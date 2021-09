Una lengua de lava de seis metros de alto avanza por La Palma arrasando casas y cultivos

El nuevo volcán que estalló este domingo en La Palma está emitiendo de 6.000 a 9.000 toneladas diarias de dióxiodo de azufre (SO2) y ha formado una colada con una altura media de seis metros que avanza a 700 metros por hora, arrasando a su paso casas, cultivos e infraestructuras. La monitorización de las toneladas de azufre que realiza el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) es fundamental para analizar la evolución y ver el final de la erupción.

FOTOGALERÍA | Segundo día de erupción en La Palma: la lava arrasa casas y caminos rumbo al mar

Saber más

Recibí nuestros newsletters

Seleccioná todos los que te interesan Atención flotante por Alexandra Kohan

Cuchá Cuchá por Julieta Roffo

El mundo es azul como una naranja por Alfredo Grieco y Bavio

Gracias por venir por Victoria De Masi

Infusión por Javier Borelli

Justicias por Catalina De Elia

Mil lianas por Agustina Larrea

Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás suscripto En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Hasta el momento la erupción del volcán del municipio palmero de El Paso no ha provocado víctimas personales pero está dejando una situación "desoladora" en la zona, según ha explicado el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, pues la lava "se come literalmente viviendas, infraestructuras y cultivos que va encontrando en su camino hacia la costa del valle de Aridane". No obstante, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" porque se pudo prever la erupción "casi con una semana de antelación".

Cuando falta poco para que se cumplan 24 horas de la erupción, que tuvo lugar a las 15.12 horas del domingo, hora insular, el nuevo volcán de La Palma ha afectado a más de un centenar de viviendas, según el primer balance de la concejala de Seguridad de Los Llanos de Aridane. Hasta nuevo aviso se han suspendido las clases en El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane.

Mientras tanto, más de 5.000 personas permanecen evacuadas fuera de sus hogares para garantizar su seguridad ante este desastre natural que ha llevado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a desplegar en La Palma 67 miembros y 30 vehículos.

Este contingente se incrementará a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 180 efectivos y 57 vehículos, mientras que para primera hora de la tarde está prevista la llegada de tres hidroaviones más, según ha informado la titular de Defensa, Margarita Robles. La ministra ha declarado también que se está analizando la posibilidad de enviar algún tipo de material y personal especializados en gases por si fuera necesario y la Armada está preparada por si hubiera que "hacer algún tipo de acercamiento por mar".

La erupción volcánica de La Palma podría prolongarse "varias semanas, si no unos pocos de meses", según ha explicado el coordinador de Involcan, Nemesio Pérez. La duración de la erupción dependerá, según ha indicado Pérez en una entrevista en la Cadena Ser, de la cantidad de magma que se ha acumulado en "reservorio" del volcán.

"La bolsa que puede estar a tres o cinco kilómetros de profundidad está conectada con otra bolsa a 20 o 30 kilómetros, por lo que la retroalimentación de la que está a más profundidad sobre la más somera podría hacer que la erupción se alargue", ha añadido el coordinador del Instituto Vulcanológico.

"Verdadera catástrofe"

De "verdadera catástrofe" ha calificado este desastre natural el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, quien ha advertido de la posibilidad de que se genere "un deterioro de la convivencia" en la isla La Palma, por los numerosos vecinos que va a ver interrumpida su actividad normal por un tiempo imposible de predecir y que van "a dejar atrás" buena parte de su historia y de su vida.

La Cruz Roja ha desplazado a La Palma a veinte efectivos que se han sumado a otros 15 que ya trabajaban en la isla para dar apoyo a las personas alojadas en el albergue habilitado en unas antiguas instalaciones militares ubicadas en Santa Cruz de La Palma, así como a los turistas y efectivos de seguridad y emergencias desplegados en la zona.

Esta organización forma parte del Plan de Protección Civil en el que intervienen el conjunto de las administraciones implicadas en este fenómeno geológico, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permanece desde este domingo en la isla.

Visita de Pedro Sánchez a la zona

Sánchez, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitan esta mañana a los ciudadanos que han sido evacuados de sus viviendas y que están alojados en el acuartelamiento El Fuerte, en Breña Baja, y por la tarde tiene previsto recorrer la zona afectada por las coladas junto con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Por otro lado, todas las islas se han volcado con La Palma y han enviado o enviarán refuerzos de seguridad y emergencias en un acto solidario que ya se ha visto en otras situaciones de urgencia, como el gran incendio que asoló Gran Canaria en el verano de 2019.

Este lunes las clases están suspendidas en los municipios afectados por la erupción y desde este domingo se ha iniciado la evacuación de al menos 5.000 personas de las poblaciones cercanas, como Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

Además, al menos una escuela unitaria ha sido ya calcinada por la lava del volcán. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias confirma que ha quedado quemada la escuela de Los Campitos, que cuenta con 23 alumnos. "No queda nada, hemos perdido todo", declaró la directora del centro este lunes por la mañana en Canarias Radio La Autonómica.