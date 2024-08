Bienvenido, Bob

¿Qué tienen en común la protesta de la muchedumbre derechista que el miércoles 6 de enero de 2021 interrumpió a la Asamblea Legislativa en el Congreso de Washington, la protesta de otros militantes derechistas que tampoco halló más obstáculo que su albedrío cuando el domingo 8 de enero de 2023 vandalizó Brasilia, y el espectáculo del deterioro psicofísico irreversible del presidente y candidato oficialista de EEUU que 70 millones de televisores encendidos pudieron presenciar durante una hora y media en el debate presidencial del jueves 27 de junio? Que el perjuicio más dañino y duradero causado por estos hechos deriva del solo hecho de haber ocurrido. El caso del senador Bob Menéndez es más sórdido, menesteroso, doméstico, conyugal, siniestro y apabullante. Los hechos por los que el político demócrata fue procesado por la Justicia federal no ocurrieron en un día sino a lo largo de años.

Hechos todos que podrían haber sido previstos, y desde luego impedidos, dada la inconmensurable asimetría de recursos entre los perpetradores y sus mayores perjudicados. Que son el gobierno en el poder y la vida institucional y el prestigio internacional del Estado. Causan un daño a la reputación de EEUU y de Brasil tan lesivo como sólo puede causarlo una genuina revelación. La virulencia de la guerra de Israel en la Franja de Gaza se prolonga para contrarrestar el acontecimiento del ataque de Hamas del sábado 7 de octubre.

El martes 16 de julio el veredicto unánime de un jurado federal de Nueva York encontró culpable a Bob Menéndez, de 70 años de edad, demócrata, senador senior del estado de Nueva Jersey, de 16 delitos de corrupción cometidos en forma continua entre 2018 y 2022.

Durante cuatro años, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, primera potencia económica y militar mundial, estuvo presidida por un político cubano-americano cuya más visible guía para la acción habría sido el interés propio, el de su señora Nadine, el de tres empresarios amigos, y el de la República Árabe de Egipto. En este orden. Sin que sus 99 colegas en las restantes bancas de la cámara alta, demócratas y republicanas, se percataran, o se preocuparan, o se interesaran.

Por detrás de la noticia judicial se entrevé el abismo político: durante cuatro años, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, primera potencia económica y militar mundial, estuvo presidida por un político cubano-americano cuya más visible guía para la acción habría sido el interés propio, el de su señora Nadine, el de tres empresarios amigos, y el de la República Árabe de Egipto. En este orden. Sin que sus 99 colegas en las restantes bancas de la cámara alta, demócratas y republicanas, se percataran, o se preocuparan, o se interesaran.

Ojeada retrospectiva

Que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente son circunstancias de las cuales las ciudadanías democráticas no se consideran libres por el solo hecho de que sus representantes hayan sido elegidos por ellas. La corrupción de un político enriquecido en funciones queda relegada al plano anecdótico ante el descubrimiento de que el Senado hubiera resultado tanto tiempo inerme o distraído del obrar en beneficio personal propio y de potencias extranjeras ajenas del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Menéndez inició su carrera en 1986.

Menéndez fue alcalde de Union City y legislador estadual en Nueva Jersey hasta ganar en 1993 una banca en la Cámára de Representantes. Fue elegido senador en 2006 y reelegido en 2012 y 2018. A lo largo de estas décadas, las posiciones de Menéndez en política exterior fueron consecuentes: fue un feroz opositor de la normalización de las relaciones con Cuba, rutinario denunciante de la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China y confiable defensor del Estado de Israel.

Por qué es más fácil olvidarse que hacer olvidar

En octubre, Menéndez renunció a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, después del alegato y las pruebas presentadas por la Fiscalía en el proceso abierto en su contra. Después de conocido el veredicto de culpabilidad pronunciado por el jurado en los tribunales federales de Nueva York, unánime, y veloz, el senador escribió una carta formal a Phil Murphy, gobernador demócrata de Nueva Jersey, comunicándole una renuncia a su banca en la cámara alta del Congreso que hará efectiva a partir del 20 de agosto. Menéndez se reclama inocente y anuncia que llevará su defensa hasta la Corte Suprema: “Nunca he violado mi juramento público. Nunca he sido otra cosa que un patriota de mi país y para mi país”.

Aún antes de su consumación, la dimisión ya firmada por el senador Menéndez aportó una dosis de alivio homeopático a la campaña electoral oficialista que ha sustituido al presidente Joe Biden por la presidenta del Senado Kamala Harris como titular de la candidatura presidencial demócrata que desafiará al ex presidente y candidato presidencial republicano Donald Trump el martes 5 de noviembre. De invocar el principio constitucional de presunción de inocencia, habría invocado en su nombre Menéndez el derecho de demorar su renuncia hasta que fuera dictada una sentencia definitiva en un proceso judicial todavía no concluido. (De acuerdo con las reglas internas de la bancada demócrata, ya debía renunciar llegado su caso a este punto procesal, sin embargo).

Renuncias renuentes, expulsiones excluidas

Dada la gravedad de las acusaciones y la contundencia del veredicto por delitos cometidos no sólo en el ejercicio de sus funciones como senador, sino posibles sólo en virtud de su investidura senatorial, el caucus demócrata se habría visto obligado a iniciar procedimientos de expulsión de la Cámara alta. Como ya había voces republicanas que se lo exigían. Y con la consiguiente visibilidad acrecida de un escándalo de corrupción del partido desaventajado en las encuestas de intención de voto para las presidenciales de noviembre. A principios de año, ya renunciada la presidencia a la Comisión de Exteriores, pero aún en la Cámara, Menéndez se había anotado como candidato no partidario para renovar su banca de senador por New Jersey en las elecciones de noviembre. Los demócratas esperan todavía esta última renuncia. De abandonar la carrera electoral, significaría el triunfo sin contrincante de Andy Kim, el candidato demócrata oficial que hasta ahora compite en ese estado demócrata contra la candidatura independiente de Menéndez.

En las 39 páginas de su acusación presentada el 23 de septiembre, la Fiscalía General del Distrito Sur de New York informa que a policía encontró durante un allanamiento de junio de 2022 en la residencia familiar de Menéndez 480 mil dólares en efectivo distribuidos en ropas, zapatos, sobres con huellas digitales de empresarios acusados de pagar sobornos y el nombre Menéndez anotado fuera, otros 70 mil dólares en una caja fuerte de Nadine, 13 lingotes de oro valorados en más 100 mil dólares, y un Mercedes Benz descapotable estacionado en el garage tasado en 60 mil dólares. El dinero egipcio también había puesto al día las cuotas de una hipoteca de Nadine cuando estaba a punto de ser desalojada de la propiedad con los pagos en mora. A cambio, por citar sólo algunas de las contraprestaciones medulares del capítulo egipcio en el conjunto de los cargos en su contra, Menéndez trasladó a militares y funcionarios militar del país del Nilo información reservada que afectó la seguridad de la Embajada de EEUU en El Cairo y activó la aprobación de una ayuda por 300 millones de dólares a este país árabe.

Vaquita para comprar un senador gauchito

Aparentemente, el enriquecimiento de Menéndez, según el proceso concluido en veredicto unánime del jurado de Nueva York, no habría excedido esos valores en dólares billete, barras de oro, un automóvil de semi-lujo, un rescate hipotecario de urgencia, un sueldo regular para Nadine en un empresa de certificación de la carne halal exportada de EEUU a Egipto (devenida monopólica por disposición arbitraria de El Cairo en perjuicio de otras aseguradoras norteamericanas). Lejos de parecer obsceno, el volumen de los sobornos admira por su pequeñez. Los favores de un presidente de la Comisión de Relaciones del Senado de EEUU parecen asequibles a quien los requiera: democrático demócrata, el senador de Nueva Jersey.

AGB