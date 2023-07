¿A qué jugarán los Niños?

Este 4 de julio de 2023, EEUU no empezó su fiesta nacional con una masacre. Con previsión, la masacre ya había ocurrido un día antes. El 3 de julio el fusilamiento promiscuo y masivo había sido en Filadelfia. La misma ciudad de Pensilvania donde las 13 colonias británicas declararon en 1776 la Independencia americana, la emancipación de la metrópoli imperial.

Lss armas, la peste, la guerra, todos los fuegos el fuego

En un video del tiroteo del 3 de julio -ahora ya nunca faltan videos (virales) de los tiroteos- vemos al agresor, vestido de negro, caminar por una calle al suroeste de Filadelfia. Sin apuntar a nadie en particular, dispara a repetición su fusil semiautomático tipo AR-15. Las muertes son siempre en particular: murieron Daujan Brown, (de 15 años); Lashyd Merritt (de 20); Dymir Stanton (de 29); Joseph Wamah, Jr.(de 31); Ralph Moralis (de 59). Dos menores, de 2 y 13 años, cuyos nombres no fueron informados, lucharon por sobrevivir a heridas graves.

La venta de armas está en la lista de los problemas internos que el demócrata Joe Biden prometio enfrentar, y que debió postertar. La presidencia que empezó en 2021 cumpliendo una promesa, la de vacunación universal contra la peste del Covid, se enfrentó después a una guerra en Ucrania que previno, y que promete concluir pero sólo a condición de ganar y salir ganando. Se cumplen este mes, también, los dos años del abandono de Afganistán, un conflicto militar que a Washington no le importó concluir y perder. Dos años del retiro de Kabul significan dos años de gobierno talibán en Kabul. Ahora enfrenta el calentamiento global, en el cual la mayor superioridad de la actual administración sobre la de Donald Trump, consiste en que cree en que existe, mientras que el republicano alternaba entre el escepticismo y el negacionismo.

El patio de atrás que está adentro

Las 13 colonias americanas que el 4 de julio de 1776 declararon su emancipación del Imperio Británico se convirtieron en los 50 Estados Unidos que este martes festejaron su veraniego Independence Day. Es un día de BBQ familiar y de fuegos de artificio municipales. Medios y redes difunden los mejores consejos de reconocidos atletas para comer más panchos por minuto. En la fecha patria se celebra en Coney Island, estado de Nueva York, el torneo más importante del año de esta competencia. El campeón 2023 fue Joey ‘Mandíbula’ Chestnut: 62 panchos en 10 minutos, 13 panchos más que el subcampeón. Hay que tomar en serio estos campeonatos, aconseja el Washington Post: pueden ser lucrativos.

De esas clases medias blancas, sean las menos plebeyas -de costillas marinadas, limonada y cheesecake de frambuesa-, sean las menos suburbanas -de hamburguesa, hot dog, gaseosa y tarta de manzana-, que coinciden más o menos promiscuas ante la parrilla del asado, el histórico desfile diurno y la pirotecnia de los cielos nocturnos, el oficialismo querría hacer una sólida masa militante de votantes en las presidenciales de 2024. Buena parte de ese electorado vota por Donald Trump, buena parte no quiere votar por Joe Biden.

Cuando los medios occidentales apuntan que el feriado nacional de EEUU por excelencia es una espléndida ocasión para que el líder del Mundo Libre reflexione sobre su rol global, la administración en Washington medita sobre qué papel más le conviene desempeñar a Biden para ser reelecto en noviembre del año que viene. Las cuestiones domésticas cobran relieves propios, agudos, cortantes, cortados, decisivos, que decidirán el gobierno de una de las dos mayores economías mundiales.

Invenciones del recuerdo

El presidente n° 46 de EEUU preside una República que compite económicamente y rivaliza militarmente, o viceversa, con la República Popular China. Cincuenta Estados que cada vez creen menos que antes en Dios, Patria y Hogar. De la erosión del ideal familiar dan fe nuevas conductas estadísticas, además de los sondeos y grupos focales llevados adelante por empresas demoscópicas. Ya en 2021, un 25% de la población de 40 años ni estaba casada, ni nunca antes había contraído matrimonio con una persona del mismo género, o de cualquier género. En 1980, cuando el republicano Ronald Reagan ganó las elecciones con una campaña de valores neoconservadores, sólo el 6% de la población norteamericana había llegado a la cuarentena sin haber celebrado al menos un casamiento con personas del sexo opuesto.

China le ha hecho saber, en Pekín, al delegado especial de EEUU sobre el clima, John Kerry, ex candidato demócrata y católico a la presidencia de EEUU derrotado por George W. Bush, que la República Popular se ocupará del clima, sí, pero tal como le parezca. No necesita de los consejos de la Casa Blanca. En la lucha contra “el dictador” Xi Jinping y el “criminal de lesa humanidad” Vladimir Putin, los gobiernos de Washington y de Kiev, lamentablemente, no tienen otro remedio que el de deponer sus más altos estándares de memoria histórica y de intransigencia contra el desprecio de la democracia y de las violaciones de los DDHH.

Para que la democracia venza en Ucrania y la autocracia de Rusia sea vencida, el presidente ucraniano se ha hecho el mejor amigo del gobierno de Polonia, fustigado como el menos democrático de la UE y ha visitado en vísperas de la cumbre de Vilna al gobierno de Turquía, denostado como el menos democrático de la OTAN.

Joe Biden ha recibido en Washington con todos honores debidos a un jefe de Estado a la italiana Giorgia Meloni, mejorando la imagen de la premier posfascista doblemente dañada por su apuesta a triunfo de Vox en España, y por el fracaso de esa apuesta. Él y ella también son católicos practicantes. Al mismo tiempo, la Secretaría de Estado de Antony Blinken, que es judío, está en campaña buscando que el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman considere la posibilidad de firmar la paz con el Estado de Israel. De lograrse tendría consecuencias globales beneficiosas para los palestinos, y mitigaría el poder del gobierno de derecha que preside Benjamin Netanyahu. Ya no podría sostener que conviene anexar unilateralmente Cisjordania. Más coyunturalmente, limitaría el poder regional de Pekín, que antes logró desenemistar a Riad y a Teherán. Y podríamos volver a hablar del clima, cuando las aguas en Florida llegan a la temperatura de 38° centígrados.

AGB