Trump, Milei, y otros pibes Cabeza

“Yo no me estoy muriendo, ¡yo soy el pibe Cabeza”, grita Alfredo Alcón derrumbado por la ráfaga de balas policiales. Así muere en un film de 1975 el cráneo de la banda argentina más famosa en 1937. Los atracos guionados por ‘Melón’ eran vistosos. En su cancha, teatrales como juego del Real Madrid. Pelucas, disfraces, bigotes postizos, caras tiznadas de negra carbonilla, instrumentos musicales de utilería, ametralladoras ilegales y reales, y actores y actrices cada vez más profesionales se integraban en la meditada coreografía eficaz. Antes la rapiña del botín, el pibe Cabeza buscaba el arrebato de la memoria. El oro robado dará la medida del renombre. Y concepción racional y perfecta ejecución espectacular del plan de acción ganarán el reconocimiento debido al único que puso cabeza a los problemas. En El Pibe Cabeza (1975), Leopoldo Torre Nilsson con Beatriz Guido y Luis Pico Estrada, director y co-guionistas sacaron partido de cada exceso que la convención habilita y la crítica reprocha al género biopic. El jueves 22 de mayo, al fin de la proyección del film en copia restaurada por la Cinemateca Argentina en su 75 aniversario, este panoramista oyó varias voces que no se contenían en exclamar y decir lo que él nomás había pensado: “¡Parece Milei!”. El parecido del personaje y el presidente era notorio cuando Alcón movía la cabeza y agitaba una bastante crecida y tupida melena leonina. Esa misma semana, el memorable presidente argentino ocupaba la tapa de Time, el mayor semanario gráfico norteamericano y concluía en Nueva York el primer juicio contra el expresidente republicano DonadTrump, no menos famoso por sus peinados.

Las semejanzas engañan, las diferencias desengañan, o bien todas las anteriores son incorrectas

Las comparaciones, nos advierten Pablo Semán, coautoras y coautores de Está entre nosotros cada vez que presentan este libro imprescindible (es decir, nos lo advierten casi todos los días), nunca son del todo inútiles. Poque prestan al menos dos servicios. Son serviciales para descubrir diferencias y decantar singularidades. Y son muy serviciales para el trámite de dar por concluida una indagación al atisbar una semejanza es decir un patrón es decir una identidad. La utilidad del segundo servicio para pensar en grande está mejor demostrada, pero Semán Pablo y colaboradores piden moderación.

Las comparaciones sirven también para algo más, o para algo antes. Como en aquel operario de la fábrica de salchichas que come de todo menos salchichas porque sabía de qué están hechas, cada vez que comparamos vemos de qué están hechas las comparaciones. Si en el porteño Teatro General San Martín el público de la Sala Leopoldo Lugones vio un parecido entre su Presidente de hoy y un Delincuente de ayer, esa misma semejanza hizo ver en este caso la inanidad de las comparaciones entre Poder Político y Latrocinio. En la misma semana en que el el presidente Milei le ganaba en EEUU la pole position de Time a Donald Trump (una vez no es costumbre), concluían las audiencias del proceso abierto en el estado de Nueva York contra el ex presidente.

Historia de un silencio malcomprado

Un jurado popular dirimirá si el reo es culpable o inocente de los delitos de que lo acusa el Fiscal estadual. Es el primera causa penal abierta contra un ex presidente en la historia de EEUU y la única de las cuatro abiertas cuyo veredicto se conocerá antes de las elecciones del primer martes de noviembre. El jurado debe decidir si el actual precandidato presidencial republicano defraudó al público federal y al fisco estadual y violó las leyes electorales neoyorquinas en 2016. Los delitos habrían sido cometidos en 2016, cuando el acusado era candidato, antes de derrotar a su rival demócrata Hillary Clinton y ganar la presidencia en las elecciones de noviembre. Trump y sus equipos habrían cometidos todos o algunos de esos delitos al asentar en sus libros contables como gasto de campaña el monto, en un número de 6 dígitos de dólares, de la erogación efectuada en efectivo por un abogado (hoy ex abogado) del expresidente en manos de la adult star o adult model (la expresión porn star es inusitada) conocida bajo el nombre artístico de Stormy Daniels.

El pago, denostado como hush money, es una venalidad legal según las leyes del estado de Nueva York. Equivale a una compra o adquisición de los derechos personales sobre una life story. En este caso, el relato de un encuentro sexual años anterior, el de una actriz ya adulta con el entonces futuro aspirante a la Casa Blanca. (La defensa de Trump, en el proceso, niega que el tal encuentro haya tenido lugar). Por el acuerdo logrado entre las partes, sólo la empresa adquirente podría difundir o hacer difundir esa historia. En los hechos, sí es una compra de silencio. Porque lo que se compra es la metamorfosis de la historia en no-historia.

La especialidad de los especialistas es disentir, o era

El disimulo del pago al esconderlo en los libros era un segundo grado de disimulo (si se decide que fue así, ilegal) que venía después del disimulo de primer grado al silenciar con un pago (legal) a la adulta actriz. Así lo dice el Fiscal. Pero el caso es un embrollo. En general, las opiniones de juristas y de abogados especialistas en la ley del estado de Nueva York coinciden en que hay asientos fraudulentos en los libros contables.

A partir de inclinarse por pensar que sí, 'que la contabilidad de Trump está cocinada, las opiniones expertas ya empiezan a dividirse sobre el caso de la Fiscalía. Sin embargo, sigue siendo mayoritaria la opinión de que la acción penal por el fraude contable ya caducó en 2024. Es por ello que el Fiscal, un runner que es un winner en corridas internacionales, se alimenta según una dieta modelo, y vota por Biden, ha debido concentrar la acusación en el delito electoral.

El embrollo sigue y sigue. Porque el jurado tiene que ver, como le propone la Fiscalía, que el delito de fraude era para Trump sólo la ganzúa mejor para violentar así la ley electoral antes de las elecciones de 2016 (que ganó). Tiene que ver que evidentemente esa era la intención de quien después negó el resultado de las elecciones de 2020 (que perdió). Deben leer la intención, y no quedarse con los hechos.

Tengan fe, es culpable

Pero las cosas son todavía más embrolladas. Porque el asiento contable sería de fecha posterior a las elecciones. Una prueba más del fraude electoral de Trump, insinúa el Fiscal (y la opinión del Hombre Justo y Sin Soprepeso y Veloz en la pista prudente es amplificada por el Washington Post y muchos y muy informados medios periodísticos). ¿Qué astucia mayor, para salirse con la suya al violar las leyes electorales de Nueva York, que asentar el monto del pago a la modelo adulta después de las elecciones? ¿No sería más torpe anotarlo antes? Ustedes deciden si absolver o condenar a un criminal. Ahora es cuando. Pongan fin a la impunidad.

La mayor parte de los republicanos piensa que sí, que Trump no debería haber tapado así un affair adulto. ¿Por qué? Porque, dicen los sondeos que dicen, esas cosas siempre salen mal. ¿Por qué lo hizo? Porque no quería problemas con Melania, su esposa, justo en la última curva de la campaña electoral. ¿Y la corrupción, el fraude impositivo? Hay demasiados impuestos, y en los debates con Hillary Clinton ya dijo que el sabía cómo hacer pagar el mínimo de los mínimos, y que no le dolía la conciencia si entraba en mora. ¿Y si condenan a Trump, puede cambiar su voto? No, esto es caza de brujas.

El juicio penal a Trump, se lee en las respuestas, o se infiere, de ellas, no nos dice nada que no supiéramos de Trump. Ni a demócratas ni a respublicanos. Tampoco lo victimiza. Ni menos lo heroiza. Se lo ve cansado, al ex presidente. Es casi octogenario. Joe Biden es más que octogenario. El actual presidente demócrata será su contrincante este noviembre como lo fue en 2020. Los impeachments a Trump, estos procesos, no le ganan votos. Ya los pierde por la guerra en Gaza,. Todo lo que hace o le insinúan hacer a Biden, porque se imaginan que así recuperará votos, castigando a Israel, o diciendo que lo castiga, endureciendo su discurso y redireccionándolo al ala izquierda demócrata, luce inútil.

Si no hay justicia, que al menos no falte castigo

Los sondeos registran que hay demócratas descontentos con el juicio de Nueva York. Otros repiten un lamento clásico: ¿por qué en vez de ocurrir lo que ocurre no ocurre otra cosa, que no ocurre? ¿Por qué está en calendario este juicio, que es dudoso, y trata de cuestiones privadas, y no el del estado de Georgia, donde Trump quiso -dicen- falsificar los resultados y fraguar unos nuevos que lo favorecieran? Ese juicio público tuvo problemas. La Fiscal estadual, primera afroamericana en llegar tan alto en el Ministerio Público de un estado sudista, contrató a su novio, un abogado especializado en otros asuntos, como fiscal especial. Cuando se supo, el letrado ya había llevado adelante las primeras audiencias penales de su vida. La Fiscal se defendió. Era falso que hubiera contratado a un novio. La relación sentimental empezó sólo después de la contratación.

El lawfare demócrata gana o asegura (algunos) votos a Trump. A Biden se le escurren por varias grietas. En el proceso de Nueva York, el interrogatorio a la estrella adulta registró palabras de una procacidad -según los estándares demócratas- de la que hasta entonces estaban blancas las páginas de los registros. No faltaron las voces de quienes auguraron que los detalles íntimos del relato del encuentro sexual cuasi-comercial del magnate con la vedette abriría los ojos al voto evangélico, especialmente femenino. Preguntadas, las mujeres respondieron que era un asco: el lawfare. Y que los que difundían todo eso, que hay que ver si es cierto, eran los demócratas, no Trump. En Está entre nosotros, el trabajo de campo de Pablo Semán revela que un porcentaje importante de mujeres de fe evangélica no votaron a Milei porque lo encuentran violento, y repudian esa violencia en los comportamientos interpersonales. ¿Cómo, no lo votan a Milei, si está en contra del aborto? ¿Cómo, les mostramos que es inmoral, y lo van a votar igual? Es decir, ¿por qué las cosas son como son y no más bien como deben ser?

En el cielo las estrellas y un cometa

La comprensión demócrata, como todas las comprensiones, tiene límites, la perplejidad demócrata, como no todas las perplejidades, no los tiene. Nikki Haley, la feroz adversaria insomne de Trump en las primarias republicanas todavía en curso, la única precandidata a la que se le vieron chances de disputarle al ex presidente la candidadura presidencial oficial para representar al partido Republicano en las elecciones de noviembre, ya s se había bajado de la competencia. Pero esta semana volvió. Para pedir a tods y todos el voto por Trump.

AGB