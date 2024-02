El único presidente derechista de Chile desde Pinochet

La vida política y la biografía personal del ex presidente chileno Sebastián Piñera Echenique se vieron signadas por tsunamis y sismos, crisis sanitarias y migratorias, estallidos sociales y resistencias mapuches, incendios forestales y cataclismos mineros. Cuando el 11 de marzo de 2010 este empresario multimillonario asumía su primera presidencia, el peor terremoto desde 1960 causaba los mayores daños registrados a la infraestructura nacional y dejaba 500 muertes. La segunda presidencia de Piñera se vio marcada a sangre y fuego por las violencias del estallido social de 2019 y por la pandemia del covid-19.

El líder de Renovación Nacional (RN), el más antiguo partido de derecha chileno que él prohijó y reformó con un decidido giro al centro, enfrentó todas las tempestades sin desviarse del norte que le señalaba la brújula de la preservación personal. Pero no pudo escapar de la última fatalidad. Máximas lesiones territoriales y mismo desprecio por la vida humana exhibe en febrero de 2024 el incendio voraz de la región de Valparaíso. El martes 6, al momento de la caída fatal en la comuna de Lago Ranco del helicóptero que mató a sus 74 años al ex patrón de la aerolínea de bandera LAN, las llamas ya se habían cobrado 20 víctimas.

La Historia recordará siempre a Sebastián Piñera por un grafito del estallido social de octubre de 2019, en su segunda presidencia: “No son treinta pesos, Piñera (del aumento del boleto de subte), son treinta años (de desigualdad estructural sin remedio)”

Dos presidencias distintas, un mismo presidente débil a la derecha

Sebastián Piñera Echenique fue el único presidente de derecha que gobernó Chile desde el fin de la dictadura pinochetista. Sin embargo, falta a su legado el sello de cualquier giro hacia esta orientación ideológica que lo distinguiera con nitidez de la obra de la Concertación de socialistas y democristianos que había gobernado Chile hasta que su predecesora Michelle Bachelet le cediera el mando en medio de un terremoto que el ni el presidente ni sus cuadros inexpertos, que jamás habían integrado la administración, sabían cómo enfrentar.

O de las Nueva Mayoría de su sucesora, nuevamente Bachelet, que incorporó al Partido Comunista a la Concertación. Y aun que su segundo sucesor, Gabriel Boric, que preside el gobierno más a la izquierda de la historia chilena. Porque tanto Boric ahora como antes Piñera han sido Ejecutivos de una debilidad tan extrema, por su ausencia de mayorías en el Congreso, y de apoyos exteriores sólidos y firmes, sólo comparable a la endeblez padecida por el gobierno de la Unidad Popular (UP) del derrocado socialista Salvador Allende.

Con caa multimillonario en el poder irrumpe en la democracia el menos demcrático de los poderes

El multimillonario Sebastián Piñera gustaba presentarse, desde el el inicio de su carrera política, como un emprendedor. Un empresario de esos que crean riquezas para el país y puestos de trabajo para los pobres. La realidad era diversa: la fortuna de Piñera crecía gracias a su destreza para la especulación. Si compbraba y vendía empresas como LAN Chile, la aerolínea de bandera nacional, su base de operaciones era su mesa dinero.

Con Berlusconi en Italia, Macri en la Argentina, o Piñera en Chile, cada vez que un millonario asume el gobierno del un Estado, entra con él en cada Ejecutivo nacional un poder que nunca será democrático porque no lo es en su origen. El poder del dinero

Cuando hizo campaña presidencial, dejó de especular, y un fideicomiso ciego se hizo cargo de la administración de su fortuna. Una medida ética necesaria. Para evitar ostentosos conflictos (o pactos) de intereses. Es ocioso preguntarse si es una medida suficiente. Como en los casos del italiano Silvio Berlusconi, el norteamericano Donald Trump, el ecuatoriano Guillermo Lasso y aun el británico Rishi Sunak y el argentino Mauricio Macri (uno de los primeros en llorar la muerte de un aliado y hermano mayor trasandino), cada vez que un millonario llega al gobierno entra en el Poder Ejecutivo -y por ello ya había entrado antes en la competencia electoral- un poder que nunca será democrático porque su origen jamás puede serlo. Es de otro orden. Y es el poder del dinero. Aunque hasta su muerte Piñera gozara de protección policial pagada por el erario público.

De la desilusión de algunos a la decepción de todos

Sebastián Piñera fue presidente de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022.

En su primer mandato, representó a la coalición electoral Alianza por Chile, el equivalente de centro derecha de la centro-izquierdista Concertación. Derrotó a su rival concertacionista, el ex presidente y candidato presidencial democristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle. ça pelo Chile. La victoria de Piñera puso fin a un ciclo de 20 años de poder de la Concertación a la vez que significaba el primer triunfo electoral de la derecha chilena en una elección presidencial desde 1958.

En los años del primer mandato de Piñera, Chile vivió un crecimiento económico acelerado y una simultánea caída del desempleo. Al mismo tiempo, en esos mismos años, varios socios comerciales de Chile, y sus países vecinos, reconocían crecimientos comparativamente muy lentos.

En su segundo mandato, Piñera había sido elegido con los votos de la extrema derecha, como los Republicanos del post-pinochetista José Antonio Kasta, y con los votos de la desilusión centrista de la Concertación que gobernó Chile por más años que Pinochet. Hay que decir que se esforzó por encontrar esa ancha avenida del centro que siempre acaba por enangostarse a la hora de buscar la reconciliación entre democristianos y socialdemócratas, por izquierda, y neo-liberales y neoconservadores, por derecha.

Esta segunda presidencia quedará marcada en la Historia por el violento estallido social de octubre de 2019 y por las violaciones de DDHH en la más violenta represión armada por las fuerzas de seguridad de estas protestas contra la desigualdad social estructural del régimen económico neoliberal chileno heredado de la dictadura y domesticado pero no sustancialmente modificado por las dos coaliciones de centro-izquierda y centro-derecha que habían goberbado Chile alternándose en el poder por tres décadas desde 1989 y que en esto se habían mostrado más concertadas y aliadas que antagónicas entre sí. La frase por la que se recordará a Piñera es la de un grafito: “No son treinta pesos (los del aumento del boleto de subte), Piñera: son treinta años”.

Mi política es centrista porque en el centro estoy yo

Llegada a su clímax la movilización en las calles, Piñera logró frenarla llevando a esas calles de Santiago (donde no estaban) y acordar la convocatoria votar convencionales que redactarían una nueva Constitución que sustituiría a la Ley Fundamental pinochetista de 1981 aún en vigencia. El pacto interpartidario abrió las puertas al protagonismo de la izquierda independiente con un impulsto que habría de llevar a su victoria electoral y a la actual presidencia de Gabriel Boric.

Cuando fue elegido, Boric era el presidente más joven de la historia chilena y americana. En 1990, Sebastián Piñera había sido elegido como el senador más joven de la historia de Chile. Un año antes, en el plebiscito de 1988, el político centro derechista que en ese década se había enriquecido como pionero de las tarjetas de crédito votó NO. No a la prolongación por ocho años más de la dictadura cívico-militar presidida por el capitán general Augusto Pinochet, sí a la convocatoria de elecciones presidenciales libres.

Criticado por la izquierda por su apoyo a sectores que habían apoyado la dictadura, el corrimiento al centro de Piñera para la elección fue visible. Empezó a referirse a quienes defendían a Pinochet como “cómplices pasivos” de la dictadura.

Liberal en economía, de fe religiosa católica, Piñera no fue un neoconservador. Impulsó la entrega gratutita de la píldora del día después y promovió en el Congreso legislación en favor de la unión civil homosexual y en su segundo mandato vio convertirse en ley el matrimonio igualitario.

El más indeleble resabio del pinochetisimo

Todo parecería indicar que de Sebastián Piñera, que a principios de 2019 llegó a gozar de la popularidad sin par para un presidente en funciones del 54%, queda el recuerdo de un gestor, ocasionalmente acertado, generalmente mediocre, siempre corto de miras y de horizontes futuros que sólo eran la prolongación de la bonanza económica dada por descontada en un presente donde sin embargo ya estaba carcomiéndose. en penuria de visión de futuro.

En estas penurias ni siquiera percibidas, y no en ningún resabio en la política de DDHH, Piñera se reveló un auténtico pinochetista. En establecer con la sociedad un pacto fundado sobre promesas prudentes pero no in cumplidas de mayores ingresos, mayor poder adquisitivo y mejor acceso al crédito en el mediano pero soportable plazo para todas las familias que se entregaran a las manos del mercado benefactor.

AGB