Un estado de emergencia

El año pasado no termina de irse, las peores noticias siguen resonando. Estos primeros días de enero estuve en contacto con el caso de Micaela Arévalo, una chica trans, muy joven, de 22 años, que fue asesinada durante la madrugada del pasado lunes 29 de diciembre. El autor de este hecho de violencia es un adolescente de 15 años llamado Isaías Pavón. Lo detuvieron a partir de las imágenes que capturaron las cámaras de seguridad de la zona y, luego de un paso por la Comisaría Primera de Quilmes, fue trasladado a la dependencia de menores de La Plata. Ya tiene un celular a disposición y una nueva cuenta de Facebook, con una foto de perfil que parece mostrarlo ahí mismo, en el instituto en donde se encuentra detenido. En las supuestas manos de la justicia, ahí está él, posando orgulloso para la foto, después de habernos dejado con una compañera menos.

Micaela no llevaba identificación al momento del ataque. Pasaron varios días hasta que la autopsia develó su identidad. Fue en ese momento en que notaron que la joven trans asesinada en Quilmes era la misma persona a la que una madre buscaba hacía un tiempo. Pienso en la —aún mayor— desolación que podría haberse dado si el caso de Mica permanecía bajo la carátula de NN. Pienso también en la relevancia de que este transfemicidio haya sucedido en Quilmes, una zona de la provincia que cuenta con redes preparadas desde el inicio para atender y accionar rápidamente ante estas emergencias (Conurbanes por la Diversidad, Red de Orgullo de Quilmes). Desde aquellas organizaciones, en comunión con el activismo LGBTIQ+, se levantó un reclamo para que se declare el estado de emergencia social hacia la comunidad trans en la provincia de Buenos Aires. Durante el juicio por Tehuel, al respecto de esto y por ejemplo, se pidió la implementación de un protocolo específico de búsqueda de personas LGBTIQ+ desaparecidas. Me parece fantástico que se ponga el foco para cuidarnos de la violencia en contra de la diversidad, que no para de crecer y crecer.

La identidad de Micaela Arévalo se alzó con dignidad en las palabras que Georgina Orellano transmitió a la comunidad en sus redes. Informó con nombre y apellido quién era, describiéndola con sentimiento y no permitiendo que pasara a la historia como una travesti más que fue asesinada. Esas palabras nos dieron claridad y conocimiento, dos aristas transversales a los motores de nuestras luchas.

El 7 de enero, sus amigas la despidieron en la esquina del barrio de Constitución en donde Mica trabajaba: Salta y Pasaje Ciudadela. Recortaron y pegaron flores y mariposas de un papel brillante, prendieron velas para honrarla, y en un cartel pidieron justicia. Y que dejen de matarnos. Una vez más, ese es nuestro pedido.

Quisiera cerrar esta columna con las palabras que Georgina le dedicó a Mica:

“Amiga y compañera te vamos a extrañar tus compañeras de la calle, gracias por haber compartido tu pedacito de vida con nosotras, por las risas, los bailes y la alegría que contagiabas aún en nuestros peores días.

Eras demasiado para este mundo tan cruel.“

#JusticiaParaMica

MBC/MG