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Comunicado

La AFA negó operativos judiciales y explicó el requerimiento de información: secuestraron una computadora

  • La Asociación del Fútbol Argentino aseguró que no hubo operativos en sus sedes y explicó que solo se trató de un requerimiento de documentación en el marco de una causa judicial en curso.

Prefectura en la sede central de la AFA.
Prefectura en la sede central de la AFA. Noticias Argentinas

elDiarioAR

20 de marzo de 2026 19:52 h

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La Asociación del Fútbol Argentino aclaró mediante un comunicado que en sus sedes “no se realizó ningún allanamiento”, y que el procedimiento que ocurrió durante la jornada de este viernes correspondió únicamente a “un requerimiento de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”.

Desde la entidad de calle Viamonte explicaron que “el ingreso y egreso tanto de personal como de visitantes se desarrolla con total normalidad”, contraponiéndose así a las versiones que circularon durante la mañana. Los procedimientos se llevaron adelante en la sede central y en el predio de Ezeiza. Según la información se secuestró una computadora.

Más temprano, trascendió que la Justicia habría llevado adelante operativos en las oficinas de la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza, en el contexto de una causa que investiga una propiedad en Pilar y un presunto manejo de fondos vinculado al empresario Javier Faroni a través de la firma TourProdEnter.

Según fuentes oficiales, la medida habría sido dispuesta por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y ejecutada por la Prefectura Naval, con el objetivo de recabar documentación sobre operaciones entre la empresa y la AFA.

Frente a estas versiones, la entidad solicitó “responsabilidad en el tratamiento de la información para evitar confusiones en la opinión pública”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

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