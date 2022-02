El peronismo no verticalista. ¿Oxímoron o una nueva realidad?

PG: Hola, Roy, ¿cómo estás?

RH: Muy bien, Pablo. ¿Cómo estás vos?

PG: Bien, bien. Sorprendido, fuera de las cuestiones de la guerra que están lejos, Rusia, Ucrania, sorprendido por algo que viene siendo una cosa más permanente y es: ¿qué es el peronismo hoy; el peronismo de Alberto Fernández y Cristina? Porque uno tiende a creer que el peronismo de Alberto y de Cristina, que se define a sí mismo como una coalición, pero que es una coalición entre peronistas, a ese peronismo no le cabe muy bien el sayo de peronismo de ejercicio de la autoridad, peronismo verticalista. Me pregunto si no estamos en presencia de una experiencia de peronismo horizontal y deliberativo. Y mucho más si lo ponemos en contraste con el nacimiento del peronismo. Porque el nacimiento del peronismo, a pesar de que Perón tuvo que lidiar con sus problemas, sus descontentos y sus rebeldías, el peronismo ese efectivamente era autoritarismo, autoridad, disciplina, ante un líder, una jefatura, de uniforme, que había nacido desde el Estado, que había nacido además de un golpe de Estado. Entonces para mí la foto de hoy versus la foto aquella, la foto del 43 al 46, es muy sorprendente y me invita entonces a formularte una pregunta acerca de si vos creés que realmente ha habido un cambio y el peronismo es una cosa distinta a aquello que fue en su nacimiento.

RH: Esas es una pregunta interesante y compleja de responder: si esto que hoy tenemos sigue siendo peronismo, pese a que las prácticas políticas que le dan forma en algún aspecto o en varios aspectos han cambiado mucho. Y esto a veces nos hace reflexionar sobre lo que en algún momento se llamaba la naturaleza del peronismo. Y yo cuando reconstruyo esa discusión o la manera en que fue pensado tengo como tres o cuatro estaciones en mi cabeza de la reflexión social sobre el peronismo. Primero, Ejército e Iglesia, ese fue el primer peronismo. Después vinieron los sociólogos y fue otra cosa, fue obreros sindicalizados y burguesía nacional. Más recientemente, esa columna vertebral se debilitó. Y el peronismo durante un tiempo pareció que era movimientos sociales, pobres y Estado, más por supuesto algunas de las otras cosas.

PG: Esto es más llegando al presente.

RH: Pero el peronismo cambió mucho en muchos aspectos. Sus bases coalicionales, los actores que lo integraban, que le daban sustancia han cambiado.

PG: Uno podría decir que de comunidad organizada le queda poco.

RH: Muy poco. Pero, sin embargo, durante mucho tiempo estuvo dando vueltas y la pregunta todavía sigue dando vueltas la idea de que había un esqueleto político que le daba...

PG: Continuidad.

RH: Sí. Su particular forma de moverse. Y ese esqueleto político tenía que ver fundamentalmente con el problema del verticalismo, con la cuestión del verticalismo, con ese fenómeno al que vos hacías referencia. Entonces acá uno se hace la pregunta: sin un núcleo de poder con la intensidad que tuvo en otros tiempos, si eso sigue siendo peronismo. La pregunta también es si se puede seguir llamando peronismo eso que ya no tiene o quizá ya no tiene una conducción centralizada.

(...)

Transcripción parcial de la conversación

PG/RH/CRM