel, donde dio su apoyo incondicional a Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog, a pesar del asedio a la Franja de Gaza. Para entonces, el alto representante, Josep Borrell, ya había dicho que eso supone una violación del derecho internacional.

Lo ha vuelto a repetir en el debate: “Privar de suministro básico de agua a una comunidad humana bajo asedio es contrario al derecho internacional. En Ucrania y en Gaza. Y si no somos capaces de decirlo en los dos sitios carecemos de la autoridad moral necesaria para que nuestra voz se oiga”. El jefe de la diplomacia europea recordó que la guerra tiene “reglas” y acusó a Hamas de “boicotear” todos los esfuerzos por la paz. “Condenar una tragedia no nos debería impedir condenar otra. Demostrar nuestra piedad por los muertos, víctimas de los ataques terroristas, no nos debería y no nos lo hace impedir el demostrar también nuestro sentimiento por otros muertos”, concluyó.

“De la misma manera que podemos decir que es una tragedia abominable matar a 270 jóvenes que estaban celebrando la vida [por el festival en Israel que fue atacado por Hamas, ¿no podemos decir que es una tragenia igualmente reprobable que hayan muerto bajo las bombas 700 u 800 niños en Gaza? ¿En qué lamentar una tragedia me quita fuerza moral para lamentar otra? Al contrario, me la da”, se ha preguntado en el turno de réplica, tras un debate acalorado en el que ha pedido a los eurodiputados “ir más allá de las emociones”.

“Sólo si reconocemos el dolor de Israel, y su derecho a defenderse, tendremos la credibilidad para decir que Israel debe reaccionar como una democracia, en consonancia con el derecho internacional humanitario”, dijo Von der Leyen en la Eurocámara. Desde Israel se limitó a mostrar su convencimiento de que la respuesta de Israel sería democrática, a pesar de los cortes de suministros básicos a la población palestina.

Ese es el principal reproche que le lanzó la portavoz socialista, Iraxte García: “Además de mostrar la solidaridad con el pueblo israelí, que por supuesto lo tenemos que hacer, ¿le recordó a Netanyahu que los crímenes nunca se combaten con otros crímenes? ¿Le reciriminó a Netanyahu el lenguaje indigno de su ministro de Defensa después de calificar de animales humanos a los palestinos? ¿Le dijo que su ultimátum [para la evacuación de Gaza] era totalmente inaceptable? ¿Le recordó que sólo habrá paz duradera cuando los palestinos vean su futuro con esperanza?”.

La socialista defendió la necesidad de una “mediación internacional para lograr un alto el fuego”, el respeto a los corredores humanitarios y la ayuda a la población palestina. “Israel tiene todo el derecho de responder a Hamás, pero está obligado a respetar el derecho internacional y el asesinato de civiles, el asedio y el intelerable ultimátum suponen una violación del derecho humanitario”, ha expresado García. Por ahora, sólo Borrell se ha pronunciado en esos términos y la declaración de los líderes de los 27, que marca la línea de la UE, es más tibia.

El PP, contra Borrell

El portavoz del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, cuestionó que los jefes de Gobierno tardaran diez días en mantener la primera reunión sobre el conflicto en Oriente Medio y ha centrado sus reproches en Borrell, a quien ha acusado de estar en China en pleno recrudecimiento de la situación la semana pasada mientras el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, viajaba a Egipto. También le reprochó en cara que no haya ido a Israel durante su mandato para “intentar establecer un proceso de paz”.

Borrell se defendió: “Creo haber sido de los responsables políticos que más ha hecho para acercar la UE con Israel. He impulsado que se celebre de nuevo la reunión del Consejo de asociación con Israel que hacía casi diez años que no se celebraba. Lo impulsé porque consideraba que era necesario hacerlo con el Gobierno de Israel de ese momento. He invitado a los ministros de Exteriores que vengan aquí a Bruselas. He tomado iniciativas para relanzar el proceso de paz en el marco de la ONU”. También ha asegurado que tenía previsto viajar a Israel y que incluso tenía fecha prevista: “Pero para mí hay una condición fundamental: si visito Israel debo poder visitar también Ramala”.

Y el alto representante, aunque ha dicho que no cuestionaba a nadie, en referencia a Von der Leyen y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha aprovechado para lanzar una pulla: “No sólo yendo uno se ocupa de los problemas”.

“Estamos del lado de Israel, estamos luchando contra Hamás, no contra la gente de Palestina”, ha dicho Weber, que defendió que se revise que ni un euro europeo acabe en las manos de los terroristas. Igualmente, reclamó un refuerzo de los mecanismos de vigilancia para garantizar que “los terroristas no entran a Europa a través de las rutas de migrantes”.

El portavoz de los liberales de Renew, Stéphane Séjourné, ha recordado a Von der Leyen y Borrell que sus “palabras compremeten a la UE”. “Las dudas de las últimas semanas deben llegar a su fin. Los enfrentamientos, también. Tenemos que crear la unidad en Europa para tener un posicionamiento claro”, señaló.

Los progresistas hablan de crímenes de guerra

El eurodiputado de Los Verdes y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha condenado “inequívocamente los actos de terror de Hamás” y ha pedido la liberación de los “secuestrados” antes de asegurar que “los castigos que está infringiendo Israel a la Franja de Gaza son crímenes de guerra”. “Debe ser denunciado por la UE”, ha reclamado antes de pedir una “investigación profunda” sobre lo ocurrido en el hospital bombardeado. “Ahora es el momento de aprovechar la ventana oportunidad para poder avanzar en un alto al fuego que es urgente y reanudar las conversaciones de paz que nos lleven a la consecución de dos estados que sabemos que es la unica solución posible a este conflicto”, ha rematado.

“El bloqueo a Gaza es deplorable. Stop el genocidio en Gaza, no en nuestro nombre”, ha expresado la eurodiputada del BNG Ana Miranda, también de los verdes, que ha cuestionado la actitud de Von der Leyen: “Debería dimitir”.

“Von der Leyen y Roberta Metsola [la presidenta del Parlamento] han estado en Tel Aviv apoyando de forma incondicional a un régimen genocida que ha convertido la Franja de Gaza en algo muy parecido al gueto de Varsovia, sometiéndolo a un asedio en el que les están dejando morir sin agua, ni carburantes, ni medicinas, ni alimentos”, ha clamado Manu Pineda (IU), que es el jefe de la delegación de la Eurocámara para las relaciones con Palestina. Pineda, que se ha quejado de que no le dejaran intervenir ataviado con una kufiya (el tradicional pañuelo palestino), ha aplaudido la declaración de Borrell “en la que reivindicaba algo tan revolucionario como el derecho internacional”. También se ha mostrado convencido de que el bombardeo contra el hospital fue ordenado por Israel.

Varios eurodiputados de la izquierda y los verdes, entre ellos los españoles Miguel Urbán (Anticapitalistas), Sira Rego (IU), Idoia Villanueva (Podemos), María Eugenia Rodríguez Palop (Sumar) y Ana Miranda (BNG) han censurado el viaje de las dos políticas a Israel. “Durante su visita, deploró la muerte de civiles israelíes civiles israelíes mientras mantenía un silencio inaceptable sobre los ataques a la población palestina y lavó la cara al gobierno israelí por su vergonzosa del gobierno israelí, incluso cuando se cernía la amenaza de un ataque terrestre contra Gaza”, señalan en una carta dirigida a la presidenta de la Eurocámara.

Borrell: “No añadan más horror al horror”

“Hemos asistido a la mayor matanza de judío desde el Holocausto, eso ha desatado una guerra y ahora algunos se quejan de los efectos de esa guerrra, echan la culpa a los judíos y mienten una vez más para acusar a Israel de lo que han hecho otros”, ha proferido el parlamentario de Vox Herman Tersch, que ha aprovechado para vincular la inmigración con el terrorismo al acusar a la UE de tener “las fronteras abiertas trayendo a todos los que apoyan a Hamas”.

Borrell ha aprovechado el cierre del debate para reprender a los eurodiputados por algunas de las intervenciones. “Estamos al borde del abismo. Hay una tormenta que se cierne sobre nosotros y hay que parar. Hoy han visto cómo nuestro lenguaje está teñido por la emoción. Hay que ir más allá de las emociones, de lo contrario no seremos útiles para solucionar el conflicto. No añadan horror al horror”, ha expresado antes de hacer referencia al bulo de los bebés decapitados, que incluso forzó a la Casa Blanca a corregir a Joe Biden: “No hace falta que añadan horror, ya hay bastante con el que esta constatado”. “Dejen de decir que estamos subvencionando al terrorismo de Hamás”, ha sentenciado.