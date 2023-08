Agustín Rossi sobre el triunfo de Javier Milei: “Es un peligro para la democracia”

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi, aseguró hoy que el triunfo de Javier Milei en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo pone en riesgo el sistema democrático a 40 años de su recuperación. “Es un peligro para la democracia argentina. Tenemos la obligación de convocar a todos los demócratas para que este peligro no llegue a gobernar la Argentina”, sostuvo.

“Uno puede entender que un joven que no tiene trabajo o no le alcanza con lo que gana esté enojado y vote a Milei, pero tengo la obligación de decirle que ese camino es equivocado porque no le va a resolver ninguno de los problemas, sino que, por el contrario, los va a agravar”, explicó.

En declaraciones con Radio 10, el compañero de fórmula de Sergio Massa aseguró que una eventual victoria del dirigente de La Libertad Avanza en las elecciones generales del 22 de octubre generaría un “gobierno prodictadura” favorable a las ideas de Jorge Rafael Videla, primer presidente del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).

“Sé que pasó hace muchos años y que muchos de los pibes que votaron a Milei quizá no recuerden quién fue Videla, pero yo voy a tratar de hacérselo recordar. Ese es el desafío: que la ultraderecha no gobierne la Argentina”, expresó. En este marco, afirmó que el economista y sus seguidores “vienen a subvertir los valores” que se construyeron en las últimas cuatro décadas.

“Tenemos que transmitir que no es solo un número el de 30.000 detenidos-desaparecidos. Fueron siete años de persecución, en los que salías de tu casa y no sabías si volvías, donde no tenías posibilidades de decir nada. Tenemos que transmitir esos valores al conjunto de la sociedad”, dijo.

Rossi también se explayó sobre los resultados de las PASO ─que, a su criterio, “siempre dejan una reflexión política”─ y se mostró optimista respecto del desempeño del oficialismo. El precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria consideró que se trató de una “elección de tercios muy pareja” en la que la diferente entre los tres candidatos más votados es de tan sólo tres puntos.

Tras no descartar un posible triunfo de su fórmula, planteó la necesidad de “hacer un gobierno de unidad nacional” encabezado por Sergio Massa y cuyo objetivo principal sea defender la democracia.

Con información de agencias.