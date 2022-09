La Academia Nacional de Periodismo repudió el atentado a CFK con críticas al Presidente

La Academia nacional de Periodismo, que nuclea a profesionales de los medios de comunicación con el objeto, entre otros, de defender el derecho de la sociedad a la libertad de expresión y de prensa, repudió en las últimas horas “enérgicamente” el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que consideró que “delitos de esta naturaleza son un atentado directo al orden democrático”.

Organizaciones de la sociedad civil pidieron frenar el avance de la violencia política y los discursos de odio

La entidad que preside Joaquín Morales Solá, secundado por Jorge Fontevecchia y Nelson Castro, sostuvo que tal como fue señalado en un comunicado reciente “a propósito de los escraches, desde esta institución rechazamos cualquier expresión de violencia, provenga de donde provenga”.

Para finalizar, dejaron sentada su postura frente a dichos recientes de Alberto Fernández, tanto tras conocerse los alegatos de la Fiscalía en el juicio en el que se acusa a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita por la obra pública en Santa Cruz durante su gestión de Gobierno, como en la noche del jueves, en la cadena nacional tras el atentado a la Vicepresidenta: “La Academia considera que, con su discurso, el Presidente no hizo un aporte a la paz social que necesita el país en estos momentos, al acusar prematuramente a los medios y a la Justicia de ser instigadores de este lamentable atentado”.

Este jueves, Fernández aseguró que se atentó “contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan”.

El comunicado

Qué es la Academia Nacional de Periodismo

La Academia Nacional de Periodismo tuvo su origen en 1987, en el ámbito del Círculo de la Prensa por iniciativa de un grupo de profesionales de larga y prestigiosa trayectoria. Se llamó entonces Academia Argentina de Periodismo hasta que el 13 de octubre de 1992 se dictó el decreto 1879 por el cual quedó incorporada al régimen de las academias nacionales bajo la denominación Academia Nacional de Periodismo. Una posterior resolución del entonces Ministerio de Cultura y Educación fijó su sede en el edificio de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

Entre sus fines se halla el sostén del periodismo como derecho consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional al establecer que todos los habitantes de la Nación pueden publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Postula que el ejercicio del periodismo se funde en principios éticos y se manifieste por un constante ejercicio de la verdad, y persigue la expresión de un pensamiento ecuánime para juzgar los actos individuales o sociales, y la permanente defensa de los principios republicanos y democráticos. Entre sus propósitos se halla también estudiar e investigar la historia del periodismo, en particular el argentino, para mantener vivo un registro de su memoria. Edita publicaciones, sostiene el proyecto de esta página web y organiza actos culturales y de divulgación, a la par de que forma una biblioteca especializada, una hemeroteca y un archivo documental periodístico.

Otorga anualmente la ‘Pluma de Honor‘ a personalidades distinguidas por su empeño en la defensa de sus mismos principios y su servicio a la prensa y la sociedad, sin otro propósito que la difusión del conocimiento y la afirmación del pensamiento libre. Mantiene un intercambio cultural e informativo con entidades del país y del extranjero que cultivan una acción coincidente con sus fines, así como establece convenios de reciprocidad con universidades y organismos oficiales o privados.

La guía principal de sus objetivos se finca en el principio de que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. Su ejercicio no es una concesión de las autoridades sino un derecho inalienable del pueblo. Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras se hace posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores y avanzar en el logro de la equidad y la justicia social.

La Academia Nacional de Periodismo se encuentra actualmente integrada por los siguientes miembros de número:

Alberto J. Munin , Alicia de Arteaga , Antonio Requeni , Beatriz Sarlo , Carlos M. Reymundo Roberts , Daniel Dessein , Daniel Santoro , Eduardo Fidanza , Eduardo Van der Kooy , Enrique J. Maceira , Ernesto Tenembaum , Fernán Saguier , Fernando Bravo , Fernando Ruiz , Fernando Sánchez Zinny , Gustavo González , Héctor D’Amico , Héctor M. Guyot , Hinde Pomeraniec , Hugo Alconada Mon , Joaquín Morales Solá , Jorge Fontevecchia , José Claudio Escribano , José Ignacio López , Julián Gallo , Magdalena Ruiz Guiñazú , Marcelo Longobardi , María O’Donnell , Mariano Grondona , Miguel Wiñazki , Nelson Castro , Nora Bär , Norma Morandini , Osvaldo Granados , Ricardo Kirschbaum , Roberto A. García , Roberto Guareschi , Santo Biasatti y Silvia Naishtat .

