La abogada de Alberto Fernández escuchó durante tres horas la audiencia testimonial de Yañez

La abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, se presentó este mediodía ante la fiscalía federal de Ramiro González y permaneció durante tres horas viendo la audiencia testimonial de Fabiola Yañez.

Se retiró sin acceder a dar declaraciones a los periodistas acreditados en tribunales.

La abogada no realizó ninguna presentación y se circunscribió a ver la audiencia del martes, que está grabada y en poder de la fiscalía.

El martes, cuando la ex primera dama prestó declaración desde Madrid, Carreira consideró que la audiencia no era válida.

“La audiencia no es válida”, aseveró Carreira frente a los tribunales de Retiro mientras la ex primera dama daba su testimonio a la distancia ante el fiscal González. Y añadió: “Está bien no revictimizar a la víctima. Voy a hacer todos los actos que correspondan”, advirtió, al tiempo que objetó que, si Yañez “puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad no la revictimiza tanto la situación, entonces ¿por qué no se permiten las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde?”.

La abogada dijo, además, que cuando se lo solicite, “Alberto va a venir a declarar. Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denunciar y la otra a defenderse”, reclamó.

“Me presenté, acepté mi cargo, solicité tomar vista y que se me notifiquen las medidas de prueba. Se me aceptó el cargo. El escrito que yo había dejado no vi que estuviese contestado y presenté uno nuevo”, detalló la letrada sobre su presencia en Comodoro Py.

Carreira fue designada el viernes pasado para asesorar y defender al ex mandatario, y según el entorno de Fernández “trabaja en una fuerte estrategia contra Fabiola Yañez” con el objetivo de que la ex primera dama demuestre que aquello que denuncia puede sostenerlo con pruebas y fechas “coincidentes”.

La letrada, quien aseguró no conocer al expresidente previo a esta denuncia, se especializa en ‘Familia’, tiene bajo perfil y no se le conocen ningún antecedente negativo dentro del Colegio de Abogados, sino al contrario: fue vicepresidenta en la sede de esa institución en la localidad de Avellaneda.

El miércoles el expresidente fue imputado por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja y ex primera dama, Fabiola Yañez, que fue la que denunció las agresiones.

La medida fue tomada por el fiscal federal Ramiro González en un dictamen en el que dispuso las primeras medidas de prueba de la causa.

El fiscal señaló que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

González dispuso varias medidas de prueba como la citación de testigos como María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola, Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos, y la periodista Alicia Barrios.

