Noche de paz

Laura Di Marco y Hugo Macchiavelli animan el pase. Es un bloque de relleno y ambos lo saben. El clima navideño avanza en La Nación+ con la gracia de una infección urinaria.

Di Marco informa que hoy luce un vestido dorado.

—Acorde a la Navidad —dice—. Qué le parece.

Por las dudas, Macchiavelli cierra la conversación:

—Qué luminosa —dice.

La movilera Carla Ricciotti transmite desde Alto Palermo, donde se está llevando a cabo La Noche de los Shoppings. No hay diferencias con la cobertura de un accidente de tránsito.

—Hay un montón de gente, ¿eh? —observa Di Marco.

Las imágenes admiten un margen de duda.

—Después de las siete de la tarde empezaron los descuentos, que van hasta el 50% —informa Ricciotti, eufórica—. Es un mundo de gente.

—Hay muchísima gente —insisten los conductores.

La cámara muestra una vidriera con maniquíes. Asoma, insistente, una chica de doce o trece años.

—¿Qué le pediste a Papá Noel?

La entrevistada se planta frente al micrófono. Sonríe. Entonces, con total impunidad, habla:

—Le pedí que toda la gente que odio se muera.

Un breve silencio atraviesa la transmisión.

—Ay, no.

Laura Di Marco ríe. La movilera acompaña.

—Vamos a salir por todos lados —dice.

Los conductores coinciden: se generó un viral. Un momento intrascendente, que no les interesaba ni siquiera a los propios involucrados, será repetido millones de veces.

—Es un chiste —explica Macchiavelli—. Una broma.

—Claro, es un chiste —repite Di Marco..

—Un chiste —acuerda Ricciotti.

La chica no coincide ni disiente. ¿Fue una broma, realmente? Ríe con tensión, no responde nada. Hay algo extraño en su expresión. Podría doblar cucharas con la mirada.

Navidad en la Televisión Pública

A la medianoche, el canal transmite un festival navideño de cuarteto cordobés protagonizado por las figuras de la productora Día & Noche. Una hora después de su horario habitual, a la una de la mañana, comienza Feliz Vida con el doctor Bernardo Stamateas.

—Son las doce —asegura el conductor Hernán Lirio— Ahora sí.

Brindan con un líquido amarillo no gasificado. Están sentados en un sofá de dos cuerpos. Entre ambos se remueve, inquieto, el perro Ramoncito. Frente a ellos, sobre una mesa ratona, están apilados como al descuido veinte o treinta libros del doctor Stamateas y un portarretratos con la foto de un perro, probablemente el propio Ramoncito.

—No hay nadie, en la historia de la Humanidad, que haya influenciado tanto a la gente como Jesús —reflexiona el doctor, con la copa todavía en la mano.

—Fue el primer influencer —coincide Lirio.

En distintas ocasiones, ambos insinúan que esta emisión se realiza en vivo. Luego Stamateas cambia su bebida por un mate. El conductor, por su parte, informa que una vez, cuando trabajaba en una conocida FM, le tocó estar al aire en Nochebuena.

—Bueno, como ahora —carraspea—. Y me di cuenta de que mucha gente sola nos escuchaba.

Lirio concluye que incluso existe la posibilidad de que alguien se encuentre mirando el programa. Stamateas ofrece consuelo a ese eventual televidente, al que imagina melancólico y amargado.

—No hay que tener grandes exigencias ni hacer grandes balances. A mucha gente le agarra la crisis de la mitad de la vida y empieza a hacer el balance. Eso nos bajonea más.

Ambos subrayan que la función de la emisión de hoy es hacer compañía a los que están solos del otro lado.

—Estamos con ustedes.

Un zócalo invita a enviar mensajes por Whatsapp o en las redes sociales.

—Hay que recordar cosas lindas —propone Stamateas.

A esa altura del programa, abandonada la impostura del alcohol, ya los dos están tomando mate.

A la mañana siguiente en C5N

El móvil transmite desde un control de alcoholemia sobre Avenida del Libertador, a la altura del Parque Carlos Thays. Luego, extensa nota sobre las fotos familiares que los integrantes de la Scaloneta publicaron en redes sociales. Interrumpe Diego Lewen desde el móvil:

—Hay un conductor que se niega a hacerse el control —anuncia Paula Marussich.

La cortina musical subraya que pasó algo.

—Aparentemente es un diplomático ruso. Se negó a presentar documentación y a acceder a ningún tipo de control.

—Mirá vos.

La especulación geopolítica se adueña de las horas siguientes. La cámara muestra un Volkswagen blanco detenido sobre la acera. En el asiento del conductor, un hombre habla a través de un celular. Hay paranoia y resaca.

—No existe inmunidad diplomática para esto, ¿no? —pregunta una periodista en el estudio.

La respuesta no es concluyente.

Zócalo: Se niega a bajarse del auto.

—Es extraño lo que está sucediendo —opina el movilero—. Yo entiendo la convención de Viena. Ahí hay unos hombres hablando, no sabemos si son de la Embajada o qué.

Lewen entrevista a aparentes funcionarios rusos de la Embajada. Nadie entiende nada.

—Sin comentarios —dicen.

Zócalo: El diplomático muestra videos de misiles a la prensa.

Dos horas más tarde, entra en escena un ruso con remera de Nueva Chicago. Dice llamarse Fedor. Lewen explica que se trata de un hombre que vio lo que estaba pasando y se acercó hasta el lugar para ofrecerse como intérprete.

—Le pregunté por la camiseta de Nueva Chicago y me dijo que un amigo de él lo llevó a Mataderos justo un día de partido, y que vio la cantidad de gente que había, se enteró de que es un equipo de la segunda división y le tomó cariño y afecto.

—¿Are you borning in Russia? —pregunta alguien.

Una sospecha avanza: en realidad, el hincha de Nueva Chicago es ucraniano. Más adelante, otro diplomático ruso es detenido por el control de alcoholemia. Se presenta una señora que asegura ser abogada y traductora pública de idioma ruso.

—Este señor, Fedor, que dice que es ruso, no me consta que lo sea —dice, con acento eslavo—. Nadie le pidió que se identificara. Además no sabe castellano, traduce cualquier verdura. No me resultaría sorpresa si está pidiendo asilo político.

—Vos viste, Diego, la identificación —pregunta una periodista desde el estudio.

El movilero responde que no.

—En Navidad, nada menos —continúa la entrevistada—. Parece una caza de brujas. Detienen a uno, detienen a otro. ¿Por qué no detienen a los de la Embajada de Israel, Estados Unidos, Inglaterra? Son países intocables.

Un movilero de otro canal reacciona con indignación:

—Hay otros diplomáticos que los detuvieron, soplaron y se fueron sin problemas —dice.

—Llamen al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto —insiste la mujer—. Debe haber alguien de guardia. Que haya una persona coherente, que sepa la legislación, explique. Porque si no, los que vemos los programas nos preguntamos: “¿qué es esto?”. Ninguno de los que está acá tiene la más pálida idea de nada.

Zócalo: ¿Los rusos chatean entre ellos?

La relevancia del testimonio no queda clara.

Horas después en LN+

Móvil en el mismo lugar de Avenida del Libertador, a las seis de la tarde. Los rusos ya se fueron, pero la confusión se prolonga. Un grupo de agentes de la Policía de la Ciudad asisten a una persona que está tirada sobre el asfalto.

Zócalo: Atropellaron a una agente de tránsito.

—Aparentemente fue el taxista que está más adelante —jadea la movilera.

El taxista está parado junto a su auto.

—¿Qué fue lo que pasó? —pregunta la periodista.

—Me puteó —dice—. Tengo el semáforo en verde, se paran en el medio de la calle.

La situación es, otra vez, extraña. Un movilero lo increpa:

—¿No viste que atropellaron a alguien? Por eso estamos todos acá.

—No terminamos de entender qué pasó —asegura la periodista de La Nación+.

Luego vuelve a interrogar al taxista:

—¿Usted atropelló a la chica?

—No, yo no —dice—. Yo estoy parado en el semáforo en rojo. Abre el semáforo, quiero pasar, se corren los periodistas y el de casco verde me dice: “Mogólico hijo de puta”. Ese tarado que está parado ahí.

Señala a alguien detrás de la cámara.

—¿Hubo una discusión entre ustedes?

—Claro, me bajé para que me putee en la cara.

La periodista insiste, incisiva.

—¿Y esto tiene algo que ver con la chica que atropellaron?

El taxista es enfático:

—Nada —dice—. ¿Qué pasó? ¿La lastimaron?

SR/DTC