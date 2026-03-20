Murió Chuck Norris, ícono del cine de acción y excampeón mundial de artes marciales

El actor estadounidense y excampeón mundial de kárate Chuck Norris murió a los 86 años, según informó su familia en un comunicado publicado en Instagram este viernes.

“Con gran pesar, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que partió en paz”, escribió la familia en una publicación en la red social acompañada de una foto en blanco y negro del actor.

Según informaron varios medios este jueves, Norris había sido ingresado en un hospital en Hawái después de sufrir una emergencia médica.

“Para el mundo, fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, añadió su entorno en el mensaje.

Norris se convirtió en uno de los rostros más conocidos del cine de acción de los años 70 y 80 después de saltar a la gran pantalla con 'The Way of the Dragon' (1972), conocida por su famoso combate contra Bruce Lee.

Más tarde protagonizó 'Breaker, Breaker!' (1977) y participó en la serie de televisión 'Walker, Texas Ranger' (1993-2001), que amplió su popularidad.

“Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la suerte de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está verdaderamente agradecida por ello. Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos”, afirmó la familia.

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma (Estados Unidos), se alistó en 1958 en la Fuerza Aérea de EE.UU. y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales, iniciándose en el Tang Soo Do.

A su regreso a su país, abrió varias escuelas de kárate y comenzó a competir, destacando rápidamente hasta proclamarse campeón mundial de kárate profesional en 1968, título que mantuvo hasta 1974, año en que se retiró. Durante esta etapa desarrolló su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.

Detalles de su vida y de su carrera

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma (EE.UU.), Norris se alistó en 1958 en la Fuerza Aérea de ese país y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales, iniciándose en el tang soo do, que combina técnicas de karate japonés, kung fu chino y taekwondo moderno.

A su regreso a Estados Unidos, abrió varias escuelas de kárate y comenzó a competir, destacando rápidamente hasta proclamarse campeón mundial de kárate profesional en 1968, título que mantuvo hasta 1974, año en que se retiró.

Durante esta etapa desarrolló su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.

Su salto al cine se produjo en 1972 con su participación en 'The Way of the Dragon'/'El furor del dragón', junto a Bruce Lee, en una escena que se convirtió en una de las más icónicas de la historia del cine de acción.

Tras varios papeles, protagonizó 'Breaker! Breaker!' ('El poder de la fuerza') (1977), iniciando una carrera cinematográfica centrada en el cine de acción.

Continuaron títulos como 'The Octagon' ('Duelo final') (1980), 'Lone Wolf McQuade' ('MacQuade el lobo solitario') (1983), 'Missing in Action' ('Desaparecido en combate') (1984), 'Code of silence' ('Código de silecio') (1985), 'Invasion U.S.A ('Invasión USA') (1985), 'The Delta Force' ('Fuerza Delta') (1986), 'Firewalker' ('El templo del fuego') (1986) o 'Hero and the Terror' ('El héroe y el terror') (1988).

En los años noventa siguió con producciones como 'Delta Force 2' ('Fuerza Delta 2') (1990) o 'Sidekicks' ('Juntos para vencer') (1992), antes de dar el salto a la televisión.

Entre 1993 y 2001 protagonizó la serie 'Walker, Texas Ranger' que se convirtió en un éxito mundial.

A partir de la década de 2000 redujo progresivamente su presencia en el cine, aunque reapareció en 2012 con 'The Expendables 2' ('Los mercenarios 2').

Tras varios años alejado de las producciones, regresó en 2024 con la película 'Agent Recon' ('Agente Recon').

Recibió varios reconocimientos. En 1989 consiguió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1999 fue incorporado al Salón de la Fama de las Artes Marciales. En 2007 fue nombrado Marine de los Estados Unidos honorario.

En 2004 publicó su libro autobiográfico 'Against All Odds: My Story' ('Contra viento y marea: Mi historia').

EFE