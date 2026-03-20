La AFA negó operativos judiciales y explicó el requerimiento de información: secuestraron una computadora

La Asociación del Fútbol Argentino aclaró mediante un comunicado que en sus sedes “no se realizó ningún allanamiento”, y que el procedimiento que ocurrió durante la jornada de este viernes correspondió únicamente a “un requerimiento de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”.

Desde la entidad de calle Viamonte explicaron que “el ingreso y egreso tanto de personal como de visitantes se desarrolla con total normalidad”, contraponiéndose así a las versiones que circularon durante la mañana. Los procedimientos se llevaron adelante en la sede central y en el predio de Ezeiza. Según la información se secuestró una computadora.

Más temprano, trascendió que la Justicia habría llevado adelante operativos en las oficinas de la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza, en el contexto de una causa que investiga una propiedad en Pilar y un presunto manejo de fondos vinculado al empresario Javier Faroni a través de la firma TourProdEnter.

Según fuentes oficiales, la medida habría sido dispuesta por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y ejecutada por la Prefectura Naval, con el objetivo de recabar documentación sobre operaciones entre la empresa y la AFA.

Frente a estas versiones, la entidad solicitó “responsabilidad en el tratamiento de la información para evitar confusiones en la opinión pública”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB